ზიმბაბვეს პრეზიდენტი გადადგა

ზიმბაბვეს მმართველი პარტია „ზიმბაბვეს აფრიკული ეროვნული კავშირი - პატრიოტული ფრონტი" პრეზიდენტ რობერტ მუგაბეს იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურას იწყებს. ამის შესახებ „ბი-ბი-სის" პარტიის წარმომადგენელმა განუცხადა. იმპიჩმენტის წინადადება პარლამენტში დღეს შევა, პროცესი კი ორ დღეს გასტანს. მმართველი პარტიის მტკიცებით, 93 წლის მუგაბემ პირობები შექმნა მისი მეუღლის, გრეის მუგაბეს, მიერ „კონსტიტუციური ხელისუფლების უზურპაციისთვის". 19 ნოემბერს რობერტ მუგაბე მმართველი პარტიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადააყენეს. პარტიის ახალ ხელმძღვანელად ყოფილი ვიცეპრეზიდენტი, ემერსონ მნანგაგვა დაინიშნა. ზიმბაბვეს მმართველი პარტია პრეზიდენტის იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურას იწყებს

ზიმბაბვეს პრეზიდენტმა, რობერტ მუგაბემ, სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ქვეყნის მმართველი პარტიის კონგრესზე, რომელიც დეკემბერში გაიმართება, თავმჯდომარეობას აპირებს. აღსანიშნავია, რომ მუგაბემ გადადგომის შესახებ განცხადება არ გააკეთა. „პარტიის სხდომა რამდენიმე კვირაში ჩატარდება და მე მას ვუხელმძღვანელებ," - განაცხადა მან. რობერტ მუგაბეს თქმით, გასული კვირის მოვლენები საფრთხეს არ უქმნიან ქვეყნის კონსტიტუციას და ზიმბაბვეს მცხოვრებები მტკიცედ არიან განწყობილნი დამოუკიდებლად დაარეგულირონ კრიზისი, მშვიდობიანი გზით. გუშინ, ზიმბაბვეს პრეზიდენტი, რობერტ მუგაბე, მმართველი პარტიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადააყენეს. ზიმბაბვეში მმართველი პარტიის „ზიმბაბვეს ეროვნული კავშირი - პატრიოტული ფრონტის" ცენტრალური კომიტეტის საგანგებო სხდომა გაიმართა, რომელზეც 93 წლის რობერტ მუგაბე პარტიის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადააყენეს. ზიმბაბვეს პრეზიდენტი ქვეყნის მმართველი პარტიის კონგრესის თავმჯდომარეობას გეგმავს

The Guardian-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ზიმბაბეში ჟურნალისტი მხოლოდ იმიტომ დააკავეს, რომ მან ქვეყნის პირველი ლედის გრეის მუგაბეს თეთრეულის შესახებ სტატია გამოაქვეყნა. Guardian-ის ცნობით, კენეტ ნიანგანი ციხეში 18 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. როგორც ჩანს, ქვეყნის მთავარი პარტიის წევრებს გრეის მუგაბემ საკუთარი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელები აჩუქა. ჟურნალისტი წერდა, რომ "საჩუქრებში" პირველი ლედის საცვლებიც იყო. კენეტ ნიანგანის დაკავების ფაქტს ადამიანის უფლებებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები გამოეხმაურა და ზიმბაბვეს ხელისუფლება ჟურნალისტების დაშინებაში დაადანაშაულა. 93 წლის რობერტ მუგაბე ზიმბაბვეს პრეზიდენტი 1980 წლიდან არის, მას შემდეგ რაც ქვეყანამ დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა. ჟურნალისტი პრეზიდენტის ცოლზე დაწერილი სტატიის გამო დააკავეს ზიმბაბვეს მმართველი პარტია პრეზიდენტის იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურას იწყებს