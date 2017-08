ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => cesko [2] => aleko-elisashvili [3] => khelmowerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156790 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => cesko [2] => aleko-elisashvili [3] => khelmowerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156790 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1110 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => cesko [2] => aleko-elisashvili [3] => khelmowerebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => cesko [2] => aleko-elisashvili [3] => khelmowerebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156790) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,1138,8222,1110) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156787 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-24 19:01:14 [post_date_gmt] => 2017-08-24 15:01:14 [post_content] => ცესკო-ში ალეკო ელისაშვილს პასუხობენ და აცხადებენ, რომ მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების და საარჩევნო კომისიებში წარდგენის ბოლო ვადას ადგენს არა ცესკო, არამედ უშუალოდ "საარჩევნო კოდექსი". “ერთ-ერთმა კანდიდატმა სოციალური ქსელის მეშვეობით გაავრცელა მცდარი ინფორმაცია კანდიდატების რეგისტრაციის პროცედურასთან დაკავშირებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ 21 აგვისტოს ცესკომ დადგენილებით მიიღო პროცედურების აღმწერი ინსტრუქცია, რომლის ერთადერთი მიზანია, საარჩევნო სუბიექტებს გაუმარტივოს კანონის შესაბამისად მოქმედება. "რაც შეეხება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების და საარჩევნო კომისიებში წარდგენის ბოლო ვადას, მას ადგენს არა ცესკო, არამედ უშუალოდ "საარჩევნო კოდექსი". კოდექსის თანახმად კი, ხელმოწერების ბოლო ვადაა არჩევნებამდე არაუგვიანეს ორმოცდამეათე დღე, ანუ პირველი სექტემბერი. "ცესკომ ასევე ზუსტად, კანონზე დაყრდნობით, განსაზღვრა საჭირო ხელმოწერების ოდენობა - ერთი პროცენტი. მოვუწოდებთ საარჩევნო პროცესებში ჩართულ მხარეებს, თავი შეიკავონ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით საარჩევნო პროცესის დაზიანებისაგან,“ - განაცხადა ცესკოს სპიკერმა, ანა მიქელაძემ, საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. ხელმოწერების წარდგენის ვადას კანონი ადგენს - ცესკოს პასუხი ელისაშვილს ცესკო მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს, ალეკო ელისაშვილს, 10 ათასი ხელმოწერის წარდგენას სთხოვს. საარჩევნო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ეს კანონით გათვალისიწბენული პროცედირაა და ალეკო ესლისაშვილს მერობის კანდიდატად მხოლოდ ამ ხელმოწერების წარდგენის შემდეგ დაარეგისტრირებენ, თუმცა ადმინისტრაციამ აქამდე არსებული კანონი შეცვალა და ერთი თვის ნაცვლად, მას მხოლოდ ერთკვირიანი ვადა მისცა. ცესკოს გადაწყვეტილებას აპროტეტსტებს მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი და ადმინისტრაციას პოლიტიკური დავალების შესრულებაში ადანაშაულებს.

ცესკო ელისაშვილს რეგისტრაციისთვის 1 კვირაში 10 000 ხელმოწერის შეგროვებას სთხოვს მერიასთან საპროტესტო აქცია იმართება. აქციის მონაწილეები ბაგებში საღი ხეების მოჭრას აპროტესტებენ. აქციის დაწყებამდე დაცვის თანამშრომლებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირებაც მოხდა. ხმაური მას შემდეგ დაიწყო, რაც მერიის დაცვამ შენობაში, ნატა ფერაძესთან ერთად, პარტიზანი მებაღეები არ შეუშვა. ადგილზე გამოიძახეს საპატრულო პოლიცია. აქციის მონაწილეებს არავინ არ შეხვდა და არც მერიაში შეუშვეს. „ეს არ არის მერია, ეს არის დახურული, კორუმპირებული ჯალათების სკა. დღეს არის 1 წლისთავი, რაც შარშან მოჭრეს ყაზბეგის გამზირზე ხეები და წელს, იმის მაგივრად, რომ რამე დასკვნები გამოეტანათ, კიდევ დაგვხვდა მოჭრილი ხეები. წერეთელი ჩირგვში ზის და გვემალება ვირიშვილი-მაიმუნი ნარმანიაც და არავინ არ ჩამოდის, რაც შესულები ვართ, ვრეკავთ და მოვითხოვთ, რომ ვინმე პასუხისმგებელი პირი ჩამოვიდეს," - განაცხადა ნატა ფერაძემ. აქციაზე თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ელისაშვილიც, ესწრება. ის წინასაარჩევნოდ ხეების მოჭრის შეჩერებას სასწრაფოდ მოითხოვს.

აქცია მერიასთან - "პარტიზანი მებაღეები" ბაგებში საღი ხეების მოჭრას აპროტესტებენ 