ზამთრის სეზონს სათხილამურო კორორტები რამდენიმე სიახლით ხვდებიან

წელს სვანეთში კიდევ ერთი საბაგირო ამოქმედდება. როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანიიის ხელმძღვანელი ამბობს, მესტია-ჰაწვალის საბაგირო მიმდინარე წლის დეკემბერში გაიხსნება. სანდრო ონოფრიშვილის თქმით, სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. "საბაგირო იქნება ღია სავარძლის ტიპის 6 კაციანი, მსოფლიოში წამყვანი მწარმოებლის Doppelmayr-ის ფირმის, რომლის სიგრძეც 1200 მეტრს შეადგენს. მესტია-ჰაწვალის საბაგიროს მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს, რადგან ის მთასა და ცენტრს ერთმანეთთან დააკავშირებს", - აღნიშნა ონოფრიშვილმა. მისივე ინფორმაციით, დამატებითი ინფრასტრუქტურა მესტიის 4 სეზონიან კურორტად გადაქცევას ემსახურება. ამასთან, როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანიიის ხელმძღვანელი აცხადებს, წელს ზამთრის კურორტებზე ტურისტების დიდ ნაკადს ელიან და ამაზე წინასწარი ჯავშნები მოწმობს. წელს სვანეთში კიდევ ერთი საბაგირო გაიხსნება

ბაკურიანში, დიდველზე, ერთ-ერთი საბაგირო გაითიშა. როგორც დამსვენებლები აცხადებენ, ამის მიზეზი ელექტროენერგიის შეწყვეტაა. მათივე ინფორმაციით, ხალხის ნაწილი გონდოლებშია დარჩენილი და ჩამოსვლას ვერ ახერხებს, ნაწილი კი, ვინც გონდოლებიდან გადმოსვლა მოახერხა, ბაკურიანში ფეხით მიემართება. ამასთან, ისინი პროტესტს გამოთქვამენ გენერატორის არქონის გამო. "ვართ ახლა დიდველზე, მესამე წერტილზე. არ არის სინათლე, არ არის გენერატორი. ნისლია და იმის გამო, რომ არ დაგვიღამდეს, ფეხით ჩავდივართ დაბლა, ბაკურიანში", - აცხადებს ერთ-ერთი დამსვენებელი. ბაკურიანში ერთ-ერთი საბაგირო გაითიშა

დღეიდან დიდველის საბაგირო ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას განაახლებს, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის" დირექტორმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრიდან გამომდინარე დაკვამლიანება აღარ არის, შესაბამისად, ბაკურიანს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზებაში ჩართულია ბაკურიანის მთის მართვის დეპარტამენტი. დღეიდან დიდველის საბაგირო მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში განაახლებს წელს სვანეთში კიდევ ერთი საბაგირო გაიხსნება