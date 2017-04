ყველაზე “სექსუალური დამნაშავე” ბრიტანეთში არ შეუშვეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => deportacia [1] => jeremi-miksi [2] => seqsualuri-damnashave ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125439 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => deportacia [1] => jeremi-miksi [2] => seqsualuri-damnashave ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125439 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13961 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => deportacia [1] => jeremi-miksi [2] => seqsualuri-damnashave ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => deportacia [1] => jeremi-miksi [2] => seqsualuri-damnashave ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125439) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13961,15150,15151) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118510 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-29 13:26:56 [post_date_gmt] => 2017-03-29 09:26:56 [post_content] => უკვე მეორე დღეა, რაც საქართველოს მოქალაქეებს ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობა მიეცათ. შესაბამისად, ეს თემა ბოლო დღეებში ყველაზე აქტუალურია და ქართველების ევროპულ მოგზაურობებზეც ბევრი იწერება. სოციალურ ქსელში შექმნილი ჯგუფი ”მოგზაურთა კლუბი” ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გვერდია, რომელში ქართველი ტურისტები ერთიანდებიან. სწორედ ამ გვერდზე დადებული ე.წ. პოსტიდან გაიგო საზოგადოებამ, პარიზიდან გამობრუნებული ბიჭების შესახებ. როგორც ”მოგზაურთა კლუბში” დაიწერა, ქართველ ბიჭებს პარიზიდან უკან, საქართველოში დასაბრუნებელი ბილეთი არ აღნოაჩნდათ. ამასთან, მათ ფრანგ მესაზღვრეს ვერც იმის დამადასტურებელი საბუთი წარუდგინეს, რომ პარიზში სასტუმრო დაჯავშნილი ჰქონდათ და იქ ტურისტული მიზნით იმყოფებოდნენ. ”პარიზიდან გამოუბრუნებიათ "კაი ბიჭების მასა". ერთი ბილეთი ჰქონიათ მარტო, გუგლის ჰისთორის ათვალიერებინებდნენ მესაზღვრეს, პარიზში ვეძებდით საცხოვრებელს, პროსტა დაჯავშნა ვერ მოვასწარითო”, - წერს პარიზიდან გამობრუნებულ ბიჭებზე ”ფეისბუქის” მომხმარებელი და ამტკიცებს, რომ ეს ამბავი სიმართლეს შეესაბამება. აღნიშნულ პოსტს სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ”მოგზაურთა კლუბის” მომხმარებლების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ ხუმრობაა და სიმართლეს არ შეესაბამება. ჯერჯერობით ამ ჯგუფში ევროპიდან გამობრუნებულ ქართველებზე სხვა პოსტი არ დაწერილა. თუმცა, სხვადასხვა სახალისო ფოტო გამოჩნდა. მათ შორის ბუდაპეშტში ავტობუსი, ქართული წარწერით: ”გამრეცხე”. შეგახსენებთ, 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა. ეს გულისხმობს თავისუფალ გადაადგილებას შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, 4 არაწევრ ქვეყანას და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანას. პირი, რომელიც ევროკავშირში, შენგენის ზონაში ყოფნის წესს დაარღვევს, დეპორტაციის გარდა, სამი ათასი ევროთი დაჯარიმდება. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, ჯარიმა ეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ დაირღვევა ვადები, თუ მოხდება უვიზო რეჟიმის გამოყენება იმისთვის, რისთვისაც დანიშნული არ არის. “ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქე გაუფრთხილდეს ვადებს. თუ მოხდება დეპორტაცია, ამ შემთხვევაში პირს აეკრძალება 5 წლის ვადით შენგენის ზონაში დაბრუნება. ასევე დაეკისრება ფინანსური სასჯელი”, - განაცხადა ჯანელიძემ. [post_title] => ხუმრობა თუ მწარე რეალობა: პარიზიდან ქართველი "ძველი ბიჭები" უკან გამოაბრუნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khumroba-tu-mware-realoba-parizidan-qartveli-dzveli-bichebi-ukan-gamoabrunes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-29 13:40:00 [post_modified_gmt] => 2017-03-29 09:40:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118510 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115738 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-17 14:12:02 [post_date_gmt] => 2017-03-17 10:12:02 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დეპორტირებულები არიან ევროკავშირის ქვეყნებიდან, უვიზო მიმოსვლით, გარკვეულ შემთხვევაში, მაინც ისარგებლებენ, ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა. დეპუტატ არჩილ თალაკვაძის კითხვაზე, ისარგებლებენ თუ არა უვიზო რეჟიმით რეადმისირებული და დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეები, დოლიძემ განაცხადა : ”გააჩნია რისთვის იყვნენ დეპორტირებული. თუკი მუხლი შეეხებოდა ძალიან მძიმე დანაშაულს, მათ აღარ ექნებათ უვიზო რეჟიმით სარგებლობის საშუალება. თუმცა თუკი ადამიანმა ამა თუ იმ ქვეყანაში ყოფნის ვადას გადააცილა 10-15 წლის წინ და გაუკეთეს დეპორტაცია, შესაძლოა ისარგებლოს. დოგმატური აღარ არის. ხანდაზმულობის ვადა ყველაფერს აქვს“. [post_title] => ევროპიდან დეპორტირებული მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლით,გარკვეულ შემთხვევაში, მაინც ისარგებლებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropidan-deportirebuli-moqalaqeebi-uvizo-mimosvlitgarkveul-shemtkhvevashi-mainc-isargebleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 14:12:02 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 10:12:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115738 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 118510 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-29 13:26:56 [post_date_gmt] => 2017-03-29 09:26:56 [post_content] => უკვე მეორე დღეა, რაც საქართველოს მოქალაქეებს ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობა მიეცათ. შესაბამისად, ეს თემა ბოლო დღეებში ყველაზე აქტუალურია და ქართველების ევროპულ მოგზაურობებზეც ბევრი იწერება. სოციალურ ქსელში შექმნილი ჯგუფი ”მოგზაურთა კლუბი” ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გვერდია, რომელში ქართველი ტურისტები ერთიანდებიან. სწორედ ამ გვერდზე დადებული ე.წ. პოსტიდან გაიგო საზოგადოებამ, პარიზიდან გამობრუნებული ბიჭების შესახებ. როგორც ”მოგზაურთა კლუბში” დაიწერა, ქართველ ბიჭებს პარიზიდან უკან, საქართველოში დასაბრუნებელი ბილეთი არ აღნოაჩნდათ. ამასთან, მათ ფრანგ მესაზღვრეს ვერც იმის დამადასტურებელი საბუთი წარუდგინეს, რომ პარიზში სასტუმრო დაჯავშნილი ჰქონდათ და იქ ტურისტული მიზნით იმყოფებოდნენ. ”პარიზიდან გამოუბრუნებიათ "კაი ბიჭების მასა". ერთი ბილეთი ჰქონიათ მარტო, გუგლის ჰისთორის ათვალიერებინებდნენ მესაზღვრეს, პარიზში ვეძებდით საცხოვრებელს, პროსტა დაჯავშნა ვერ მოვასწარითო”, - წერს პარიზიდან გამობრუნებულ ბიჭებზე ”ფეისბუქის” მომხმარებელი და ამტკიცებს, რომ ეს ამბავი სიმართლეს შეესაბამება. აღნიშნულ პოსტს სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ”მოგზაურთა კლუბის” მომხმარებლების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ ხუმრობაა და სიმართლეს არ შეესაბამება. ჯერჯერობით ამ ჯგუფში ევროპიდან გამობრუნებულ ქართველებზე სხვა პოსტი არ დაწერილა. თუმცა, სხვადასხვა სახალისო ფოტო გამოჩნდა. მათ შორის ბუდაპეშტში ავტობუსი, ქართული წარწერით: ”გამრეცხე”. შეგახსენებთ, 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა. ეს გულისხმობს თავისუფალ გადაადგილებას შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, 4 არაწევრ ქვეყანას და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანას. პირი, რომელიც ევროკავშირში, შენგენის ზონაში ყოფნის წესს დაარღვევს, დეპორტაციის გარდა, სამი ათასი ევროთი დაჯარიმდება. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, ჯარიმა ეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ დაირღვევა ვადები, თუ მოხდება უვიზო რეჟიმის გამოყენება იმისთვის, რისთვისაც დანიშნული არ არის. “ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქე გაუფრთხილდეს ვადებს. თუ მოხდება დეპორტაცია, ამ შემთხვევაში პირს აეკრძალება 5 წლის ვადით შენგენის ზონაში დაბრუნება. ასევე დაეკისრება ფინანსური სასჯელი”, - განაცხადა ჯანელიძემ. [post_title] => ხუმრობა თუ მწარე რეალობა: პარიზიდან ქართველი "ძველი ბიჭები" უკან გამოაბრუნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khumroba-tu-mware-realoba-parizidan-qartveli-dzveli-bichebi-ukan-gamoabrunes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-29 13:40:00 [post_modified_gmt] => 2017-03-29 09:40:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118510 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 23df5f5109d98a3fae2c75b030eade9a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )