ზაალ უდუმაშვილი: “ეს არის ბოლო ეთერი, როგორც კურიერის წამყვანის”

"ნიკა, მადლობა შეუპოვრობისთვის, ამ 5 წლისთვის. მადლობა, რომ იბრძოლე არხისთვის ისე, როგორც არ უბრძოლია არცერთ დირექტორს. მადლობა ჩემი, როგორც წამყვანის თავისუფლებისთვის. წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ. დარწმუნებული ვარ შენი წარსულიდან, ეს არხი ყველაზე მეტად გეყვარება," - წერს ჟორჟოლიანი. [post_title] => ნიკა გვარამიას მოვალეობას დროებით, სავარაუდოდ, ზაალ უდუმაშვილი შეასრულებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nika-gvaramias-movaleobas-droebit-savaraudod-zaal-udumashvili-sheasrulebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 12:11:35 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 08:11:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137413 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137380 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 10:50:29 [post_date_gmt] => 2017-06-09 06:50:29 [post_content] => ზაალ უდუმაშვილი "ნაციონალური მოძრაობის" შეთავაზებას დათანხმდა. "ფორტუნას" ინფორმაციით,ჟურნალისტს თბილისის მერობის კანდიდატად უახლოეს დღეებში წარადგენენ. ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ზაალ უდუმაშვილმა ორი დღის წინ დაადასტურა, რომ „ნაციონალური მოძრაობისგან“ მიიღო შეთავაზება, თბილისის მერად იყაროს კენჭი. თუმცა, ჟურნალისტი ამბობდა, რომ გადაწყვეტილება მიღებული ჯერ არ ჰქონდა : “სამწუხაროდ, დღეს ბევრს ვერაფერს გეტყვით. ვადასტურებ, “ნაციონალური მოძრაობისგან” მაქვს შეთავაზება, რომ ჩემი კანდიდატურა დავაყენო თბილისის მერის პოსტზე და მივიღო არჩევნებში მონაწილეობა, თუმცა გადაწყვეტილებას ალბათ, უახლოეს დღეებში გამოვაცხადებ. უკრაინაში მქონდა შეხვედრები პარტიის ლიდერებთან, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილთან. მე ავიღე გარკვეული დრო მოსაფიქრებლად. გადაწყვეტილება ჯერ არ მიმიღია არც იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ ვიყრი თუ არა კენჭს და არ მიმიღია არც იმასთან დაკავშირებით, ვიქნები “ნაციონალური მოძრაობის” თუ დამოუკიდებელი კანდიდატი”, – განაცხადა უდუმაშვილმა 7 ივნისს.