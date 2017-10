ზაზას 3 ქულა: გოლდენ სტეიტმა გაჭირვებით მოიგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180475 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180475 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180475) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,2031,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180455 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-26 10:30:31 [post_date_gmt] => 2017-10-26 06:30:31 [post_content] => კალათბურთში საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა თბილისის „დინამომ“ ფიბა ევროპის თასის გათამაშებაზე მეორე თამაში წააგო. ირაკლი ხოშტარიას გუნდმა საკუთარ მოედანზე რუმინული “კლუჟ ნაპოკას" წინააღმდეგ ითამაშა და შედეგით 73:87 დამარცხდა. რუმინელებმა თავიდანვე პრესინგის მარწუხებში მოაქციეს "დინამო". საქართველოს ჩემპიონი განსაკუთრებით რუმინელთა საუკეთესო გუნდის დაცვის მწყობრმა თამაშმა დააბნია. საწყისი წუთებიდანვე ანგარიშმა რუმინელთა სასარგებლოდ იწყო ზრდა. კლუჟელებს შორეული ტყორცნებიც წაუვიდათ და ფარქვეშ თამაშიც... ირაკლი ხოშტარია ("დინამოს" მთავარი მწვრთნელი): "სამწუხაროდ, ამ დონის გუნდებთან მოსაგებად ჯერ მზად არ ვართ. ამასთან, ყველაფრის მიუხედავად, ნებისმიერ მეტოქესთან ვიბრძოლებთ. ასეთ დონეზე გამოსვლა სასიკეთოდ წაადგება ჩვენ სუპერლიგას და მთლიანად ჩვენ კალათბურთს". მიხაი სილვასანი ("კლუჟ ნაპოკას" მთავარი მწვრთნელი): "კარგად დავიწყეთ და მთელი შეხვედრის მსვლელობისას საბოლოო წარმატებაში ეჭვი წამითაც არ შემპარვია. მეორე ტაიმში ძალა დავზოგეთ, რადგან სამ დღეში საშინაო ჩემპიონატში მნიშვნელოვანი მატჩი გველის". E ჯგუფის მეორე შეხვედრაში “ისტანბულმა” საკუთარ მოედანზე ბულგარეთის “ლუკოილი აკადემიკს” იოლად 81:69 სძლია. ჩვენს ქვეჯგუფს, ორი ტურის შემდეგ, ორი გამარჯვებით რუმინეთის “კლუჟი” ლიდერობს. "დინამო" მესამე ტურის მატჩს 1-ელ ნოემბერს სტუმრად "ისტანბულთან" ჩაატარებს. კრიშტიანო რონალდოს დიდებული ფოტო სამეფო ტახტზე, რომელსაც მალე ყველა აიტაცებს. პორტუგალია - რესპუბლიკაა, მაგრამ მას მეფე ჰყავს. „რეალისა" და პორტუგალიის ნაკრების თავდამსხმელმა, კრიშტიანო რონალდომ, "ინსტაგრამზე" პათოსით გაჟღენთილი ფოტო გამოაჭენა: ფეხბურთელი სამეფო ტახტზე პოზირებს მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშის პრიზით. ფოტოზე კი მოკრძალებული მინაწერით შემოიფარგლა: „1". 23 ოქტომბერს რონალდო მეხუთედ აღიარეს წლის ფეხბურთელად, ფიფას ვერსიით. ამით პორტუგალიელი რეკორდსმენს და მთავარ მეტოქეს, ლეო მესის, გაუთანაბრდა. E ჯგუფის მეორე შეხვედრაში “ისტანბულმა” საკუთარ მოედანზე ბულგარეთის “ლუკოილი აკადემიკს” იოლად 81:69 სძლია. ჩვენს ქვეჯგუფს, ორი ტურის შემდეგ, ორი გამარჯვებით რუმინეთის “კლუჟი” ლიდერობს. "დინამო" მესამე ტურის მატჩს 1-ელ ნოემბერს სტუმრად "ისტანბულთან" ჩაატარებს. 