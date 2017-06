ზაფხულის ტურისტული სეზონი აჭარაში ოფიციალურად 9 ივნისს გაიხსნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => pladji [2] => zafkhuli [3] => mze [4] => turistuli-sezoni-acharashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136969 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => pladji [2] => zafkhuli [3] => mze [4] => turistuli-sezoni-acharashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136969 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => აჭარის სანაპირო ზოლზე სამაშველო სამსახური ამოქმედდა დღეიდან სამაშველო სამსახურმა სანაპირო ზოლზე მუშაობა ოფიციალურად დაიწყო. საზღვაო სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით, იახტკლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წყალზე სამაშველო სამსახურის განახლებული აღჭურვილობის პრეზენტაცია გამართა. მაშველებმა წყალზე მცურავი საშუალებები წარმოადგინეს. სარფის მონაკვეთიდან ჩოლოქამდე დამსვენებლების უსაფრთხოებაზე წელს 135 მაშველი იზრუნებს. განხორციელდა შესყიდვების ციკლი, რის შედეგადაც გარემონტდა არსებული ტექნიკა, ახალი ეკიპირების შესყიდვა განხორციელდა მაშველებისთვის, ისინი აღჭურვილები არიან პირველადი სამედიცინო დახმარების აფთიაქებით, რაც მაშველებს საშუალებას მისცემს დაზარალებულებს აღმოუჩინონ პირველადი დახმარება. ღონისძიებას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეებთან, დავით ვარდიაშვილთა და მერაბ მალანიასთან ერთად დაესწრო. ხელმძღვანელმა პირებმა სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებს სიტყვით მიმართეს და მადლობა გადაუხადეს გასულ სეზონზე მიღწეული წარმატებებისათვის. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ მიმართვისას ხაზი გაუსვა სამაშველოს მომსახურების მნიშვნელობას. მისი თქმით, საზღვაო ქალაქისათვის მომსახურების თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრება და მაღალი დონე კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ჩვენი საზღვაო კურორტების უსაფრთხოებას და რეგიონის პოპულარიზაციას. ღონისძიებას ასევე საქართველოს სამთავრობო დაცვის უფროსი ანზორ ჩუბინიძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. https://www.youtube.com/watch?v=V3Jw8YAegdc&feature=youtu.be

აჭარის სანაპირო ზოლზე სამაშველო სამსახური ამოქმედდა 2017-06-05 საათში, ხომალდი მზის ზედაპირს 6.4 მილიონი კილომეტრით მიუახლოვდება. აპარატი უპრეცედენტო დაშვებებს განახორციელებს და დედამიწაზე მონაცემებს გამოაგზავნის. მისიის წარმატებით შესასრულებლად ხომალდმა 1371 გრადუსს, ძლიერ რადიაციას და ზებგერითი ნაწილაკებისგან დაზიანებასაც უნდა გაუძლოს. ახალი ექსპედიციაNASA-მ 2014 წელს დაამტკიცა და აპარატს ცნობილი მეცნიერის იუჯინ პარკერის სახელი დაარქვეს. ექსპედიცია ორ მთავარ კითხვაზე ეძებს პასუხს: რატომ არის მზის გარეთ (კორონა) 300-ჯერ უფრო ცხელი, ვიდრე მისი ზედაპირი? რატომ აჩქარდა "მზიური ქარი" (მზის ზედა ატმოსფეროდან წამოსული პლაზმის ნაკადი) NASA-ს ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ კითხვებზე პასუხი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ სწორედ მზის ატმოსფეროში ვცხოვრობთ. https://www.youtube.com/watch?v=GrnGi-q6iWc თამთა უთურგაშვილი

NASA მზეს შეეხება: ამბიციური მიზნის განხორციელება იწყება 2017-06-01

2017 წლის, ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ბათუმის მიმართულებით ფრენებს 8 ახალი ავიაკომპანია გეგმავს. ბათუმის აეროპორტს ახალი ფრენები, კიევის, მოსკოვის, ჩერეპოვეცის, სანკ პეტერბურგის, დუბაის, ბეირუთისა და თეირანის მიმართულებით ემატება. ფრენების განრიგი

Nordstar Airlines - მოსკოვი-ბათუმი-მოსკოვი 2 ივნისიდან (ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი)

(ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი) Severstal - ჩერეპოვეცი- ბათუმი - ჩერეპოვეცი 3 ივნისიდან (შაბათი)

(შაბათი) Nordavia - ს.პეტერბურგი- ბათუმი - ს.პეტერბურგი 7 ივნისიდან (შაბათი)

(შაბათი) Anda Air - კიევი-ბათუმი- კიევი 14 ივნისიდან (ოთხშაბათი, შაბათი)

(ოთხშაბათი, შაბათი) Aseman Airlines - თეირანი-ბათუმი-თეირანი; 21 ივნისიდან (ოთხშაბათი)

(ოთხშაბათი) Fly Dubai - დუბაი-ბათუმი-ბათუმი; 22 ივნისიდან (სამშაბათი, ოთხშაბათი, შაბათი)

(სამშაბათი, ოთხშაბათი, შაბათი) Wings of Lebanon - ბეირუთი- ბათუმი- ბეირუთი; 25 ივნისიდან (ოთხშაბათი,კვირა)

