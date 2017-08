ზაფხულში ყველაზე მეტ მგზავრს Georgian Airways მოემსახურა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tav-jorjia [1] => flydubai [2] => turkish-airlines [3] => georgian-airways [4] => aeroflot ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153507 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tav-jorjia [1] => flydubai [2] => turkish-airlines [3] => georgian-airways [4] => aeroflot ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153507 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5721 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tav-jorjia [1] => flydubai [2] => turkish-airlines [3] => georgian-airways [4] => aeroflot ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tav-jorjia [1] => flydubai [2] => turkish-airlines [3] => georgian-airways [4] => aeroflot ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153507) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18161,7769,13388,5721,11051) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152585 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-09 16:55:46 [post_date_gmt] => 2017-08-09 12:55:46 [post_content] => 2017 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში, ქართული ავიაკომპანია „Georgian Airways“ (აირზენა), საჰაერო მიმოსვლას კიდევ ერთი ახალი მიმართულებით განახორციელებს. თბილისი-დუბაი-თბილისის საჰაერო ხაზზე მრავალჯერადი ჩარტერული ფრენების განხორციელებას ავიაკომპანია 31 აგვისტოდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე (27 ოქტომბერი), შემდეგი განრიგით გეგმავს:

ავიარეისები Embraer ERJ-190 და Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა „Georgian Airways“-ს 9 აგვისტოს მიენიჭა. მიმდინარე წელს, „Georgian Airways“-მა რეგულარული ოპერირება ლონდონისა და პრაღის მიმართულებებით, ხოლო ჩარტერული რეისების შესრულება ბეირუთის მიმართულებით დაიწყო, ასევე ავიაკომპანიამ განაახლა რეგულარული ავიარეისები კიევისა და თეირანის და მრავალჯერადი ჩარტერული ავიარეისები მაშადის, აჰვაზისა და შირაზის მიმართულებებით. 2017 წლის 7 თვის მონაცემებით, ქართული ავიაკომპანიის მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 46%-ით არის გაზრდილი. 