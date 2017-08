“ზემოთ ისეთი რაღაც ხდება ჯობს არ ნახოთ – ნებისმიერი მოხალისე პოტენციური მსხვერპლია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => mokhaliseebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155950 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => mokhaliseebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155950 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => mokhaliseebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => mokhaliseebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155950) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18387,18440) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155933 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 21:31:13 [post_date_gmt] => 2017-08-22 17:31:13 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში ცეცხლის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის განცხადებით, ტყეში გუშინდელზე უკეთესი მდგომარეობაა. ამ ეტაპზე ხუთივე ვერტმფრენი გაჩერებულია, თუმცა ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში დარჩებიან შესაბამისი სამსახურები. მძიმე ტექნიკაც მთელი ღამით იმუშავებს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დასახლებულ პუნქტებს საფრთხე არ ემუქრება. ბორჯომის ხეობაში ცეცხლის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის განცხადებით, ტყეში გუშინდელზე უკეთესი მდგომარეობაა. ამ ეტაპზე ხუთივე ვერტმფრენი გაჩერებულია, თუმცა ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში დარჩებიან შესაბამისი სამსახურები. მძიმე ტექნიკაც მთელი ღამით იმუშავებს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დასახლებულ პუნქტებს საფრთხე არ ემუქრება.

[post_title] => ფოტოები ბორჯომიდან: მეხანძრეების თავგანწირული შრომა და გადამწვარი ტყე ბელორუსიდან საქართველოში მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტვირთამწეობის მქონე სახანძრო-სამაშველო ვერტმფრენი მოფრინავს, რომელიც 15 ტონიანი წყლის რეზერვუარით არის აღჭურვილი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით, რთული მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, ძლიერია ტერიტორიის დაკვამლიანება, თუმცა ამ ეტაპზე, უშუალოდ საცხოვრებელი სახლების მიმართულებით არ არის ხანძრის გავრცელების საშიშროება. ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა რეკომენდაციები ასთმით, კარდიოვასკულური და სხვა რესპირატორული დაავადებების მქონე პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, ბავშვებისა და ორსულებისთვის, ასევე, მწეველებისა და მეხანძრეებისთვის. ამასთან, ჯანდაცვის სამინისტრო მაშველებისა და მოსახლეობისთვის რესპირატორებისა და პირბადეების მიწოდებას უზრუნველყოფს. სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე რჩებიან სახანძრო-სამაშველო ბრიგადები და სპეციალური ტექნიკა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ცეცხლის გავრცელების თავიდან აცილებას. სტიქიის ადგილზე რჩება პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საგანგებო შტაბი 24 საათიან უწყვეტ რეშიმში აგრძელებს მუშაობას. მთელ ტერიტორიაზე, სრული მობილიზაციის პირობებში, სალიკვიდაციო სამუშაოებს განაგრძობენ მეხანძრე-მაშველები, საგანგებო დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები და ტყის მცველები. ასევე, მუშაობას აგრძელებს მძიმე ტექნიკა.

[post_title] => ბელორუსიდან საქართველოში ყველაზე დიდი ტვირთამწეობის ვერტმფრენი მოფრინავს "ამ ეტაპზე ვდილობთ ხანძრის ლოკალიზებას. პროცესში ჩაერთო თურქული მხარეც. სულ ხუთი ვერტმფრენი მუშაობს. უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ხანძრის ჩაქრობის პროცესი", - განაცხადეს სააგენტოში. სავარაუდოდ, ვერტმფრენები ღამით მუშაობას კვლავ შეაჩერებენ. "ასეთი რეკომენდაციაა, რადგან იქ ცოცხალი ძალა მუშაობს, ვერტმფრენიდან კი ტონობით წყალს ასხამენ და შემთხვევით რომ მეხანძრეს დაესხას, ვერც გადარჩება", - განაცხადეს სააგენტოში "ფორტუნასთან". [post_title] => თურქულმა ვერტმფრენებმა ბორჯომის ხეობაში მუშაობა დაიწყეს ბორჯომის ხეობაში ცეცხლის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის განცხადებით, ტყეში გუშინდელზე უკეთესი მდგომარეობაა. ამ ეტაპზე ხუთივე ვერტმფრენი გაჩერებულია, თუმცა ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში დარჩებიან შესაბამისი სამსახურები. მძიმე ტექნიკაც მთელი ღამით იმუშავებს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დასახლებულ პუნქტებს საფრთხე არ ემუქრება.

[post_title] => ფოტოები ბორჯომიდან: მეხანძრეების თავგანწირული შრომა და გადამწვარი ტყე