ზაზა მეომრად დარჩება: ფაჩულია გოლდენ სტეიტთან ახალ კონტრაქტს გააფორმებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143883 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143883 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143883) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,2031,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143886 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-05 20:15:01 [post_date_gmt] => 2017-07-05 16:15:01 [post_content] => საქართველოს 19-წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრაში შვედეთს შეხვდა და მოუგო. დაძაბული შეხვედრა ანგარიშით 2:1 დასრულდა. მესამე წუთზე ჩვენებმა ანგარიში გახსნეს: შვედეთის კარში ლამაზი გოლი გიორგი კოხრეიძემ გაიტანა. 31-ე წუთზე კი გიორგი ჩაკვეტაძემ შესანიშნავი გარღვევა გოლით დააგვირგვინა: 2:0. 36-ე წუთზე ქართველმა ფეხბურთელებმა მორიგი სახიფათო მომენტი შექმნეს. გიორგი არაბიძე მეკარესთან ერთი-ერთზე აღმოჩნდა, თუმცა სტუმართა მეკარემ ძლიერად დარტყმული ბურთის აღება მოახერხა. მეორე ტაიმის დასაწყისშივე, 47-ე წუთზე ვიქტორ გიოკერესმა საქართველოს კარში გოლი გაიტანა და ანგარიში შეამცირა. ორიგე გუნდს არაერთი საგოლე მომენტი ჰქონდა, თუმცა მეტი გოლი არარ გასულა. საბოლოოდ, 2:1 გავიმარჯვეთ და ჯგუფში პირველი 3 ქულა მოვიპოვეთ. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებს გადამწყვეტი მატჩი წინ ელის. გიორგი ყიფიანის გუნდი ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას 8 ივლისს, ჩეხეთის ნაკრებთან ჩაატარებს. მატჩი „მიხეილ მესხზე“, 20:00 საათზე დაიწყება. საქართველო - შვედეთი 2:1 (2:0) თბილისი, „მიხეილ მესხი“, 8 300 მაყურებელი საქართველო: ჩოჩიშვილი, მალი, კობოური, კუცია, კოხრეიძე, სამურკასოვი ('88 ხუბაშვილი), ჩაკვეტაძე ('86 არველაძე), ქოჩორაშვილი ('70 საღრიშვილი), არაბიძე, ლაკვეხელიანი. სათადარიგო შემადგენლობა: გუგეშაშვილი, კახიძე, არველაძე, საღრიშვილი, ხუბაშვილი, კვანტალიანი, ჩოგაძე. გოლები: 1:0 კოხრეიძე (3), 2:0 ჩაკვეტაძე (31), 2:1 გიოკერესი გაფრთხილება: სამურკასოვი (64), ლაკვეხელიანი (75), არველაძე (90) - ლიდბერგი (54), კრალი (65) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 13 (5) – 11 (4) ბურთის ფლობა: 50%-50% კუთხურები: 1:4 თამაშგარე: 1:2 ვულოცავ: საქართველომ გამარჯვება დაიმსახურა შვედეთი 19-წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კლაეს ერიკსონმა საქართველოსთან მარცხის შემდგომ პრესკონფერენცია გამართა. კლაეს ერიკსონი: "იმედგაცრუებული ვარ. თავიდანვე ბურთი დავუთმეთ, თუმცა მეორე ტაიმში ჩვენი შესაძლებლობები ვაჩვენეთ. მინდა საქართველოს ნაკრებს მივულოცო, რომელმაც ძალიან სწრაფი და კარგი ფეხბურთი ითამაშა. ჩვენ კონცენტრაცია დაგვაკლდა, შესაძლოა ფეხბურთელები ნერვიულობდნენ, აშკარა იყო, რომ პირველი ტაიმი უფრო სუსტად ჩავატარეთ, ვიდრე მეორე. თუმცა ეს არის უმაღლესი დონის ტურნირი და უფრო მეტად უნდა ეცადონ კონცენტრირებას. საქართველოში ჩამოსვლამდე ჩვენი მიზანი ნახევარფინალში გასვლა იყო, თუმცა თანაბარი დონის გუნდები თამაშობენ ჩვენს ჯგუფში და ვულოცავ საქართველოს, მან დაიმსახურა გამარჯვება". [post_title] => მოვიგეთ: 19 წლამდელებმა შვედებს აჯობეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moviget-19-wlamdelebma-shvedebs-ajobes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 20:15:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 16:15:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143886 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143672 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-05 18:52:03 [post_date_gmt] => 2017-07-05 14:52:03 [post_content] => საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი უიმბლდონის 1/64-ფინალში ამერიკელ სემ კუერისთან 4:6, 6:4, 3:6, 3:6 დამარცხდა. შეხვედრა საათსა და 54 წუთს გაგრძელდა. პირველ სეტში ჩვენებურმა ბოლოს 4:5-ზე დათმო თავისი მოწოდება და ისე წააგო. მეორე სეტში კი პირიქით მოხდა - 24-ე ნომრად განთესილმა ამერიკელმა 4:5-ზე დაკარგა თავისი მოწოდება და ანგარიში გათანაბრდა - 1:1. ნიკას მეტოქის ჩაწოდებების აღება უჭირდა, რაზეც კუერის 32 ეისი მეტყველებს, ბასილაშვილს 6 ეისი ჰქონდა. ქართველ ჩოგბურთელს, მთელი შეხვედრის განმავლობაში, მხოლოდ ერთი ბრეიკ-პოინტი ჰქონდა და ისიც მეორე სეტში ბრეიკად აქცია და სეტიც მოიგო. კუერიმ კი 11 შესაძლებლობიდან 4 ბრეიკი შეასრულა. უნებლიე შეცდომებიც ნიკას უფრო მეტი ჰქონდა - 30, კუერი – 16. ბასილაშვილმა უიმბლდონის პირველ წრეში კარლო ბერლოკი 6:4, 7:6, 6:1 დაამარცხა, რითაც 35 000 ფუნდი სტერლინგი და 45 სარეიტინგო ქულა დაიმსახურა. უიმბლდონის ტურნირის საპრიზო ფონდი დაახლოებით 35 მილიონი ევროა. [post_title] => უიმბლდონი მორჩა: ბასილაშვილი 24-ე ჩოგანთან გამოვარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uimbldoni-morcha-basilashvili-24-e-chogantan-gamovarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 18:52:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 14:52:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143657 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-05 10:51:12 [post_date_gmt] => 2017-07-05 06:51:12 [post_content] => მსოფლიო ფეხბურთის მოვლენამ ლეო მესიმ ახლახანს ცოლი ოფიციალურად მოიყვანა. მართალია ის ანტონელა როკუცოსთან ერთად კარგა ხანია ცხოვრობს და შვილებიც ყავთ, მაგრამ ლამაზი და ოფიციალური ცერემონია 30 ივნისს მესის მშობლიურ ქალაქ როსარიოში შედგა. თქმა რად უნდა, რომ მაგარი „სიფსიხე“ ქორწილი იქნებოდა, თუმცა კიდევ უფრო მეტი პეწი ამ ყველაფერს თავად მესის ცეკვამ შესძინა. არგენინელი სუპერვარსკვლავის ცეკვის ვიდეოკადრები ინტერნეტში გავრცელდა და ახლა აქ თქვენც შეგიძლიათ ნახოთ. https://www.youtube.com/watch?v=byeW4wCkh5w https://www.youtube.com/watch?v=8f2u2SZzr1w [post_title] => მესის სიფსიხეები საკუთარ ქორწილში: ნახეთ როგორ ცეკვავს ლეო (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesis-sifsikheebi-sakutar-qorwilshi-nakhet-rogor-cekvavs-leo-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 10:51:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 06:51:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143657 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143886 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-05 20:15:01 [post_date_gmt] => 2017-07-05 16:15:01 [post_content] => საქართველოს 19-წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრაში შვედეთს შეხვდა და მოუგო. დაძაბული შეხვედრა ანგარიშით 2:1 დასრულდა. მესამე წუთზე ჩვენებმა ანგარიში გახსნეს: შვედეთის კარში ლამაზი გოლი გიორგი კოხრეიძემ გაიტანა. 31-ე წუთზე კი გიორგი ჩაკვეტაძემ შესანიშნავი გარღვევა გოლით დააგვირგვინა: 2:0. 36-ე წუთზე ქართველმა ფეხბურთელებმა მორიგი სახიფათო მომენტი შექმნეს. გიორგი არაბიძე მეკარესთან ერთი-ერთზე აღმოჩნდა, თუმცა სტუმართა მეკარემ ძლიერად დარტყმული ბურთის აღება მოახერხა. მეორე ტაიმის დასაწყისშივე, 47-ე წუთზე ვიქტორ გიოკერესმა საქართველოს კარში გოლი გაიტანა და ანგარიში შეამცირა. ორიგე გუნდს არაერთი საგოლე მომენტი ჰქონდა, თუმცა მეტი გოლი არარ გასულა. საბოლოოდ, 2:1 გავიმარჯვეთ და ჯგუფში პირველი 3 ქულა მოვიპოვეთ. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებს გადამწყვეტი მატჩი წინ ელის. გიორგი ყიფიანის გუნდი ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას 8 ივლისს, ჩეხეთის ნაკრებთან ჩაატარებს. მატჩი „მიხეილ მესხზე“, 20:00 საათზე დაიწყება. საქართველო - შვედეთი 2:1 (2:0) თბილისი, „მიხეილ მესხი“, 8 300 მაყურებელი საქართველო: ჩოჩიშვილი, მალი, კობოური, კუცია, კოხრეიძე, სამურკასოვი ('88 ხუბაშვილი), ჩაკვეტაძე ('86 არველაძე), ქოჩორაშვილი ('70 საღრიშვილი), არაბიძე, ლაკვეხელიანი. სათადარიგო შემადგენლობა: გუგეშაშვილი, კახიძე, არველაძე, საღრიშვილი, ხუბაშვილი, კვანტალიანი, ჩოგაძე. გოლები: 1:0 კოხრეიძე (3), 2:0 ჩაკვეტაძე (31), 2:1 გიოკერესი გაფრთხილება: სამურკასოვი (64), ლაკვეხელიანი (75), არველაძე (90) - ლიდბერგი (54), კრალი (65) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 13 (5) – 11 (4) ბურთის ფლობა: 50%-50% კუთხურები: 1:4 თამაშგარე: 1:2 ვულოცავ: საქართველომ გამარჯვება დაიმსახურა შვედეთი 19-წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კლაეს ერიკსონმა საქართველოსთან მარცხის შემდგომ პრესკონფერენცია გამართა. კლაეს ერიკსონი: "იმედგაცრუებული ვარ. თავიდანვე ბურთი დავუთმეთ, თუმცა მეორე ტაიმში ჩვენი შესაძლებლობები ვაჩვენეთ. მინდა საქართველოს ნაკრებს მივულოცო, რომელმაც ძალიან სწრაფი და კარგი ფეხბურთი ითამაშა. ჩვენ კონცენტრაცია დაგვაკლდა, შესაძლოა ფეხბურთელები ნერვიულობდნენ, აშკარა იყო, რომ პირველი ტაიმი უფრო სუსტად ჩავატარეთ, ვიდრე მეორე. თუმცა ეს არის უმაღლესი დონის ტურნირი და უფრო მეტად უნდა ეცადონ კონცენტრირებას. საქართველოში ჩამოსვლამდე ჩვენი მიზანი ნახევარფინალში გასვლა იყო, თუმცა თანაბარი დონის გუნდები თამაშობენ ჩვენს ჯგუფში და ვულოცავ საქართველოს, მან დაიმსახურა გამარჯვება". [post_title] => მოვიგეთ: 19 წლამდელებმა შვედებს აჯობეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moviget-19-wlamdelebma-shvedebs-ajobes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 20:15:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 16:15:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143886 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 691 [max_num_pages] => 231 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 07d8022719b670b7cff1affab12f8b19 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )