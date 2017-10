ზაქარია ქუცნაშვილის განცხადებით, ლელა ქიტესაშვილს გამარჯვების შედეგებს ჰპარავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaqaria-qucnashvili [1] => lela-qitesashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180335 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaqaria-qucnashvili [1] => lela-qitesashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180335 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5498 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaqaria-qucnashvili [1] => lela-qitesashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaqaria-qucnashvili [1] => lela-qitesashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180335) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20683,5498) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180230 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 14:44:00 [post_date_gmt] => 2017-10-25 10:44:00 [post_content] => „ვფიქრობ, გავაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლას,“ - ამის შესახებ თიანეთში „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატმა, ლელა ქიტესაშვილმა, განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მცხეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის საფუძველზეც თიანეთის მერის არჩევნებში 1 ხმით თამაზ მეჭიაური იმარჯვებს. ლელა ქიტესაშვილი მიიჩნევს, რომ განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე უფრო ლოგიკური იქნებოდა, არჩევნების განმეორებით ჩატარება. „უფრო ლოგიკურად მეჩვენებოდა, არჩევნების განმეორებით ჩატარების გადაწყვეტილება მიღებულიყო, ეს უფრო ღირსეული იქნებოდა. ვფიქრობ, გავაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლას,“ - განაცხადა ლელა ქიტესაშვილმა. მცხეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, გაუქმდა საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება ბათილი ბიულეტენების ხელახლა გადათვლასა და აღდგენასთან დაკავშირებით, რის შესაბამისადაც, თიანეთის მერის არჩევნებში თამაზ მეჭიაური 1 ხმით იმარჯვებს. 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილი აცხადებდა, რომ თამაზ მეჭიაური მისი კურსელი იყო და პარლამენტში მას აუცილებლად გაიყვანდნენ. "თამაზი იყო ჩემი კურსელი, მაგანაც წითელ დიპლომზე დაამთავრა უნივერსიტეტი, მეც წითელ დიპლომზე დავამთავრე, ხუთოსნები ვიყავით. თამაზი ჩვენი გუნდის წევრია, რომ იცოდეთ და ჩვენს სიაში შედის. თუ სიით არა, სიითაც გავა. თამაზიზე ვთქვი ზუსტად, რომ აუცილებლად გავიყვანთ თამაზ მეჭიაურს და ხელოვნურად დავასრულე, რომ ასეთი მაღალი ადგილი მივეცი. ჩვენი გუნდის წევრი იქნება," - განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. გუშინ "რუსთავი2"-ის ეთერში ზაქარია ქუცნაშვილი და თამაზ მეჭიური ერთმანეთს მწვავედ დაუპირისპირდნენ. ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, რომ თამაზ მეჭიაური მისი ნათესავია და "ქართულ ოცნებაშიც" მან მიიყვანა. "მეჭიაურს ძალიან კორუმპირებული ჩინოვნიკის იმიჯი ჰქონდა და ძალიან გართულდა მისი სიაში ჩასმა, განაწყენდა. სპეკულირებდა, ვითომ ბიძინა ივანიშვილის ჯგუფელი, ძმაკაცი იყო. ერთ -ერთ თათბირზე ბიძინამ ჰკითხა, რა უნდოდა და თქვა, რომ დეპუტატობა უნდოდა. ასეთი პოლიტიკური ვაჭრობით მიიღო დეპუტატობა. სიკეთის დაუნახავი ადამიანია, მან ჩემი მიცვალებულები შეურაცხყო მისი გამონათქვამებით,“ – განაცხადა ყოფილი თანაგუნდელის მისამართით ზაქარია ქუცნაშვილმა. თამაზ მეჭიაური კი პირიქით ამტკიცებს, რომ ზაქარია ქუცნაშვილი პარლამენტში მან მიიყვანა. "მე რომ პირველად გავხდი პარლამენტარი, ეგ მყავდა ქაღალდების დამტარებლად საოლქო კომისიაში და ისიც ბოლომდე ვერ მიიყვანა საქმე," - აცხადებს მეჭიაური. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/ივანიშვილი-თამაზ-მეჭიაური-იყო-ჩემი-კურსელი...ორივე-ხუთოსნები-ვიყავით.mp4"][/video]

"თამაზი იყო ჩემი კურსელი..." - რას ამბობდა ბიძინა ივანიშვილი 2012 წელს თამაზ მეჭიაურზე "ზაქარია ქუცნაშვილი სულელია, ნაბიჭვარია ეგ. სად მყავდა კომისიები ან პატრიარქი ვინ ახსენა, რას დადის და დაჭორაობს?! რაც შეეხება ჩემს წარსულს, ოროთახიანი „ხრუშჩოვკიდან” წამოვიყვანე, მაგან კი არა, მე მივიყვანე ეგ პარლამენტში, სპეციალისტად 1995 წელს. მე რომ პირველად გავხდი პარლამენტარი, ეგ მყავდა ქაღალდების დამტარებლად საოლქო კომისიაში და ისიც ბოლომდე ვერ მიიყვანა საქმე. ოთხი კაცი მოგვცეს მაჟორიტარ ფრაქციაში და იმიტომ შევედი, მაგისთვის იურისტის ადგილი გამეკეთებინა. ერთ წელში გამყიდა, ვახტანგ რჩეულიშვილს რომ დავუპირისპირდი მაშინ და „პავკა მაროზოვი” დაარქვეს. რა მჭირდა მაგის მისაყვანი?! ორჯერ ვიყავი დეპუტატი და მეორე დეპუტატობაზე, ჩემი მოწინააღმდეგის შტაბის უფროსად მომევლინა, იმის სანაცვლოდ, რომ სიაში ჩაწერეს ეგ. სად მნახა მთვრალი მაგ ნაძირალამ?! ქეიფიც ვიცი და ყველაფერი, მაგრამ მთვრალი არავის ვუნახივარ ჯერ. ეგ კურდღელი მთიელობას რომ იბრალებს, რისი მთიელია ეგ წარაკუა. იმდენ ადამიანს დააბრალა რაღაცეები, მაგას საერთოდ აღარ შემოუშვებენ თიანეთში. ...მაგან რომ პირველი დეკლარაცია შეავსო, ნახეთ რა წერია, პირველი ცოლის მზითვები ჩაწერა, „ჟილაია” და „სპალნა”, თან დიდი თანხები მიუწერა, რადგან სხვა არაფერი ჰქონდა. ახლა გადახედეთ მაგის დეკლარაციას, ტომეულები აქვს და ოჯახის ყველა წევრი მილიონერი ჰყავს, ჩემი მამიდაშვილიც გაუბიზნესმენებია, კახეთში ღვინის მწარმოებელი გამხდარა. ეს არის ეს კაცუნა და კიდევ სხვებზე ლაპარაკობს, ერთხელ დავიჭერ და ცხვირ-პირს ავანგრევ,” - განაცხადა თამაზ მეჭიაურმა. მე მივიყვანე ეგ პარლამენტში სპეციალისტად - თამაზ მეჭიაური ზაქარია ქუცნაშვილზე ლელა ქიტესაშვილი სამართლებრივ ბრძოლას აგრძელებს