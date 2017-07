ზაზა ფაჩულია საპატიო სიგელით დაჯილდოვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => sigelit ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143341 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => sigelit ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143341 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => sigelit ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => sigelit ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143341) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,16951,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143353 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 11:37:33 [post_date_gmt] => 2017-07-04 07:37:33 [post_content] => საქართველოში ევროპის 19 წლამდე ჩემპიონატი მიმდინარეობს. ვინ იცის, იქნებ ქართულ მოედნებზე მსოფლიოს მომავალი ვარსკვლავები ბურთაობენ. მით უმეტეს, რომ მსგავს ტურნირებს არაერთხელ მიუციათ დიდი ფეხბურთისთვის დიდი ფეხბურთელები. ცნობილმა იტალიურმა გამოცემამ Tuttosport-მა სტატია გამოაქვეყნა: 8 ტალანტი. სტატიაში საქართველოში მიმდინარე ჩემპიონატის მონაწილე გუნდებიდან თითო ფეხბურთელი გამოარჩიეს. ჩვენგან ამ საპატიო სიაში თბილისის „დინამოს“ ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე მოხვდა. 8 ტალანტი, რომლებიც დიდ ფეხბურთთან ახლოს არიან: გიორგი ჩაკვეტაძე (საქართველო) - მასპინძელი ქვეყნის, საქართველოს ვარსკვლავი უნდა გამოდგეს გიორგი ჩაკვეტაძე. 17 წლის ნახევარმცველი თბილისის „დინამოდან“. სეად ჰაკსაბანოვიჩი (შვედეთი) აიმენ ბარკოკი (გერმანია) დიოგო დალო (პორტუგალია) რაიან სესენიონი (ინგლისი) გეორგი რუსევი (ბულგარეთი) ფერდი კადიოღლუ (ჰოლანდია) მიხალ სადილეკი (ჩეხეთი) [post_title] => 8 ტალანტი: გიორგი ჩაკვეტაძე ევროპის მთავარ ტალანტებს შორისაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 8-talanti-giorgi-chakvetadze-evropis-mtavar-talantebs-shorisaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 11:37:33 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 07:37:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143349 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 11:30:29 [post_date_gmt] => 2017-07-04 07:30:29 [post_content] => ესპანურმა „სარაგოსამ“ გუნდის ქართველი ახალწვეული, გიორგი პაპუნაშვილი წარადგინა. „დინამოელი“ ესპანეთში თავს მენეჯერებთან, ლევან ზუხბაიასთან და მიხეილ ხუციშვილთან ერთად ჩავიდა და მცირე კომენტარიც გააკეთა. „სარაგოსაში“ ყოფნით ბედნიერი ვარ“, - ასეთი მოკლე კომენტარი გააკეთა გიორგი პაპუნაშვილმა კლუბის ესპანურ ენაზე, რომელსაც უკვე ერთი თვეა სწავლობს. თავის მხრივ „სარაგოსამ“ ფეხბურთელს პატარა სიურპრიზი მოუწყო და ქართულად მიესალმა. კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, პაპუნაშვილი ჯერ სამედიცინო შემოწმებას გაივლის, რის შემდეგაც მისი პრეზენტაცია მოხდება. [post_title] => სარაგოსაში ყოფნით ბედნიერი ვარ: ესპანეთში პაპუნაშვილი ქართულად წარადგინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saragosashi-yofnit-bednieri-var-espanetshi-papunashvili-qartulad-waradgines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 11:30:29 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 07:30:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143349 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143346 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 11:26:13 [post_date_gmt] => 2017-07-04 07:26:13 [post_content] => იტალიაში, ვეტერანთა მსოფლიოს პირველობაზე მყოფმა საქართველოს ნაკრებმა ჯფუფში მეორე მატჩიც მოიგო და პლეი ოფის საგზური მოიპოვა. ქართველებმა, რომლებიც ქალაქ მონტეკატინიში იმყოფებიან, სადებიუტო მატჩში ჩეხეთის ნაკრები 86:40 გაანადგურეს, ახლა კი არანაკლები დღე კოლუმბიას აყარეს და სამგუნდიან ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს. ჩვენმა ვეტერანებმა, რომლებიც იტალიაში შემდეგი შემადგენლობით არიან - ნოდარ ქორქია (მთავარი მწვრთნელი), გია ბერუაშვილი, გულივერ ახალკაცი, ალექსანდრე ფერიაშვილი, ლევან წულაია, დავით გიორგობიანი, დავით ჩიხლაძე, გია სანაძე, ზურა კობახიძე, ზაზა ღონღაძე, პაატა გურასპაული და ზაზა ცაგარეიშვილი, კოლუმბიელებს 78 ქულით - 118:40 სძლიეს და ტურნირის საუკეთესო 12 გუნდში მოხვდნენ. პლეი ოფში ქართველებს არ გაუმართლათ და მეტოქედ შარშანდელი ჩემპიონი, წლევანდელი მსოფლიო პირველობის მასპინძელი და უმთავრესი კანდიდატი, იტალია ერგოთ. [post_title] => 78 ქულით: საქართველომ კოლუმბია ნაწილებად დაშალა