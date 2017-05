ზაზას 10 ქულა: გოლდენ სტეიტმა მეორე პლეი-ოფი მოგებით დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127107 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127107 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127107) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,2031,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127074 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 09:50:44 [post_date_gmt] => 2017-05-03 05:50:44 [post_content] => რუსეთის თასის ფინალში მოსკოვის "ლოკომოტივმა" ეკატერინბურგის "ურალს" 2:0 მოუგო და ტიტულს დაეუფლა. სოჭში გამართულ გადამწყვეტ შეხვედრაში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. "ურალის" რიგებში მთელი მატჩი ითამაშა ჯიმი ტაბიძემ (გიორგი ჭანტურია ტრავმის გამო ვერ თამაშობს), მოსკოველთა ძირითად შემადგენლობაში იყო და ასევე შეუცვლელად ითამაშა საბა კვირკველიამ. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში 76-ე წუთზე დენისოვმა გახსნა, საბოლოო შედეგი კი 90-ე წუთზე მირანჩუკის გოლით დაფიქსირდა. მატჩის ბოლო წუთზე მოედანზე ფეხბურთელებს შორის ჩხუბი მოხდა. ინციდენტში ქართველებს მონაწილეობა არ მიუღიათ, გუნდებს კი ორ-ორი ფეხბურთელი გაუძევეს. "ლოკომოტივმა" ქვეყნის თასის მოგებით ევროპა ლიგის საგზური მოიპოვა (ჩემპიონატში მე-8 ადგილზეა). https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=WcdBwUMbStI [post_title] => კვირკველია რუსეთის თასის მფლობელია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirkvelia-rusetis-tasis-mflobelia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 09:50:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 05:50:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127074 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127070 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 09:45:25 [post_date_gmt] => 2017-05-03 05:45:25 [post_content] => მადრიდის „რეალი“ ცალი ფეხით ფინალშია. კარდიფის ბილეთების დაჯავშნაზე ფიქრი უკვე შეიძლება. ძალიან რთულ და პრინციპულ მეტოქესთან ლიგის პირველ ნახევარფინალში „სამეფო კლუბმა“ მოსალოდნელზე მარტივად მოიგო და რაც მთავარია ისეთი ანგარიშით, რომელიც აშკარად მშვიდად ყოფნის საშუალებას აძლევს. ბოლომდე მოშვება ნამდვილად არ შეიძლება, მაგრამ ეს „რეალს“ არ ესწავლება. რონალდო: ეს კაცი კი არა, მართლა სხვა სამყაროა. ამდენი გოლი, ამდენი რეკორდი, ამდენ გადამწყვეტ მომენტში ლიდერობა - ჩვეულებრივი ადამიანის შესაძლებლობებს აღემატება. პორტუგალიელმა ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალებში 13 გოლი გაიტანა, რაც ამ ტურნირის რეკორდია. აქამდე ეს რეკორდი მადრიდული კლუბის ლეგენდარულ ფეხბურთელს ალფრედო დი სტეფანოს ეკუთვნოდა, რომელსაც თერთმეტი გოლი ჰქონდა გატანილი. ამასთან, რონალდომ "რეალის" შემადგენლობაში 400 გოლი გაიტანა (ამ მიღწევისთვის მას რვა წელიწადზე ოდნავ ნაკლები დასჭირდა). განმეორებითი შეხვედრა 10 მაისს „ვისენტე კალდერონზე“ გაიმართება. „რეალი“ – „ატლეტიკო“ 3:0 (1:0) მადრიდი, „სანტიაგო ბერნაბეუ“, 78 000 მაყურებელი „რეალი“: ნავასი; კარვახალი (ნაჩო 46), სერხიო რამოსი, ვარანი, მარსელო; კროოსი, კაზემირო, მოდრიჩი; ისკო (ასენსიო 68), ბენზემა (ვასკესი 78), რონალდო „ატლეტიკო“: ობლაკი; ერნანდესი, სავიჩი, გოდინი, ფილიპე ლუისი; კოკე, გაბი, საულ ნიგეზი (გაიტანი 58), ფერეირა-კარასკო (კორეა 68); გრიზმანი, გამეირო (ტორესი 57) გოლები: 1:0 რონალდო (10), 2:0 რონალდო (73), 3:0 რონალდო (86) გაფრთხილება: ისკო (48) - კოკე (26), საულ ნიგეზი (53), სავიჩი (83) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 16 (8) – 4 (1) ბურთის ფლობა: 61%-39% კუთხურები: 9:3 თამაშგარე: 0:0 მსაჯი: მარტინ ატკინსონი [gallery royalslider="1" ids="127089,127090,127091,127092,127093,127094,127095,127096,127097,127098,127099"] [post_title] => სამეფო რეალობა: რონალდოს რეალი კარდიფში მიყავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samefo-realoba-ronaldos-reali-kardifshi-miyavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 10:41:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 06:41:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127070 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126958 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 17:28:21 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:28:21 [post_content] => გაერომ შეშფოთება გამოთქვა კიევის ”დინამოსა” და ”შახტარის” მატჩის დროს მომხდარი რასისტული ინცინდენტების გამო. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების კუთხით ზეიდ რაად ალ ჰუსეინმა მოუწოდა ფიფას, უყურადღებოდ არ დატოვოს აღნიშნული ინცინდენტი და ზოგადად, მსგავსი ფაქტები. უკრაინის ჩემპიონატის მეორე ეტაპის მეოთხე ტურის მატჩში, რომელიც ”შახტარმა” 1:0 მოიგო, კიეველი გულშემატკივრის მხრიდან რასისტულ შეძახილებსა და სხვა ქმედებებს ჰქონდა ადგილი. ”ის რაც ჩვენ ვიხილეთ კიევის ”დინამოს” გულშემატკივრების შესრულებით, შეშფოთების სერიოზულ საფუძველს გვაძლევს. მთელი ეს ატრიბუტიკა და სიმბოლიკა, სვასტიკები... ეს კუ კლუქს კლანის ასოციაციას იწვევს”, - განაცხადა ალ ჰუსეინმა რამდენიმე დღის წინ, ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უმაღლესი კომისრის განცხადებით, ერთია საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვა და მეორეა სიძულვილის შემცველი განცხადებების გაკეთება, რამაც შესაძლოა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ძალადობრივი ქმედებებისკენ უბიძგოს. ”ვფიქრობ, მსგავსი ფაქტები უფრო დიდი ყურადღებით საჭიროებს შესწავლას. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მთავრობამ და საფეხბურთო ორგანოებმა ერთად უნდა იმუშაონ. მიმაჩნია, რომ თავისი როლი უნდა შეასრულოს ფიფამაც. ჩვენ ბევრი უნდა ვიშრომოთ იმისათვის, რათა ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს”, - განაცხადა ალ ჰუსეინმა. [post_title] => გაერო შეშფოთებულია: უკრაინაში რასიზმი და ფაშიზმია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaero-sheshfotebulia-ukrainashi-rasizmi-da-fashizmia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 17:28:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 13:28:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126958 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127074 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 09:50:44 [post_date_gmt] => 2017-05-03 05:50:44 [post_content] => რუსეთის თასის ფინალში მოსკოვის "ლოკომოტივმა" ეკატერინბურგის "ურალს" 2:0 მოუგო და ტიტულს დაეუფლა. სოჭში გამართულ გადამწყვეტ შეხვედრაში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. "ურალის" რიგებში მთელი მატჩი ითამაშა ჯიმი ტაბიძემ (გიორგი ჭანტურია ტრავმის გამო ვერ თამაშობს), მოსკოველთა ძირითად შემადგენლობაში იყო და ასევე შეუცვლელად ითამაშა საბა კვირკველიამ. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში 76-ე წუთზე დენისოვმა გახსნა, საბოლოო შედეგი კი 90-ე წუთზე მირანჩუკის გოლით დაფიქსირდა. მატჩის ბოლო წუთზე მოედანზე ფეხბურთელებს შორის ჩხუბი მოხდა. ინციდენტში ქართველებს მონაწილეობა არ მიუღიათ, გუნდებს კი ორ-ორი ფეხბურთელი გაუძევეს. 