ზაზას ტრავმა სერიოზული არ არის: ითამაშებს თუ არა შაბათს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132227 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132227 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132227) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,2031,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132069 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 15:46:48 [post_date_gmt] => 2017-05-18 11:46:48 [post_content] => 3 ივნისს, კარდიფის „მილენიუმზე“, ჩემპიონთა ლიგის ფინალში „იუვენტუსი“ და მადრიდის „რეალი“ ითამაშებენ. ესპანური გრანდი მოქმედი გამარჯვებულია და იმის წინაც აიღო პრესტიჟული თასი. აი იტალიურ მონსტრს კი კარგა ხანია ევროპა არ დაუპყრია. ბოლოს ეს 1996 წელს მოხდა. მოდი ვნახოთ, ვინ თამაშობდა მაშინ „იუვენტუსში“ და სად არის ეს ხალხი ახლა. 1995/96 წლების სეზონში „იუვეს“ დორტმუნდის“ ბორუსია“, „სტიაუა“ და „რეინჯერსი“ შეხვდა. ტურინელებმა იოლად მოიგეს პირველი ოთხი მატჩი, მერე „იუვენტუსი“ მოეშვა: „ბორუსიასთან“ შინ 1:2 წააგო და გასვლაზე რუმინელებთან ქულები გაიყო - 0:0. 1/4 ფინალში იტალიელებს „რეალი“ შეხვდა. „ბერნაბეუზე“ ყველაფერი რაულის ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, ტურინში კი მასპინძლებმა იძალეს - დელ პიეროს და მიკელე პადოვანოს გოლებმა „რეალი“ ბრძოლას ჩამოაშორა. შემდეგ იყო „ნანტი“. „იუვეს“ დიდი პრობლემა არ ქონია. 2:0 „დელე ალპიზე“, სტუმრად კი ორჯერ იგებდა, თუმცა მაინც 2:3 წააგო. იტალიური გრანდი რომში წავიდა, „აიაქსთან“ ფინალის სათამაშოდ. მე-12 წუთზე ფაბრიციო რავანელიმ ერთ-ერთი კოლორიტული გოლი გაიტანა. შესვენებამდე იარი ლიტმანენმა ანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრა 1:1 დასრულდა და საქმე პენალტების სერიამდე მივიდა. ანჯელო პერუციმ ორი უხეიროდ დარტყმული ბურთი აიღო. ფერარამ, პესოტომ, პადოვანომ და იუგოვიჩმა გაიტანეს და... იტალია ხმამაღლა მღეროდა... ანჯელო პერუცი 26 წლის, მეკარე - 19 მატჩი, 9 გაშვებული გოლი 47 წლის - „ლაციოს“ საკლუბო მენეჯერი, ბლერის მუნიციპალიტეტის მრჩეველი ჩირო ფერარა 29 წლის - ცენტრალური მცველი, 9 მატჩი 50 წლის - 2017 წლის მარტამდე იყო „უხანის“ (ჩინეთი, მე-2 დივიზიონი) მთავარი მწვრთნელი მასიმო კარერა 32 წლის - ცენტრალური მცველი, 7 მატჩი 53 წლის - მოსკოვის “სპარტაკის“ მწვრთნელი პიეტრო ვერხოვოდი 37 წლის - ცენტრალური მცველი, 8 მატჩი 58 წლის - კომენტატორი, კომოს მერის პოსტზე ყოფილი კანდიდატი ჯანლუკა პესოტო 25 წლის - მარცხენა მცველი, 10 მატჩი 46 წლის - „იუვენტუსის“ აკადემიის სპორტული დირექტორი ხუან პაბლო სორინი 20 წლის - მარცხენა მცველი, 1 მატჩი 41 წლის - ბრაზილიური ESPN-ის კომენტატორი მორენო ტორიჩელი 26 წლის - მარჯვენა მცველი, 8 მატჩი, 1 გოლი 47 წლის - დაქვრივდა. აოსტეში ახალგაზრდულ გუნდებს ხელმძღვანელობს სერჯო პორინი 27 წლის, მარჯვენა მცველი, 7 მატჩი 48 წლის - „კრემის“ (იტალია, მე-5 დივიზიონი) მთავარი მწვრთნელი დიდიე დეშამი 27 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 8 მატჩი 48 წლის - საფრანგეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ალესიო ტაკინარდი 20 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 4 მატჩი 41 წლის - MEDIASET PREMIUM კომენტატორი პაულუ სოუზა 25 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 8 მატჩი, 1 გოლი 46 წლის - „ფიორენტინას“ მთავარი მწვრთნელი ანტონიო კონტე 26 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 9 მატჩი, 2 გოლი 47 წლის - „ჩელსის“ მთავარი მწვრთნელი ჯანკარლო მაროკი 30 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 7 მატჩი, 1 გოლი 51 წლის - SKY SPORTS კომენტატორი ანჯელო დი ლივიო 29 წლის - მარჯვენა ნახევარმცველი, 9 მატჩი, 1 გოლი 50 წლის - საფეხბურთო კორესპოდენტი და კომენტატორი ვლადიმირ იუგოვიჩი 26 წლის - ცენტრალური ნახევარმცველი, 8 მატჩი, 1 გოლი 47 წლის - კომენტატორი, სკაუტი, აგენტი ატილიო ლომბარდო 30 წლის - მარჯვენა ნახევარმცველი, 5 მატჩი 51 წლის - „ტორინოს“ მთავარი მწვრთნელის თანაშემწე ალესანდრო დელ პიერო 21 წლის - თავდამსხმელი, 11 მატჩი, 6 გოლი 42 წლის - SKY SPORTS კომენტატორი ჯანლუკა ვიალი 31 წლის - თავდამსხმელი, 7 მატჩი, 2 გოლი 52 წლის - ტელეწამყვანი, მეცენატი ფაბრიციო რავანელი 27 წლის - თავდამსხმელი, 7 მატჩი, 4 გოლი 48 წლის - კომენტატორი მიკელე პადოვანო 29 წლის - თავდამსხმელი, 8 მატჩი, 2 გოლი 50 წლის - ჰაშიშით ვაჭრობდა, ციხეში ზის მარჩელო ლიპი 48 წლის - მთავარი მწვრთნელი 69 წლის - ჩინეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ასევე თამაშობდნენ: მიკელანჯელო რამპულა (33 წლის, მეკარე, 1 მატჩი), ამჟამად - 54წლის, კლუბ „ლეკ“-ის მწვრთნელი (გერმანიის რეგიონალლიგა); ლუკა ფუზი (32 წლის, საყრდენი ნახევარმცველი, 1 მატჩი), ამჟამად - 53 წლის, „სანტარკანჯელოს“ ახალგაზრდულის მთავარი მწვრთნელი. [post_title] => „იუვენტუსი“, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. სად არიან ახლა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iuventusi-romelmac-chempionta-liga-moigo-sad-arian-akhla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 16:02:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 12:02:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132069 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131955 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 11:46:08 [post_date_gmt] => 2017-05-18 07:46:08 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის გამარჯვებულებს მოედანზე დააჯილდოებენ. უეფამ ცერემონიის გამართვის წესი შეცვალა. როგორც უეფას პრეზიდენტმა ალექსანდრ ჩეფერინიმ განაცხადა, ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გამარჯვებული გუნდი მოედანზე დაჯილდოვდება და არა ტრიბუნაზე, საპატიო ლოჟაში, როგორც ეს ბოლო წლებში ხდებოდა. „მოედანი - მოთამაშეების სცენაა და ისინი ღირსი არიან, რომ მათი მიღწევა იქ აღნიშნონ. ჩინოვნიკები უნდა ჩავიდნენ ტრიბუნიდან და მოთამაშეებს პატივი მიაგონ და არა პირიქით“, - აღნიშნა პრეზიდენტმა. ძველი ახალი წესი უეფას ყველა ტურნირზე იმოქმედებს. შეგახსენებთ, გამარჯვებული გუნდები ადრეც მოედანზე ჯილდოვდებოდნენ, მაგრამ უეფას პრეზიდენტად მიშელ პლატინის მოსვლის შემდგომ დაჯილდოვების ცერემონიამ მინდვრიდან ტრიბუნაზე გადაინაცვლა. ევროპალიგის ფინალი „მანჩესტერ იუნაიტედსა“ და „აიაქსს“ შორის 24 მაისს სტოკჰოლმში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგაზე ქალთა და მამაკაცთა გადამწყვეტი მატჩები კი კარდიფში 1 და 3 ივნისს ჩატარდება. [post_title] => დაჯილდოება ქვემოთ ჩადის: გამარჯვებული გუნდები ისევ მოედანზე იზეიმებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dajildoeba-qvemot-chadis-gamarjvebuli-gundebi-isev-moedanze-izeimeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 11:46:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 07:46:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131955 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131908 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 10:54:01 [post_date_gmt] => 2017-05-18 06:54:01 [post_content] => ტურინის „იუვენტუსმა“ პირველი დავალება წარმატებით გადაჭრა და იტალიის თასი მოიგო - „ბებერმა ქალბატონმა“ ქვეყნის ისტორიაში მეთორმეტედ და ზედიზედ მესამედ დაისაკუთრა. ასეთი შედეგი კი კოპა იტალიაზე არავის აქვს. „იუვენტუსმა“ „ლაციოს“ ისე მოუგო, შანსი თითქმის არ მიუცია. ტურინელებმა მეტოქეს ყველა კომპონენტში აჯობეს და მალევე გადაწყვიტეს მატჩის ბედი. ბოლოს კი, იყო ტურინელთა ზეიმი მარადიულ ქალაქში და თასის აღმართვა. მოგეხსენებათ, „იუვენტუსს“ მიმდინარე სეზონში კიდევ ორი ამოცანა აქვს შესასრულებელი: სკუდეტო (რომელიც ფაქტობრივად განაღდებულია) და უფრო რთული და მნიშვნელოვანი - ჩემპიონთა ლიგა. „იუვენტუსი“ – „ლაციო“ 2:0 (2:0) რომი, „სტადიო ოლიმპიკო“, 70 000 მაყურებელი „იუვენტუსი“: ნეტო; ბარძალი, ბონუჩი, კიელინი; დანი ალვეში, რინკონი, მარკიზიო, ალექს სანდრო; დიბალა (ლემინა 78), მანჯუკიჩი; იგუაინი გოლები: 1:0 დანი ალვეში (12), 2:0 ბონუჩი (25) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 11 (9) – 13 (7) ბურთის ფლობა: 53%-47% კუთხურები: 3:6 თამაშგარე: 2:3 ესპანეთის ჩემპიონატის 21-ე ტურის გამოტოვებულ მატჩში მადრიდის “რეალმა” სტუმრად “სელტა” 4:1 დაამარცხა და ჩემპიონის ტიტულს მიუახლოვდა. უკვე მე-10 წუთზე კრიშტიანო რონალდომ გახსნა ანგარიში. მეორე ნახევარი გაცილებით შედეგიანი გამოდგა და მაყურებელმა ოთხი გატანილი გოლი იხილა. 48-ე წუთზე რონალდომ დუბლი გაიფორმა. რიცხობრივ უმცირესობაში დარჩენილმა მასპინძლებმა (62-ე წუთზე ასპასი საეჭვო სიმულაციისთვის გააგდეს) მაინც გაიტანეს, მაგრამ დარჩენილ დროში ორი ბურთი ისევ „რეალმა“ გაიტანა: თავი ბენზემამ და კროოსმა გამოიჩინეს. ”რეალმა” 90 ქულა დააგროვა და ”ბარსელონას” 3 ქულით გაუსწრო. ბოლო ტურში მადრიდული გრანდი გასვლაზე “მალაგას“ დაუპირისპირდება და ერთი ქულაც ყოფნის. „სამეფო კლუბმა“ ზედიზედ 63 მატჩში მოახერხა გოლის გატანა და ამით საერთო ევროპული რეკორდი დაამყარა. საფრანგეთს კი ახალგაზრდა, სიმპატიური და ყოჩაღი ჩემპიონი ყავს - „მონაკო“. მონეგასჯებმა „სენტ ეტიენი“ 2:0 დაამარცხეს და პსჟ-თვის მიუწვდომელები გახდნენ. კილიან მბაპემ სეზონში მე-15 გოლი გაიტანა და 21-ე საუკუნეში ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი გახდა, ვინც ეს შეძლო ევროპის ტოპ-5 ლიგებში. [post_title] => ჩემპიონი და თითქმის ჩემპიონი: იუვემ ერთი თასი უკვე აიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chempioni-da-titqmis-chempioni-iuvem-erti-tasi-ukve-aigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 10:54:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 06:54:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131908 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132069 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 15:46:48 [post_date_gmt] => 2017-05-18 11:46:48 [post_content] => 3 ივნისს, კარდიფის „მილენიუმზე“, ჩემპიონთა ლიგის ფინალში „იუვენტუსი“ და მადრიდის „რეალი“ ითამაშებენ. ესპანური გრანდი მოქმედი გამარჯვებულია და იმის წინაც აიღო პრესტიჟული თასი. აი იტალიურ მონსტრს კი კარგა ხანია ევროპა არ დაუპყრია. ბოლოს ეს 1996 წელს მოხდა. მოდი ვნახოთ, ვინ თამაშობდა მაშინ „იუვენტუსში“ და სად არის ეს ხალხი ახლა. 1995/96 წლების სეზონში „იუვეს“ დორტმუნდის“ ბორუსია“, „სტიაუა“ და „რეინჯერსი“ შეხვდა. ტურინელებმა იოლად მოიგეს პირველი ოთხი მატჩი, მერე „იუვენტუსი“ მოეშვა: „ბორუსიასთან“ შინ 1:2 წააგო და გასვლაზე რუმინელებთან ქულები გაიყო - 0:0. 1/4 ფინალში იტალიელებს „რეალი“ შეხვდა. „ბერნაბეუზე“ ყველაფერი რაულის ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, ტურინში კი მასპინძლებმა იძალეს - დელ პიეროს და მიკელე პადოვანოს გოლებმა „რეალი“ ბრძოლას ჩამოაშორა. შემდეგ იყო „ნანტი“. „იუვეს“ დიდი პრობლემა არ ქონია. 2:0 „დელე ალპიზე“, სტუმრად კი ორჯერ იგებდა, თუმცა მაინც 2:3 წააგო. იტალიური გრანდი რომში წავიდა, „აიაქსთან“ ფინალის სათამაშოდ. მე-12 წუთზე ფაბრიციო რავანელიმ ერთ-ერთი კოლორიტული გოლი გაიტანა. შესვენებამდე იარი ლიტმანენმა ანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრა 1:1 დასრულდა და საქმე პენალტების სერიამდე მივიდა. ანჯელო პერუციმ ორი უხეიროდ დარტყმული ბურთი აიღო. ფერარამ, პესოტომ, პადოვანომ და იუგოვიჩმა გაიტანეს და... იტალია ხმამაღლა მღეროდა... ანჯელო პერუცი 26 წლის, მეკარე - 19 მატჩი, 9 გაშვებული გოლი 47 წლის - „ლაციოს“ საკლუბო მენეჯერი, ბლერის მუნიციპალიტეტის მრჩეველი ჩირო ფერარა 29 წლის - ცენტრალური მცველი, 9 მატჩი 50 წლის - 2017 წლის მარტამდე იყო „უხანის“ (ჩინეთი, მე-2 დივიზიონი) მთავარი მწვრთნელი მასიმო კარერა 32 წლის - ცენტრალური მცველი, 7 მატჩი 53 წლის - მოსკოვის “სპარტაკის“ მწვრთნელი პიეტრო ვერხოვოდი 37 წლის - ცენტრალური მცველი, 8 მატჩი 58 წლის - კომენტატორი, კომოს მერის პოსტზე ყოფილი კანდიდატი ჯანლუკა პესოტო 25 წლის - მარცხენა მცველი, 10 მატჩი 46 წლის - „იუვენტუსის“ აკადემიის სპორტული დირექტორი ხუან პაბლო სორინი 20 წლის - მარცხენა მცველი, 1 მატჩი 41 წლის - ბრაზილიური ESPN-ის კომენტატორი მორენო ტორიჩელი 26 წლის - მარჯვენა მცველი, 8 მატჩი, 1 გოლი 47 წლის - დაქვრივდა. აოსტეში ახალგაზრდულ გუნდებს ხელმძღვანელობს სერჯო პორინი 27 წლის, მარჯვენა მცველი, 7 მატჩი 48 წლის - „კრემის“ (იტალია, მე-5 დივიზიონი) მთავარი მწვრთნელი დიდიე დეშამი 27 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 8 მატჩი 48 წლის - საფრანგეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ალესიო ტაკინარდი 20 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 4 მატჩი 41 წლის - MEDIASET PREMIUM კომენტატორი პაულუ სოუზა 25 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 8 მატჩი, 1 გოლი 46 წლის - „ფიორენტინას“ მთავარი მწვრთნელი ანტონიო კონტე 26 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 9 მატჩი, 2 გოლი 47 წლის - „ჩელსის“ მთავარი მწვრთნელი ჯანკარლო მაროკი 30 წლის - საყრდენი ნახევარმცველი, 7 მატჩი, 1 გოლი 51 წლის - SKY SPORTS კომენტატორი ანჯელო დი ლივიო 29 წლის - მარჯვენა ნახევარმცველი, 9 მატჩი, 1 გოლი 50 წლის - საფეხბურთო კორესპოდენტი და კომენტატორი ვლადიმირ იუგოვიჩი 26 წლის - ცენტრალური ნახევარმცველი, 8 მატჩი, 1 გოლი 47 წლის - კომენტატორი, სკაუტი, აგენტი ატილიო ლომბარდო 30 წლის - მარჯვენა ნახევარმცველი, 5 მატჩი 51 წლის - „ტორინოს“ მთავარი მწვრთნელის თანაშემწე ალესანდრო დელ პიერო 21 წლის - თავდამსხმელი, 11 მატჩი, 6 გოლი 42 წლის - SKY SPORTS კომენტატორი ჯანლუკა ვიალი 31 წლის - თავდამსხმელი, 7 მატჩი, 2 გოლი 52 წლის - ტელეწამყვანი, მეცენატი ფაბრიციო რავანელი 27 წლის - თავდამსხმელი, 7 მატჩი, 4 გოლი 48 წლის - კომენტატორი მიკელე პადოვანო 29 წლის - თავდამსხმელი, 8 მატჩი, 2 გოლი 50 წლის - ჰაშიშით ვაჭრობდა, ციხეში ზის მარჩელო ლიპი 48 წლის - მთავარი მწვრთნელი 69 წლის - ჩინეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ასევე თამაშობდნენ: მიკელანჯელო რამპულა (33 წლის, მეკარე, 1 მატჩი), ამჟამად - 54წლის, კლუბ „ლეკ“-ის მწვრთნელი (გერმანიის რეგიონალლიგა); ლუკა ფუზი (32 წლის, საყრდენი ნახევარმცველი, 1 მატჩი), ამჟამად - 53 წლის, „სანტარკანჯელოს“ ახალგაზრდულის მთავარი მწვრთნელი. [post_title] => „იუვენტუსი“, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. სად არიან ახლა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iuventusi-romelmac-chempionta-liga-moigo-sad-arian-akhla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 16:02:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 12:02:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132069 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 532 [max_num_pages] => 178 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d65f8d441ab387f0b1dd278ce4af8004 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )