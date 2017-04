ზაზა ფაჩულია და თიკა ალავიძე, მეოთხე შვილს ელოდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia [1] => tika-alavidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125952 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia [1] => tika-alavidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125952 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3355 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia [1] => tika-alavidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia [1] => tika-alavidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125952) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12440,3355) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103109 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-20 15:11:11 [post_date_gmt] => 2017-01-20 11:11:11 [post_content] => ზაზა ფაჩულიას მეუღლე „ფეისბუქზე“ აქვეყნებს სტატუსს, სადაც კალათბურთელის მხარდამჭერებს დიდ მადლობას უხდის აქტიურობისთვის. მოგეხსენებათ, ფაჩულიამ დაახლოებით მილიონნახევარი ხმა მიიღო და კალათბურთელებს შორის მეორე ადგილას გავიდა, მაგრამ მედიისა და თავად კოლეგების შეფასებების მიხედვით, „ყველა ვარსკვლავის“ სასტარტო ხუთეულში ვერ მოხვდა. როგორც თიკა ალავიძე წერს: „დიდი მადლობა ყველას, ვინც ერთი სტატუსი მაინც დაუთმო ზაზას, თქვენი თანადგომა ყველაფერზე წინ დგას, გადაფარა ყველანაირი ნეგატივი, რაც ამ დღეების განმავლობაში მე და ჩემმა ოჯახმა მივიღეთ! ის ცინიზმი და გულგრილობა, რაც ამ ამბავმა გამოიწვია! ზაზას ბოდიშს ვუხდი, რომ არც ერთხელ სახალხოდ არ გამომიხატავს მისი მხარდაჭერა, რადგან ვთვლიდი, რომ შეიძლებოდა ვინმე ამით შემეწუხებინა და გამეღიზიანებინა! ვამაყობ შენით, როგორც ქართველი და არა, როგორც შენი მეუღლე. რთულია, გაიარო ის გზა, რაც შენ და დღეს ესეთ დონეზე ისეთივე შემართებით თამაშობდე, როგორც მაშინ, როდესაც პირველად დადგი ფეხი მოედანზე, არც ერთხელ არ თქვა სიტყვა დავიღალე და მეზარება! ყველა მომავალ სპორტსმენს ვუსურვებ გამძლეობას, შრომისმოყვარეობას და თქვენი ქვეყნის სიყვარულს“. [post_title] => ზაზა ფაჩულიას მეუღლე: „ზაზას ბოდიშს ვუხდი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-fachulias-meughle-zazas-bodishs-vukhdi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-20 15:11:11 [post_modified_gmt] => 2017-01-20 11:11:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103109 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 101655 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-13 13:45:47 [post_date_gmt] => 2017-01-13 09:45:47 [post_content] => როგორც იცით, „ენ ბი ეი“ ფანების გამოიკითხვას აწარმოებს სოცქსელებით და ასევე სხვადასხვა ხერხით იმისთვის, რომ „ყველა ვარსკვლავის“ მოთამაშეები შეარჩიეს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კონფერენციებიდან. გუშინ საღამოს ხმის მიცემის შუალედური შედეგები მეორედ გამოქვეყნდა. „გოლდენ სტეიტის“ მოთამაშე, ზაზა ფაჩულია, დასავლეთის კონფერენციიდან, კევინ დურანტის შემდეგ, ისევ მეორე ადგილზეა. მას ამ დროისთვის, ქართველთა დიდი ენთუზიაზმისა და მონდომების წყალობით, 823 376 ხმა დაუგროვდა. შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ „ენ ბი ეის“ ოფიციალურ გვერდზე ისევ ერთი ამბავია ატეხილი. კალათბურთის უცხოელი თაყვანისმცემლები ჩივიან, რომ ზაზას ადგილი „ყველა ვარსკვლავის“ თამაშზე არ არის. ამის პასუხად, ქართველები მათ არა მხოლოდ ინგლისურად, არამედ ქართულად პასუხობენ და ალბათ, მიხვდებით, რომ არანაირი ცენზურა დაცული არ არის. გთავაზობთ, გამორჩეულ და სახალისო კომენტარებს (ზრდილობის ფარგლებში), რომლებსაც ქართველები ზაზას საწინააღმდეგო კომენტარების ავტორებს უწერენ: „თუკი ვინმე ფიქრობს, რომ ზაზა მეორე ადგილს არ იმსახურებს, ის მართალია! რადგან ზაზა პირველ ადგილს იმსახურებს“. „ეს მომცა ახლა კახეთში და თუ ცხვირით არ ვაპოსტინო ყოველდღე, ნბავოთე ზაზა ფაჩულია ვანახებ“ „ისევ დაიწყეს ეს დამპლური თამაშები“ „გამიშვით, ვიზა მომეცით, ამას უნდა ჩავუტანო საახალწლო ჩურჩხელა, უხ, მე ამის...“ „შენი ნომერი დაწერე!..“ „დედის ხახა როგორაა ინგლისურად?“ „მთაწმინდის კოორდინატები მოახსენეთ!..“ „What kind of life are you living (რა ცხოვრებით ცხოვრობ შენ), ჩემი ძმა?“ „რამე გსმენია რაზბორკაზე?“ „შენი კუბო დავდგი“ „დაიშალეთ, თქვე მონებო, ზაზა საუკეთესო მოთამაშეა...“ „ჯერ ხუანი იყო სალანძღავი სიტყვა, ახლა ალბერტი დაემატა, შე ალბერტო, შენა...“ „თქვენ გყავთ დონალდ ტრამპი, ჩვენ კი ზაზა ფაჩულია...“ ნინო მურღულია [post_title] => „NBA“-ის „ფეისბუქ“-გვერდზე ქართველები გააფთრებით იცავენ ზაზა ფაჩულიას - ნახეთ ტოპკომენტარები!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nba-is-feisbuq-gverdze-qartvelebi-gaaftrebit-icaven-zaza-fachulias-nakhet-topkomentarebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-13 13:46:52 [post_modified_gmt] => 2017-01-13 09:46:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101655 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 101289 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-12 11:20:40 [post_date_gmt] => 2017-01-12 07:20:40 [post_content] => მატჩის მსვლელობისას იყო საინტერესო ეპიზოდი - კომენტატორმა შეგვახსენა: "ოლ სტარის" გამოკითხვაში ხმა მიეცით კარის, დურანტსა და გრინსო... წინადადება დამთავრებული არ ჰქონდა, ოპერატორმა სათადარიგოთა სკამზე მჯდომ ფაჩულიას რომ "მიანათა" კამერა. კომენტატორმა სწრაფად შეასწორა: - ...და, რა თქმა უნდა, ზაზა ფაჩულიას, რომელიც საქართველოს რესპუბლიკას წარმოადგენსო. მალევე ტელეეკრანზე გამოჩნდა საინტერესო დაფა, რომელზეც ჩამოთვლილი იყო ყველა ქართველი კალათბურთელი, რომელსაც სხვადასხვა დროს NBA-ში უთამაშია. სტეფანიას, ცქიტიშვილისა და შენგელიას გვერდითაა ცაკალიდისი, ბერძნული წარმოშობის კალათბურთელი, რომელიც სოხუმში დაიბადა. - "გოლდენ სტეიტისა" და "მაიამის" მატჩის დასრულებისთანავე ოკლენდელმა ტელერეპორტიორებმა ინტერვიუ ჩაწერეს 24-ქულიან სტეფ კარისთან. "მეომრების" ლიდერმა ჯერ მატჩის შესახებ თქვა, ძალისმიერი ბრძოლა იყო, "მაიამიმ" დიდი წინააღმდეგობა გაგვიწიაო. შემდეგ გაიხსენა, რომ ბოლო საშინაო მატჩი "მემფისთან" წააგეს და მას მერე, ფლორიდელებთან გამარჯვება გუნდისთვის და გულშემატკივრის ხასიათის გამოსასწორებლად სასარგებლო იყო. მესამე შეკითხვა ჟურნალისტმა ზაზა ფაჩულიას შესახებ დაუსვა. აი, კარის პასუხიც: - ზაზა დაუჯერებელია! მას ძალიან უყვარს კალათბურთი, გუნდისთვის ბევრ სასარგებლოს აკეთებს. ფაჩულიას აქვს დიდი ემოცია, რაც გუნდზეც გადმოდის და წარმატებაში გვეხმარება. რაც შეეხება ბოლო პერიოდის მომენტს, ყველაფერი ზუსტად შესრულდა და ლამაზად გამოვიდა. კონკრეტულად რომელ ეპიზოდს გულისხმობდა სტეფ კარი? - მატჩის დასრულებამდე 1:18 წუთით ადრე ფაჩულია საკუთარ საჯარიმოში დაზღვევაზე გადავიდა, რამაც მეტოქე ცოტა დააბნია, ბურთი ხელში ვერ შეიმაგრა და სამქულიანისკენ გადავარდნილი ბურთისკენ ერთბაშად სამი კალათბურთელი გაეშურა. მათ შორის ფაჩულია, რომელიც ასეთ სიტუაციაში არაფერს თმობს - გადახტა, კორპუსით ბურთზე დააფარა და მეტოქის კალათისკენ გაჭრილ კარის საორქულიანედ უპასა. 100:89. ამ ეფექტურმა მომენტმა დარბაზიც აიტაცა და ფაჩულიამაც ენერგია სრულად გადმოაფრქვია. საფინალო სირენამდე წუთით ადრე 11-ქულიანი სხვაობა ხომ გამარჯვების ტოლფასი იყო. "გოლდენ სტეიტი" მომდევნო მატჩს 13 იანვარს თბილისის დროით 7:30 საათზე ჩაატარებს. გაზეთი "ლელო" [post_title] => სტეფ კარი: ზაზა, დაუჯერებელია! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stef-kari-zaza-daujerebelia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-12 20:24:37 [post_modified_gmt] => 2017-01-12 16:24:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101289 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 103109 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-20 15:11:11 [post_date_gmt] => 2017-01-20 11:11:11 [post_content] => ზაზა ფაჩულიას მეუღლე „ფეისბუქზე“ აქვეყნებს სტატუსს, სადაც კალათბურთელის მხარდამჭერებს დიდ მადლობას უხდის აქტიურობისთვის. მოგეხსენებათ, ფაჩულიამ დაახლოებით მილიონნახევარი ხმა მიიღო და კალათბურთელებს შორის მეორე ადგილას გავიდა, მაგრამ მედიისა და თავად კოლეგების შეფასებების მიხედვით, „ყველა ვარსკვლავის“ სასტარტო ხუთეულში ვერ მოხვდა. როგორც თიკა ალავიძე წერს: „დიდი მადლობა ყველას, ვინც ერთი სტატუსი მაინც დაუთმო ზაზას, თქვენი თანადგომა ყველაფერზე წინ დგას, გადაფარა ყველანაირი ნეგატივი, რაც ამ დღეების განმავლობაში მე და ჩემმა ოჯახმა მივიღეთ! ის ცინიზმი და გულგრილობა, რაც ამ ამბავმა გამოიწვია! ზაზას ბოდიშს ვუხდი, რომ არც ერთხელ სახალხოდ არ გამომიხატავს მისი მხარდაჭერა, რადგან ვთვლიდი, რომ შეიძლებოდა ვინმე ამით შემეწუხებინა და გამეღიზიანებინა! ვამაყობ შენით, როგორც ქართველი და არა, როგორც შენი მეუღლე. რთულია, გაიარო ის გზა, რაც შენ და დღეს ესეთ დონეზე ისეთივე შემართებით თამაშობდე, როგორც მაშინ, როდესაც პირველად დადგი ფეხი მოედანზე, არც ერთხელ არ თქვა სიტყვა დავიღალე და მეზარება! ყველა მომავალ სპორტსმენს ვუსურვებ გამძლეობას, შრომისმოყვარეობას და თქვენი ქვეყნის სიყვარულს“. ზაზა ფაჩულიას მეუღლე „ფეისბუქზე" აქვეყნებს სტატუსს, სადაც კალათბურთელის მხარდამჭერებს დიდ მადლობას უხდის აქტიურობისთვის. მოგეხსენებათ, ფაჩულიამ დაახლოებით მილიონნახევარი ხმა მიიღო და კალათბურთელებს შორის მეორე ადგილას გავიდა, მაგრამ მედიისა და თავად კოლეგების შეფასებების მიხედვით, „ყველა ვარსკვლავის" სასტარტო ხუთეულში ვერ მოხვდა. როგორც თიკა ალავიძე წერს: „დიდი მადლობა ყველას, ვინც ერთი სტატუსი მაინც დაუთმო ზაზას, თქვენი თანადგომა ყველაფერზე წინ დგას, გადაფარა ყველანაირი ნეგატივი, რაც ამ დღეების განმავლობაში მე და ჩემმა ოჯახმა მივიღეთ! ის ცინიზმი და გულგრილობა, რაც ამ ამბავმა გამოიწვია! ზაზას ბოდიშს ვუხდი, რომ არც ერთხელ სახალხოდ არ გამომიხატავს მისი მხარდაჭერა, რადგან ვთვლიდი, რომ შეიძლებოდა ვინმე ამით შემეწუხებინა და გამეღიზიანებინა! ვამაყობ შენით, როგორც ქართველი და არა, როგორც შენი მეუღლე. რთულია, გაიარო ის გზა, რაც შენ და დღეს ესეთ დონეზე ისეთივე შემართებით თამაშობდე, როგორც მაშინ, როდესაც პირველად დადგი ფეხი მოედანზე, არც ერთხელ არ თქვა სიტყვა დავიღალე და მეზარება! ყველა მომავალ სპორტსმენს ვუსურვებ გამძლეობას, შრომისმოყვარეობას და თქვენი ქვეყნის სიყვარულს".
[post_title] => ზაზა ფაჩულიას მეუღლე: „ზაზას ბოდიშს ვუხდი..."