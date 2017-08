ზღვისპირეთში ძლიერი წვიმაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => stiqia [2] => shekvetili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155970 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => stiqia [2] => shekvetili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155970 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 423 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => stiqia [2] => shekvetili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => stiqia [2] => shekvetili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155970) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7953,442,423) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155581 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-22 11:28:36 [post_date_gmt] => 2017-08-22 07:28:36 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში წვიმა ხვალ საღამოსთვისაა ნავარაუდევი. როგორც „ფორტუნას“ ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის ხელმძღვანელმა, სვეტლანა ნიორაძემ, განუცხადა, ბორჯომის ხეობაში დღეს და ხვალ ძლიერ ქარს არ ელოდებიან. ქარის სიჩქარე ორი დღის განმავლობაში 3-5 მ/წამამდე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღეს 30-32 გრადუსი იქნება, სიცხე ხვალ 27-29 გრადუსამდე დაიკლებს, მოსალოდნელია ქარის მიმართულების შეცვლაც და ნალექი საღამოს საათებში. ჰიდრომეტეოროლოგიურ ცენტრში ქვეყნის მაშტაბით ცხელი ამინდების შენარჩუნებას აგვისტოს ბოლომდე ვარაუდობენ. შეკვეთილში, საკონცერტო დარბაზ „ბლექ სი არენასთან" მრავალფუნქციური შადრევანი ამოქმედდა. შადრევანი 1 300 კვ.მ. ფართობის კომპლექსს მოიცავს, რომელშიც ერთმანეთთანაა დაკავშირებული ერთი დიდი და რვა მცირე ზომის აუზი. შადრევანი ლაზერითა და სპეციალური პროექტორითაა აღჭურვილი, რომელთა მეშვეობითაც წყლის ფარდაზე ნებისმიერი სახის ვიდეო და ფოტომასალის გადატანაა შესაძლებელი. ადგილზე "ქართუ ჯგუფის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, გიორგი უძილაური და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, მერაბ ჭანუყვაძე იმყოფებოდნენ. „ფონდმა „ქართუმ" „ბლექ სი არენასთან" 5 მილიონი ლარის ღირებულების შადრევანი დაამონტაჟა. ტექნიკური აღჭურვითა და სისტემის სირთულით, შეკვეთილის საკონცერტო დარბაზის მრავალფუნქციურ შადრევანს საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია. იგი აღაფრთოვანებს მნახველებს," - განაცხადა ოზურგეთის მუნიციპალიიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ. კომპლექსი ფონდმა „ქართუმ" ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად გადასცა. ფონდმა „ქართუმ" ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მანამდე „მუსიკოსების პარკი" და წვერმაღალის ულტრათანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღი გადასცა. გორში რამდენიმე წუთიანმა წვიმამ გზებზე პრობლემები შექმნა. ადგილობრივი ტელეკომპანიის ინფორმაციით, უხვი ნალექის გამო რამდენიმე ქუჩაზე ნიაღვარი წარმოიქმნა, რამაც ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეაფარხა. წვიმის შედეგად დაიტბორა ჯუღაშვილის, ნინოშვილისა და თბილისის ქუჩები. უამინდობის გამო, გაძნელებული იყო ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილებაც. ტელეკომპანია ქვემო ქართლის ფოტოები 