ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლით გზაზე ძირითადი სამუშაოები დასრულდა

განსატვირთად, საჭირო გახდა ახალი მიმართულება. დავით ნარმანიას თქმით, კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელმა გზამ არსებული პრობლემა დღის წესრიგიდან თითქმის სრულად მოხსნა. რაც შეეხება სამება-მახათას ორკილომეტრიან გზას, რომელიც ავლაბარს მახათას დასახლებასთან აკავშირებს, თბილისის მერის თქმით, ეს მისი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ნარმანიას თქმით, აღნიშნულ გზაზე დაიგო ასფალტის საფარი, დამონტაჟდა კიუვეტები, ასევე, მოეწყო ტროტუარები, რამაც მოძრაობა საგრძნობლად განტვირთა. „გარდა ამისა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა კოჯორი-სამადლოს 6,4 კმ-იან მონაკვეთს, რომელიც წლების განმავლობაში მოუწესრიგებელი იყო. აშენდა 3 საყრდენი კედელი, მოეწყო 16 სანიაღვრე მილი, წყალმიმღები ჭები და კიუვეტები. გზის ცალკეული მონაკვეთების გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით, გაგანიერდა და დაიგო ასფალტის ახალი საფარი,“- განაცხადა დავით ნარმანიამ. თბილისის მერმა ესტაკადებისა და პანდუსების მშენებლობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ გასულ წელს, ერთ-ერთი მთავარი პროექტი პუშკინის ესტაკადის მშენებლობა იყო, რამაც მოძრაობა ორმხრივი გახდა და ქალაქის ცენტრალური ნაწილი საცობებისგან განიტვირთა. მისივე თქმით,რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მუხათგვერდის პანდუსსაც, რომელიც აღმაშენებლის ხეივნიდან გადასასვლელი გზაგამტარია. დედაქალაქის მერის თქმით, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა თბილისში არსებულ ხიდებს, მათ შორის ბარათაშვილისა და გულიას ხიდებს. სულ ცოტა ხნის წინ კი ზაჰესის დასახლებაში ახალი ხიდი გაიხსნა. დავით ნარმანიამ 2016 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტად ვერეს კალაპოტის ფორმირება დაასახელა. მისი თქმით, კალაპოტის ფორმირების პირველი ეტაპი უკვე დასრულებულია. შემდგომ ეტაპებს კი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განახორციელებს. თბილისის მერმა წყალარინების მასშტაბური ქსელების მოწყობაზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, გასულ წელს წყალარინების ქსელი მოეწყო სამგორის რაიონში, კაიროს ქუჩაზე და აეროპორტისკენ მიმავალ გზაზე „ოლიმპიურ სოფელში“. „საკანალიზაციო კოლექტორის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს შინდისი-ტაბახმელას გზაზეც და ეს საკმაოდ დიდი პროექტია,“ - განაცხადა დავით ნარმანიამ. დედაქალაქის მერის თქმით, 2016 წელს, 144 ობიექტზე განხორციელდა ავარიული კორპუსების გამაგრება-გაძლიერება და ამ მიმართულებით მუშაობა 2017 წელსაც აქტიურად გაგრძელდება. დავით ნარმანიამ ვეტერანთა პარკში ახალი მედიათეკის შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, რიგით მესამე მედიათეკის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულდა და უახლოეს მომავალში გაიხსნება. შეგახსენებთ, თბილისის მერი წარმომადგენლობით ორგანოში მეშვიდედ მივიდა. დავით ნარმანია მერად არჩევის შემდეგ ინიციატივით გამოვიდა, რომ თბილისის მერს ბიუჯეტი საკრებულოში ყოველწლიურად პირადად წარედგინა. ორწლიანი გარდამავალი პროექტი, რომელიც გასულ წელს დაიწყო ზაფხულისთვის უკვე დასრულდება. გარდა ამისა, მისი თქმით, იწყება სოფელ გლოლასა და ღების დამაკავშირებელი გზის რეკონსტრუქცია. „ძალიან საინტერესო მარშრუტია ღებიდან მესტიის მიმართულებით, სადაც არის ამჟამად საცალფეხო ბილიკები, სამომავლოდ კი მეტი დატვირთვა ექნება ამ გზას. აქვეა სოფელი გონა–ულამაზესი სოფელი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა საჭირო, რასაც დანარჩენი სიკეთეები მოჰყვება“, – განაცხადა პაპუნა მარგველიძემ. გუბერნატორის თქმით, უახლოეს პერიოდში, რაჭის სივრცით მოწყობაზე კონკურსი გამოცხადდება. სივრცითი მოწყობის გეგმაში იქნება გაწერილი ყველაფერი დეტალურად: თუ სად რა შესაძლებლობები აქვს რაჭას ტურიზმის განვითარების კუთხით. რაჭა–ლეჩხუმსა და სვანეთში ტურისტული გადმოსახედების მოწყობაც იგეგმება, თუმცა კონკრეტულად რა ადგილებზე, ჯერჯერობით, უცნობია. ჩანაფიქრის განხორციელება წელს იგეგმება. „რაჭა–ლეჩხუმსა და სვანეთში მოეწყობა დასასვენებელი ადგილები, გადმოსახედები და ა.შ.“, – განაცხადა პაპუნა მარგველიძემ. პაპუნა მარგველიძის განცხადებით, დაგეგმილია ნიკორწმინდის ტაძრისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაც, რაც ითვალისწინებს ტაძრის რესტავრაციას, ცენტრიდან ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას, მცირე სკვერის მოწყობას, სოფლის ცენტრში არსებული შენობების ფასადების მოწესრიგებას და სხვა... საჩხერე–რაჭა, ლენტეხი–მესტია – ეს ის მასშტაბური პროექტებია, რომელთა პროექტირება უკვე დაწყებულია. მათი მშენებლობა წელს დაიწყება. 2.5 საათში რაჭაში: საჩხერე–რაჭის გზის პროექტირება დაწყებულია ამ გზის მშენებლობა 2017 წელს, საჩხერიდან დაიწყება, გზა რამდენიმე ლოტად დაიყოფა და მშენებლობაც ნაწილ–ნაწილ განხორციელდება. „როგორც კი ერთი ლოტის პროექტირება დასრულდება, გამოცხადდება ტენდერი და დაიწყება მშენებლობა, პარალელურად მოხდება სხვა ლოტების პროექტირება და კონკურსების გამოცხადება“, – განაცხადა პაპუნა მარგველიძემ. ახალი გზა თბილისიდან რაჭამდე მისასვლელ გზას ერთ საათზე მეტით შეამცირებს. „,ეს გზა ტურისტების რაოდენობას გაზრდის არა მხოლოდ რაჭაში, არამედ ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში“, – აღნიშნა პაპუნა მარგველიძემ „ფორტუნასთან“. მისი თქმით, ამ გზის აშენების შემდეგ, ტურისტებს და მოგზაურებს საშუალება ექნებათ მესტიაში ალტერნატიული გზით მოხვდნენ რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთის რეგიონის გავლით, რადგან ასევე დაგეგმილია ლენტეხი–მესტიის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა, რომლის პროექტირებაც უკვე დაწყებულია. რაჭაში დაგეგმილი ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულება 2020 წლამდე იგეგმება. როგორც ცნობილია, გზის დასრულების შემდეგ, თბილისიდან ზემო რაჭაში ჩასვლა ორსაათნახევარში იქნება შესაძლებელი. რაჭაში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის რეგიონული განვითარების ფონდიდან ამ ეტაპზე 8 მილიონამდე ლარია გამოყოფილი, თუმცა ახალი პროექტების მიხედვით გამოყოფილი თანხის ოდენობა გაიზრდება თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ახალი გადმოსახედები და გზები: რაჭა ტურისტული სეზონისთვის ემზადება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-gadmosakhedebi-da-gzebi-racha-turistuli-sezonistvis-emzadeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 15:36:32 თავმჯდომარესთან ერთად მიმდინარე სამუშაოებს რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე, გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არჩილ ჩიქოვანი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნადიმ ვარშანიძე გაეცნენ. ,,ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში გრძელდება მსგავსი პროექტების განხორციელება. ახლა ვიმყოფებით სოფელ ზანაქიძეებში. მახსოვს, წინასაარჩევნო პერიოდში ზუსტად ამ ლოკაციაში ყოფნის დროს მოსახლეობის მოთხოვნა იყო სოფლის გაზიფიცირება და სრული დაქსელვა. ზოგს ჰქონდა განცდა, რომ მსგავსი პროექტები ბოლომდე არ იქნებოდა მიყვანილი, მაგრამ დღეს მე მიხარია, რომ აქ მთლიანად სრულდება გაზიფიცირების პროცესი, რის შედეგადაც ყველა ოჯახს ექნება გაზი. გარდა ამისა, მოეწყო ახალი მოედანი და გასართობი ატრაქციონი ბავშვებისთვის. სრულდება გზის დაგება. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში წელს დაგეგმილია 30 კმ-იანი გზის დაგება, ორი ახალი ხიდის მშენებლობა და 6 ახალი ხიდის რეაბილიტაცია. ასევე აშენდება 4 ახალი საბავშვო ბაღი. ძალიან ბევრი საინტერესოა პროექტია და მნიშვნელოვანია მათი დროულად თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, საკრებულოში ანგარიშის წარდგენისას, 2016 წელს დედაქალაქში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დეტალურად ისაუბრა. კერძოდ, დავით ნარმანიამ ყურადღება გაამახვილა კრწანისი-შინდისისა და სამება-მახათას ახალ გზების, ესტაკადების, პანდუსებისა და ხიდების მშენებლობაზე. როგორც დავით ნარმანიამ განაცხადა, მიმდებარე ტერიტორიების დედაქალაქთან შემოერთების შემდეგ, საგრძნობლად დაიტვირთა სოლოლაკის ვიწრო ქუჩები. შესაბამისად, მოძრაობის ნარმანიამ, საკრებულოში ანგარიშის წარდგენისას, 2016 წელს დედაქალაქში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დეტალურად ისაუბრა. კერძოდ, დავით ნარმანიამ ყურადღება გაამახვილა კრწანისი-შინდისისა და სამება-მახათას ახალ გზების, ესტაკადების, პანდუსებისა და ხიდების მშენებლობაზე. როგორც დავით ნარმანიამ განაცხადა, მიმდებარე ტერიტორიების დედაქალაქთან შემოერთების შემდეგ, საგრძნობლად დაიტვირთა სოლოლაკის ვიწრო ქუჩები. შესაბამისად, მოძრაობის განსატვირთად, საჭირო გახდა ახალი მიმართულება. დავით ნარმანიას თქმით, კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელმა გზამ არსებული პრობლემა დღის წესრიგიდან თითქმის სრულად მოხსნა. რაც შეეხება სამება-მახათას ორკილომეტრიან გზას, რომელიც ავლაბარს მახათას დასახლებასთან აკავშირებს, თბილისის მერის თქმით, ეს მისი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ნარმანიას თქმით, აღნიშნულ გზაზე დაიგო ასფალტის საფარი, დამონტაჟდა კიუვეტები, ასევე, მოეწყო ტროტუარები, რამაც მოძრაობა საგრძნობლად განტვირთა. „გარდა ამისა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა კოჯორი-სამადლოს 6,4 კმ-იან მონაკვეთს, რომელიც წლების განმავლობაში მოუწესრიგებელი იყო. აშენდა 3 საყრდენი კედელი, მოეწყო 16 სანიაღვრე მილი, წყალმიმღები ჭები და კიუვეტები. გზის ცალკეული მონაკვეთების გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით, გაგანიერდა და დაიგო ასფალტის ახალი საფარი,“- განაცხადა დავით ნარმანიამ. თბილისის მერმა ესტაკადებისა და პანდუსების მშენებლობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ გასულ წელს, ერთ-ერთი მთავარი პროექტი პუშკინის ესტაკადის მშენებლობა იყო, რამაც მოძრაობა ორმხრივი გახდა და ქალაქის ცენტრალური ნაწილი საცობებისგან განიტვირთა. მისივე თქმით,რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მუხათგვერდის პანდუსსაც, რომელიც აღმაშენებლის ხეივნიდან გადასასვლელი გზაგამტარია. დედაქალაქის მერის თქმით, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა თბილისში არსებულ ხიდებს, მათ შორის ბარათაშვილისა და გულიას ხიდებს. სულ ცოტა ხნის წინ კი ზაჰესის დასახლებაში ახალი ხიდი გაიხსნა. დავით ნარმანიამ 2016 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტად ვერეს კალაპოტის ფორმირება დაასახელა. მისი თქმით, კალაპოტის ფორმირების პირველი ეტაპი უკვე დასრულებულია. შემდგომ ეტაპებს კი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განახორციელებს. თბილისის მერმა წყალარინების მასშტაბური ქსელების მოწყობაზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, გასულ წელს წყალარინების ქსელი მოეწყო სამგორის რაიონში, კაიროს ქუჩაზე და აეროპორტისკენ მიმავალ გზაზე „ოლიმპიურ სოფელში“. „საკანალიზაციო კოლექტორის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს შინდისი-ტაბახმელას გზაზეც და ეს საკმაოდ დიდი პროექტია,“ - განაცხადა დავით ნარმანიამ. დედაქალაქის მერის თქმით, 2016 წელს, 144 ობიექტზე განხორციელდა ავარიული კორპუსების გამაგრება-გაძლიერება და ამ მიმართულებით მუშაობა 2017 წელსაც აქტიურად გაგრძელდება. დავით ნარმანიამ ვეტერანთა პარკში ახალი მედიათეკის შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, რიგით მესამე მედიათეკის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულდა და უახლოეს მომავალში გაიხსნება. შეგახსენებთ, თბილისის მერი წარმომადგენლობით ორგანოში მეშვიდედ მივიდა. დავით ნარმანია მერად არჩევის შემდეგ ინიციატივით გამოვიდა, რომ თბილისის მერს ბიუჯეტი საკრებულოში ყოველწლიურად პირადად წარედგინა. 