ზიმბაბვეს ყოფილმა პრეზიდენტმა სისხლის სამართლის დევნისაგან იმუნიტეტი მიიღო

ზიმბაბვეს პრეზიდენტმა, რობერტ მუგაბემ, გადადგომის შესახებ განაცხადა, - ამის შესახებ „როიტერსი" პარლამენტის სპიკერზე დაყრდნობით იუწყება. ამგვარად, ის არ დაელოდა 24-საათიანი ვადის ამოწურვას, რომელიც მას პარლამენტმა მისცა თანამდებობიდან გადადგომისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარლამენტი მის იმპიჩმენტს განახორციელებდა. ქვეყნის მმართველმა პარტიამ „ზიმბაბვეს აფრიკის ეროვნული კავშირი - პატრიოტული ფრონტი" პრეზიდენტის იმპიჩმენტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუგაბემ ნებაყოფლობით გადადგომის შესახებ უარი განაცხადა. [post_title] => ზიმბაბვეს მმართველი პარტია პრეზიდენტის იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურას იწყებს

ზიმბაბვეს მმართველი პარტია „ზიმბაბვეს აფრიკული ეროვნული კავშირი - პატრიოტული ფრონტი" პრეზიდენტ რობერტ მუგაბეს იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურას იწყებს. ამის შესახებ „ბი-ბი-სის" პარტიის წარმომადგენელმა განუცხადა. იმპიჩმენტის წინადადება პარლამენტში დღეს შევა, პროცესი კი ორ დღეს გასტანს. მმართველი პარტიის მტკიცებით, 93 წლის მუგაბემ პირობები შექმნა მისი მეუღლის, გრეის მუგაბეს, მიერ „კონსტიტუციური ხელისუფლების უზურპაციისთვის". 19 ნოემბერს რობერტ მუგაბე მმართველი პარტიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადააყენეს. პარტიის ახალ ხელმძღვანელად ყოფილი ვიცეპრეზიდენტი, ემერსონ მნანგაგვა დაინიშნა. [post_title] => ზიმბაბვეს პრეზიდენტი ქვეყნის მმართველი პარტიის კონგრესის თავმჯდომარეობას გეგმავს

ზიმბაბვეს პრეზიდენტმა, რობერტ მუგაბემ, სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ქვეყნის მმართველი პარტიის კონგრესზე, რომელიც დეკემბერში გაიმართება, თავმჯდომარეობას აპირებს. აღსანიშნავია, რომ მუგაბემ გადადგომის შესახებ განცხადება არ გააკეთა. „პარტიის სხდომა რამდენიმე კვირაში ჩატარდება და მე მას ვუხელმძღვანელებ," - განაცხადა მან. რობერტ მუგაბეს თქმით, გასული კვირის მოვლენები საფრთხეს არ უქმნიან ქვეყნის კონსტიტუციას და ზიმბაბვეს მცხოვრებები მტკიცედ არიან განწყობილნი დამოუკიდებლად დაარეგულირონ კრიზისი, მშვიდობიანი გზით. გუშინ, ზიმბაბვეს პრეზიდენტი, რობერტ მუგაბე, მმართველი პარტიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადააყენეს. ზიმბაბვეში მმართველი პარტიის „ზიმბაბვეს ეროვნული კავშირი - პატრიოტული ფრონტის" ცენტრალური კომიტეტის საგანგებო სხდომა გაიმართა, რომელზეც 93 წლის რობერტ მუგაბე პარტიის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადააყენეს. [post_title] => ზიმბაბვეს პრეზიდენტი გადადგა

ზიმბაბვეს პრეზიდენტმა, რობერტ მუგაბემ, გადადგომის შესახებ განაცხადა, - ამის შესახებ „როიტერსი" პარლამენტის სპიკერზე დაყრდნობით იუწყება. ამგვარად, ის არ დაელოდა 24-საათიანი ვადის ამოწურვას, რომელიც მას პარლამენტმა მისცა თანამდებობიდან გადადგომისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარლამენტი მის იმპიჩმენტს განახორციელებდა. ქვეყნის მმართველმა პარტიამ „ზიმბაბვეს აფრიკის ეროვნული კავშირი - პატრიოტული ფრონტი" პრეზიდენტის იმპიჩმენტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუგაბემ ნებაყოფლობით გადადგომის შესახებ უარი განაცხადა. [post_title] => ზიმბაბვეს პრეზიდენტი გადადგა