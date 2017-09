ყველაზე სახიფათო ფეხსაცმელი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160257 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160257 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1848 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160257) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1848) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152094 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-23 23:06:07 [post_date_gmt] => 2017-08-23 19:06:07 [post_content] => ერთი შეხედვით ყველაფერი წესრიგშია, საკმაოდ ახალგაზრდა ხართ, თავისუფალი და აქტიურად ეძებთ ახალ ურთიერთობას, მამაკაცები ყურადღებას გაქცევენ და თქვენც ყურადღებით პასუხობთ... მაგრამ არაფერი გამოდის და მართალია, ოროვე სერიოზულად ხართ განწყობილი, მაგრამ ურთიერთობა მაინც არ ეწყობა. თუ გაინტერესებთ სადაა მთავარი პრობლემა, უკეთესია ძებნა საკუთარი თავიდან დაიწყოთ, რადგან მხოლოდ თავად შეგიძლიათ საკუთარ თავის შველა. * დაუსრულებელი ურთიერთობა - ვერასდროს შეძლებთ შეყვარებას თუ ძველ ურთიერთობას არ დაასრულებთ. თუმცა, ურთიერთობის დასრულება არ ნიშნავს დაშორებას, რადგან თუ ვერ ივიწყებთ წყენას, არ შეგიძლიათ პატიება ან უბრალოდ არ ხართ დარწმუნებული აუცილებელი იყო თუ არა დაშორება, ე.ი. ურთიერთობა არ დასრულებულა. ზოგჯერ სასიამოვნო მოგონებასაც შეუძლია ვითომ დასრულებული რომანის შეხსენება და ცხოვრების ახალი თანამგზავრის ძებნაში ხელის შეშლა. გამოსავალი - დაასრულეთ ძველი ურთიერთობა და მისწერეთ „ყოფილ სიყვარულს წერილი“, აპატიეთ ყველა ბოროტება, მადლობა გადაუხადეთ სიკეთისთვის და უსურვეთ პირადი ბედნიერება. თუ ვერ ახერხებთ ძველი ურთიერთობის დავიწყებას, საკუთარ თავთან გაარკვიეთ მიზეზი, რადგან სანამ არ გაერკვევით, არანაირი რჩევა არ გამოგადგებათ. * თავისუფლების დაკარგვის შიში - თუ მიჩვეული ხარ მარტო ცხოვრებას, საკუთარ თავზე ზრუნვას და რაც მთავარია ყველა გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას, მაშინ საკუთარ ცხოვრებაში დადებითს უფრო მეტს ხედავთ ვიდრე უარყოფითს, თუმცა ხვდებით, რომ სიყვარული მაინც გჭირდებათ. ეძებთ, პოულობთ, მაგრამ მაშინვე ხელს ჰკრავთ მამაკაცს, როცა ის თქვენი კომფორტის ზონის უხილავ საზღვარზე აბიჯებს. თავადაც ვერ ხვდებით, რატომ მოხდა ასე, რადგან გუშინ თითქოს ყველაფერი კარგად იყო, დღეს კი, ოცნებობთ წავიდეს და არასდროს აღარ მოვიდეს. გამოსავალი - მანამდე გაიცანით მამაკაცი სანამ ის ზედმეტად ახლოს მოვა. სხვათაშორის, ყველა მამაკაცი არ ცდილობს დომინირებას და ყველას არ სჭირდება წამყვანის როლი ურთიერთობაში. გარდა ამისა, შესაძლოა ისიც დამოუკიდებელ ცხოვრებასააა მიჩვეული და ეშინია თავისუფლებას დაკარგვა. დაიჯერეთ, რომ არავინ ცდილობს თქვენს შეზღუდვს და დამორჩილებას, რა თქმა უნდა, თუ ტირანთან არ აპირებთ ცხოვრებას და თამამად გადადგით პირველი ნაბიჯი ახალი ურთიერთობასკენ. * თვითშეფასების პრობლემა - დაბალ თვითშეფასებას ყოველთვის სავალალო შედეგები ახლავს, რადგან გეჩვენებათ, რომ მამაკაცისთვის არაფრის შეთავაზება არ შეგიძლიათ, გგონიათ რომ არაფერში ჭირდებით და ყოველთვის თავისუფლად მონახავს თქვენზე უკეთესს. გამოსავალი - სასწრაფოდ უნდა დააღწიოთ თავი მოჯადოვებულ წრეს! დროა ხელში აიყვანოთ საკუთარი თავი და შეიცვალოთ, ისწავლოთ თავის დაფასება, დაიჯეროთ, რომ უნიკალური ხარ და მხოლოდ მერე დაიწყოთ ახალ ურთიერთობაზე ფიქრი! * მშობლების ცუდი მაგალითი - თუ ჯერ არ დაწყებულ ურთიერთობას გაუცნობიერებლად მშობლების ცხოვრების ნეგატიურ გამოცდილებას ადარებთ, დიდხანს გექნებათ მცდარი წარმოდგენა მამაკაცებზე. მშობლების უიღბლო ქორწინება ყოველთვის ცუდი მაგალითია და მაშინაც კი, თუ ბედნიერ წყვილს ხედავთ და თითქოს გჯერათ მყარი ურთიერთობის, საკუთარ თავთან დარჩენილს, ყოველთვის მშობლების უთანხმოება გახსენდებათ და ფიქრობთ, რომ თქვენც იგივე გელით. გამოსავალი - თუ არა გსურთ მიმართოთ ფსიქოლოგს, შეადარეთ საკუთარი ცხოვრება დედისას. იმ შემხვევაში თუ საერთოს ვერაფერს პოულობთ, მაშინ არც მამაკაცთან ურთიერთობაში მძიმე გამოცდილების გამეორებაა აუცილებელი, იმ შემთხვევაში კი, თუ ბევრი გაქვთ საერთო, გამოიყენეთ ცუდი მაგალითი თქვენს სასიკეთოდ და აღარ გაიმეოროთ იგივე შეცდომები. * გათხოვების სურვილი - როგორც არ უნდა სცადოთ დამალვა, მამაკაცი ყოველთვის სწრაფად ხვდება თქვენს სურვილს გათხოვდეთ სწრაფად და შეშინებული გარბის, რადგან ვერ ხვდება თავად ის გჭირდებათ თუ უბრალოდ გათხოვილის სტატუსი. რა თქმა უნდა, არც თვითონ ისურვებდით იმ მამაკაცის ცოლობას, რომელსაც მხოლოდ დაოჯახებულის სტატუსი სჭირდება. გამოსავალი - ნუ იჩქარებ და ნუ მიაქცევთ ყურადღებას გარშემომყოფებს რომლებიც დიდი ხანია არ გასვენებენ უაზრო შკითხვებით:, „რატომ არ თხოვდები, რას ელოდები, შენს ტოლებს უკვე ოჯახები აქვთ“ და ა.შ. არ აჰყვეთ სხვის შეძახილს, დაიცავით საკუთარი საზღვრები, ნუ მისცემთ ნურავის თქვენს ცხოვრებაში ჩარევის უფლებას და მხოლოდ იმ მამაკაცთან იფიქრეთ სერიოზულ ურთიერთობაზე, ვინც მართლა გიყვართ. მომხიბვლელი ღიმილი პირველ რიგში ძლიერი და ჯანსაღი კბილებია, რომელთა მოვლა სტომატოლოგის გარეშეც საკმაოდ მარტივია. გთავაზობთ რამდენიმე სასარგებლო პროდუქტს, რომლებიც ჯანმრთელობის და სილამაზის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ. სეზამის თესლი, რომლის სასარგებლო თვისებები უძველესი დროიდანაა ცნობილი, დიდი რაოდენობით კალცს შეიცავს და საიმედოდ იცავს კბილებს ნადების გაჩენისგან. გარდა ამისა, სეზამის თესლი ძალიან უხდება ბოსტნეულის კერძებს. დაუმატოთ ერთი სუფრის კოვზი სალათს და თქვენი რაციონი 87 მლგ. კალცით გამდიდრდება. კალცით და ფოსფატებით მდიდარი ყველი კბილის მინანქარს აძლიერებს. ამასთანავე, ყველი ნაკლებ მარილს შეიცავს და ხელს უწყობს პირის ღრუში სიმჟავის დონის ნორმალიზებას, რაც თავის მხრივ მიკრობების გავრცელებას აფერხებს. ჩაანაცვლეთ ტკბილეული პატარა ნაჭერი ყველით და თქვენი კბილები ყოველთვის დაცული იქნება კარიესისგან. პირის ღრუს მოვლისას არ უნდა დაგავიწყდეთ ღრძილებზე ზღუნვა, რომელსთაც უჯრედებში კოლაგენის სინთეზის სტიმულირებისთვის დიდი რაოდენობით С-ვიტამინი სჭირდებათ. მიირთვით დესერტად მოზრდილი კივი, რომელიც С-ვიტამინის დღიურ ნორმას შეიცავს და შეგიძლიათ აღარ იდარდოთ С-ვიტამინის ნაკლებობაზე. პიტნის მსგავსად, ოხრახუშიც დიდი რაოდენობით ეთერზეთებს შეიცავს და საღეჭ რეზინზე უკეთ აგრილებს სუნთქვას. გაამდიდრეთ ნებისმიერ კერძი წვრილად დაჭრილი ოხრახუშით და თქვენი სუნთქვა ყოველთვის ჯანსაღი იქნება! ნებისმიერ საღეჭ რეზინს ფორას მისცემს ცოცხალი ნიახურიც. დაღეჭეთ ყოველდღე მცენარის ღერო, მიირთვით ბოსტნეულთან ან ხაჭოსთან ერთად და კბილების ბუნებრივ გაწმენდასთან ერთად პირის ღრუში სიმჟავის აუცილებელ ბალანსსაც შეინარჩუნებთ. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების წყალობით პირშუშხა ყველა ბაქტერიას ამარცხებს პირის ღრუში. გამოიყენეთ არომატული მცენარე სალათების საკმაზად ან მოამზადეთ პირის სავლები (გახსენით ნახევარი ჩაის კოვზი გახეხილი პირშუშხა ერთ ჭიქა თბილ წყალში). ხახვი საუკეთესო ანტიბაქტერიალური საშუალებაა პირის ღრუსთვის. მიირთვით ყოველდღე ცოცხალი ხახვი სალათთან ან სხვა პროდუქტთან ერთად, არასასიამოვნო სუნის გასაქრობად კი, კიდევ ერთი "ანტიკარიესული" საშუალება - ოხრახუში დაღეჭეთ. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, ჯანმრთელი კბილების შენარჩუნების ყველაზე მარტივი საშუალება ჩვეულებრივი წყალია. დალიეთ ყოველდღე მინუმუმ 6 ჭიქა წყალი და აუცილებელად გამოივლეთ პირში ყოველი ტრაპეზის შემდეგ. ჯანმრთელი კბილების შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ კატეხინებით - უძლიერესი ანტიოქსიდანტით მდიდარი მწვანე ჩაიც, რომელიც პირის ღრუს და კბილებს მავნე ბაქტერიებისგან დაიცავს. მამაკაცებს ძალიან უკვირთ როგორ ახერხებენ ქალბატონები პატარა ჩანთით ამდენი რამის ტარებას და მართლაც, საკუთარ „მინი ჩემოდანში" ქალებს თითქმის ყველაფრის ჩატევა შეუძლიათ. თუმცა, არსებობს რამდენიმე აუცილებელი ნივთი, რომელიც ნებისმიერ ქალს ყოველთვის თან უნდა ჰქონდეს. * ქაღალდის ან სველი ხელსახოცი დღის მანძილზე უამრავი გაუთვალისწინებელი რამ შეიძლება მოხდეს, როცა სველი ხელსახოცი ნამდვილად შუცვლელი აღმოჩნდება. * ხელის ანტიბაქტერიალური ლოსიონი უამრავ ნივთს ვეხებით ყოველდღიურად და ხშირად არც ვფიქრობთ, რომ ბაქტერიების სამყაროში ვცხოვრობთ. ატარეთ ანტიბაქტერიალური ლოსიონი და თქვენი ხელები ყოველთვის დაცული იქნება ქალაქის ჭუჭყისგან. * სარკე ქალბატონების საუკეთესო მეგობარი - პატარა სარკე ნებისმიერ სიტუაციაში საჭიროა და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქალის ჩანთის განუყოფელი ნაწილია. * ტუჩის საცხი მართალია, ქალის ჩანთაში კოსმეტიკას ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, მაგრამ სულ არაა საჭირო მთელი მარაგის ზიდვა. საკმარისია ტუჩის ბალზამთან ერთად ის პომადა ატაროთ, რომელსაც ნებისმიერ სიტუაციაში გამოიყენებთ. * თმის სარჭი ან რეზინი ქარიან და წვიამიან ამინდში თმა განსაკუთრებით დაუმორჩილებელი ხდება და ვარცხნილობაც ხშირად ზიანდება. ატარეთ ჩანთით თმის რეზინი ან საყვარელი სარჭი და ყოველთვის სწრაფად მოიწესრიგებთ თავს. * კოსმეტიკური ხელსახოცი კოსმეტიკური ხელსახოცი განსაკუთრებით ცხელ დღეებში დაგეხმარებათ, როცა სახის გაგრილება და მაკიაჟის მოცილება დაგჭირდებათ. * სპრეი თუ საყვარელი სუნამოს ფლაკონი ჩანთაში არ გეტევათ, შეგიძლიათ სპრეი გამოიყენოთ, რომელიც სასიამოვნო სურნელით გამოგაცოცხლებთ. * საღეჭი რეზინი თუ კაფეში გიწევთ წახემსება, ყოველთვის თავისუფლად შეიძლება აღმოჩნდეს გემრიელ კერძში „არასასიამოვნო" პროდუქტი (ხახვი, ნიორი), რომელიც მთელი დღე შეგახსენებთ თავს, საღეჭი რეზინი კი, სწრაფად გაგანთავისუფლებთ ამგვარი პრობლემისგან. * დამარბილებელი საცხი ზამთარსა და შემოდგომაზე დამარბილებელი საცხი ყოველთვის აქტუალურია, რადგან სუსხიან ამინდში ხელებსა და სახეს განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება. ატარეთ ჩანთით დამარბილებელი საცხი და თქვენი კანი ყველაზე ცივ ამინდშიც საიმედოდ იქნება დაცული. 