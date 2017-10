ზაზა უქულოდ დარჩა, გოლდენ სტეიტმა ისევ წააგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178938 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178938 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178938) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,2031,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178932 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-22 17:32:44 [post_date_gmt] => 2017-10-22 13:32:44 [post_content] => საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი ჯანო ანანიძე, არჩევნებზე თბილისის, 60-ე საჯარო სკოლაში გამოცხადდა და თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა. შეგახსენებთ, რომ მოსკოვის "სპარტაკის" ქართველმა ჰავბეკმა ტრავმა რუსეთის პრემიერლიგის მე-13 ტურში, სტუმრად "ტომთან" გასამართი მატჩის წინა ვარჯიშზე მიიღო. ეს მისი პირველი საჯარო ფოტოა ტრავმის შემდეგ, რომელიც საქართველოში გადაიღო. ჯანო არჩევნებზე მივიდა: ანანიძის პირველი საჯარო ფოტო

პორტუგალიის ნაკრების და მადრიდის "რეალის" სუპერვარსკვლავი კრიშტიანო რონალდო ქველმოქმედებას განაგრძობს. ფეხბურთელის დამ კატია ავეირუმ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კრიშტიანომ ესპანეთი-პორტუგალიის საზღვარზე გაჩენილი ხანძრისგან დაზარალებულების სამედიცინო დახმარება დააფინანსა. სულ ფეხბურთელმა 370 ადამიანის მომსახურების საფასური გადაიხადა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც რონალდო ქველმოქმედებას ეწევა. რამდენიმე ხნის წინ პორტუგალიელმა ვარსკვლავმა კიბოთი დაავადებულ მცირეწლოვანს მკურნალობის ფული გადაუხადა. ამავე პერიოდში მან 10 თვის ბავშვის ლეიკემიისგან განკურნებისთვის 60 ათასი ევრო გაიღო. 2012 წელს კი რონალდოს მისმა აგენტმა ჟორჟე მენდეშმა შეატყობინა, რომ ცხრა წლის ლას პალმასელ ბავშვს სიმსივნე აქვს და რომ სამი ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ მისი ჯანმრთელობა არ გაუმჯობესებულა. პატარას მეოთხე ოპერაცია კრიშტიანომ დააფინანსა და შემდეგ „რეალის" მატჩზეც დაპატიჟა. თამაშის შემდეგ კი მასთან ერთად მთელი საღამო გაატარა. რონალდო ქველმოქმედებას განაგრძობს: კრიშტიანომ ხანძრისგან დაზარალებულები დააფინანსა

ფიფას ვერსიით, 2017-2018 წლების სეზონის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი გახდება კრიშტიანო რონალდო გახდება, - წერს გაზეთი Marca. დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია 23 ოქტომბერს, ლონდონში გაიმართება, მაგრამ ჟურნალისტებმა გაარკვიეს, რომ The Best-ის პრიზს სწორედ პორტუგალიელი მიიღებს. შეგახსენებთ, ამ ნომინაციაში მისი კონკურენტები არიან „ბარსელონას" ფორვარდი ლიონელ მესი და პსჟ-ის თავდამსხმელი ნეიმარი. შეგახსენებთ, რომ უეფას ვერსიით, რონალდომ წელს საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი მოიგო. ასევე გაჟონა ინფორმაციამ იმის შესახებ, რომ საუკეთესო მწვრთნელი გახდება „რეალის" დამრიგებელი ზინედინ ზიდანი. ამ ნომინაციაში სხვა პრეტენდენტები არიან: „იუვენტუსის" მთავარი მწვრთნელი მასიმილიანო ალეგრი და „ჩელსის" თავკაცი ანტონიო კონტე. პირველად გამოვლინდება სეზონის საუკეთესო მეკარე. ამ პრიზს მიიღებს „იუვენტუსის" კარის დარაჯი ჯანლუიჯი ბუფონი. და კიდევ, გამოცხადდება სეზონის სიმბოლური ნაკრები, რომელშიც ხუთი წევრი „რეალიდან" იქნება - სერხიო რამოსი, მარსელო, ტონი კროოსი, ლუკა მოდრიჩი და კრიშტიანო რონალდო. ენაჭარტალა ხალხი: ფიფას საუკეთესოების ვინაობა წინასწარ ხდება ცნობილი

საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი ჯანო ანანიძე, არჩევნებზე თბილისის, 60-ე საჯარო სკოლაში გამოცხადდა და თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა. შეგახსენებთ, რომ მოსკოვის "სპარტაკის" ქართველმა ჰავბეკმა ტრავმა რუსეთის პრემიერლიგის მე-13 ტურში, სტუმრად "ტომთან" გასამართი მატჩის წინა ვარჯიშზე მიიღო. ეს მისი პირველი საჯარო ფოტოა ტრავმის შემდეგ, რომელიც საქართველოში გადაიღო. ჯანო არჩევნებზე მივიდა: ანანიძის პირველი საჯარო ფოტო