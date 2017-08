ზღაპარი კეთილი დასასრულით – ჰოლანდიელი ფეხბურთელი მალაიზიელ პრინცესაზე დაქორწინდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saintereso-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154427 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saintereso-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154427 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13105 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saintereso-ambebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saintereso-ambebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154427) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13105) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 108256 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-13 15:49:34 [post_date_gmt] => 2017-02-13 11:49:34 [post_content] => შოტლანდიაში დიდი ხნის წინ დაკარგული 150 წლის საქორწინო კაბა იპოვეს. „BBC“-ის ინფორმაციით, 29 წლის ტეს ნიუვალს მისი დიდი ბებიის ნაქონი კაბა სრულიად მოულოდნელად დაუბრუნეს. ტესის დედამ კაბა ერთ-ერთ ქიმწმენდაში მიიტანა, თუმცა ობიექტი ძალიან მალე დაიხურა და რარიტეტული კაბაც უკვალოდ გაქრა. ამ ფაქტმა ოჯახი ძალიან დააღონა, რადგან ნივთი მათი მთავარი რელიქვია იყო. ნიუვალებს ეჭვიც კი გაუჩნდათ, რომ 150 წლის კაბა მოიპარეს, რათა შემდეგ შავ ბაზარზე სარფიანად გაეყიდათ. რამდენიმე წლის შემდეგ ქიმწმენდის შენობა სხვა კომპანიამ შეიძინა და სარემონტო სამუშაოების დროს უძველეს კაბას გადააწყდა. ცოტა ხანში კი ძვირფასი რელიქვია ოჯახს დაუბრუნეს. [gallery columns="4" link="file" ids="108274,108275,108276,108277"] [post_title] => შოტლანდიაში დიდი ხნის წინ დაკარგული 150 წლის საქორწინო კაბა იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shotlandiashi-didi-khnis-win-dakarguli-150-wlis-saqorwino-kaba-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-13 15:52:49 [post_modified_gmt] => 2017-02-13 11:52:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108256 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 108256 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-13 15:49:34 [post_date_gmt] => 2017-02-13 11:49:34 [post_content] => შოტლანდიაში დიდი ხნის წინ დაკარგული 150 წლის საქორწინო კაბა იპოვეს. „BBC“-ის ინფორმაციით, 29 წლის ტეს ნიუვალს მისი დიდი ბებიის ნაქონი კაბა სრულიად მოულოდნელად დაუბრუნეს. ტესის დედამ კაბა ერთ-ერთ ქიმწმენდაში მიიტანა, თუმცა ობიექტი ძალიან მალე დაიხურა და რარიტეტული კაბაც უკვალოდ გაქრა. ამ ფაქტმა ოჯახი ძალიან დააღონა, რადგან ნივთი მათი მთავარი რელიქვია იყო. ნიუვალებს ეჭვიც კი გაუჩნდათ, რომ 150 წლის კაბა მოიპარეს, რათა შემდეგ შავ ბაზარზე სარფიანად გაეყიდათ. რამდენიმე წლის შემდეგ ქიმწმენდის შენობა სხვა კომპანიამ შეიძინა და სარემონტო სამუშაოების დროს უძველეს კაბას გადააწყდა. ცოტა ხანში კი ძვირფასი რელიქვია ოჯახს დაუბრუნეს. [gallery columns="4" link="file" ids="108274,108275,108276,108277"] [post_title] => შოტლანდიაში დიდი ხნის წინ დაკარგული 150 წლის საქორწინო კაბა იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shotlandiashi-didi-khnis-win-dakarguli-150-wlis-saqorwino-kaba-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-13 15:52:49 [post_modified_gmt] => 2017-02-13 11:52:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108256 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 19bed57fe0afb3e0bc353561b30450e1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )