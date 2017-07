ზაზა ფაჩულიას გამო მარკო როისი თანაგუნდელს სცემს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => marko-roisi [3] => pulishichi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149808 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => marko-roisi [3] => pulishichi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149808 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => marko-roisi [3] => pulishichi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => marko-roisi [3] => pulishichi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149808) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (354,17731,17732,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149719 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-28 10:06:00 [post_date_gmt] => 2017-07-28 06:06:00 [post_content] => მსოფლიოს უძლიერესი მოჭადრაკე მაგნუს კარლსენი თბილისში მსოფლიო თასის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. კარლსენის დასტურის შემდეგ, ექსპერტებმა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის გადაწყვეტილებას უპრეცენდენტო უწოდეს და თბილისის გათამაშებას უკვე ისტორიული შეფასება მიეცა, რადგან 2-დან 28 სექტემბრის ჩათვლით, დედაქალაქში ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური რეიტინგის პირველი 15 მოჭადრაკე ვაჟი პირველობისთვის იბრძოლებს. თბილისში სულ 48 ქვეყნის 128 მოჭადრაკე იასპარეზებს, ქართველთაგან კი მსოფლიო თასზე ბაადურ ჯობავა, მიხეილ მჭედლიშვილი, ლევან ფანცულაია და ნანა ძაგნიძე ითამაშებენ. საჭადრაკო მსოფლიო თასი „Check in Georgia Sport“-ის ეგიდით ტარდება და ერთგვარი წინა მოსამზადებელი ღონისძიებაა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის წინ, რომელსაც ც 2018 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში ბათუმი უმასპინძლებს. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ჭაბუკთა ნაკრება სარაევოში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის მეორე დღეს ოქროს და ვერცხლის მედლები მოიპოვა. ოქროს მედლისათვის უკრაინელ ანდრეი ძელეპთან ბრძოლაში დამარცხდა ლადო გამყრელიძე (54) და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. გამარჯვებით დაასრულა ასპარეზობა გიორგი გეგელაშვილმა (46), რომელმაც ფინალურ შეხვედრაში რუსი მაგომედ აბდურახმანოვი დაამარცხა და ევროპის ჩემპიონი გახდა. გიორგი გეგელაშვილმა (46) ფინალამდე 3 მეტოქე დაამარცხა, მაკედონიელ აიდ სალიასის 14-1, აზერბაიჯანელ აშრაფ კარიმზადას 4-0 (წმინდა) და სომეხ არაკელ მოვსესიანს 5-1 მოუგო.

ოქრო და ვერცხლი ევროპიდან: ფინალში დამარცხებული რუსი

ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ქართველთაგან მეორე მედალი, ამჯერად ოქროსი, კვლავ ძიუდოისტმა მოიპოვა. დიორის ოლიმპიურ პარკში საქართველოს ჰიმნი 66კგ წონაში მოასპარეზე გიორგი ჩიხელიძის გამარჯვების აღსანიშნავად აჟღერდა! ფესტივალის მესამე დღეს ქართველი ძიუდოისტები (გოგონა და ორი ვაჟი) სამ წონით კატეგორიაში (52, 60 და 66 კგ) გამოვიდნენ. გიორგი ჩიხელიძემ ფინალურ შეხვედრამდე ოთხი მეტოქე დაამარცხა - ფინელი რუპ კორონენი, აზერბაიჯანელი გნიაზ მაჰმუდლუ, რუსეთის წარმომადგენელი კარენ გალსტიანი და ბელგიელი მალიკ უმაიევი (იპონით). საჩემპიონო ბრძოლაში მისი მეტოქე მოლდოველი პეტრუ პელივანი გახლდათ. ქართველმა ძიუდოისტმა ჯერ ვაზარი აიღო, მერე მოლდოველი ისევ ტატამზე დასცა, შებოჭა და 3 წუთსა და 44 წამში წმინდა გამარჯვება მოიპოვა! ფესტივალის ქართველ ჩემპიონს და 66კგ წონის სხვა პრიზიორებს მედლები საქართველოს ეროვნული ოლიმპირი კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა გადასცა. გურამ ძავაშვილმა (60კგ) პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი წარმატებით გადალახა, მაგრამ მეორე შეხვედრა აზერბაიჯანელ ვუსალ იბრაჰიმოვთან დათმო და მედლისთვის ბრძოლას გამოეთიშა. ოლიმპიურ ფესტივალზე ძუდოისტი გოგონებიდან დებიუტი ჰქონდა 52კგ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ეკატერინე ტატუნაშვილს. მან პირველი შეხვედრა სლოვენიელ თანატოლს იპონით მოუგო, შემდეგ კი რუს დარია კაშინასთან დამარცხდა. 27 ივლისს დიორის ოლიმპიურ ტატამზე თინათინ რევაზიშვილი (57კგ), მარიამ ჭანტურია (63კგ), ლევან ფსუტური (73 კგ) და ვლადიმერ ახალკაცი (81 კგ) გავლენ.

ქართული ჰიმნი ოლიმპიურ პარკში: გიორგი ჩიხელიძე ჩემპიონია! 