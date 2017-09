ზოდიაქოს რომელ ნიშანს უყვარდება ყველაზე სწრაფად

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161327 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161327 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1912 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi [1] => astrologia [2] => astrologiuri-prognozi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161327) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10988,10989,1912) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159339 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 09:47:34 [post_date_gmt] => 2017-09-02 05:47:34 [post_content] => 2017 წლის დასრულებამდე რამდენიმე თვე რჩება და როგორც ასტროლოგები ამბობენ, ეს დრო სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ზოდიაქოს ნიშნის რამდენიმე წარმომადგენელს თავბრუდამხვევი რომანები გადახვდეს თავს. სიყვარულით პრივილიგებული ოთხი ზოდიაქოს ნიშანი ასე გამოიყურება. კირჩხიბი - სასიყვარულო თავგადასავლებით სავსე წლის ბოლოს თქვენ ნამდვილ სიყვარულს იპოვით. საბოლოოდ, თქვენი ერთგულებაც დაფასდება და კოსმოსები ზუსტად იმ ადამიანს მ ოგივლენენ, რომელზეც ოცნებობთ, თუმცა, ამისთვის თქვენი მონდომებაც საჭიროა, არ ჩაიკეტოთ სახლებში და ცხოვრების აქტიურ რიტმს ფეხი აუწყვეთ. მერწყული - დადგა დრო თქვენს დიდ სიყვარულს შეხვდეთ და ბედნიერებით დატკბეთ. მოემზადეთ, თქვენ სწორედ იმ მნიშვნელოვან ადამიანს შეხვდებით, რომლის გვერდითაც მთელ ცხოვრებას გაატარებთ. მეტი დრო დაუთმეთ საყვარელ ადამიანებს და გააკეთეთ ის , რაც გინდათ. მშვილდოსანი - წინა წლის იმედგაცრუებების შემდეგ, საუცხოო და პოზიტიური მოვლენებთან შეხვედრის დროა. მხიარული და გართობის მოყვარული მშვილდოსანი წლის ბოლოს არა მარტო საყვარელ ადამიანს, არამედ მოკავშირეს და პარტნიორს იპოვნის. სასწორი- თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს წელი თქვენი სურვილების ასრულებისაა. ყველა კოზირი ხელში გიჭირავთ. ფორტუნა არც სასიყვარულო ურთიერთობებში გიმტყუვნებთ, ვარსკვლავებს თქვენთვის გულუხი საჩუქარი აქვთ, იღბლიანი სასწორი წლის ბოლოს ჭეშმარიტ მეორე ნახევარს იპოვის. ყველაფერი კარგად გაიაზრეთ, ჯერ საკუთარი თავი გაიცანით და მხოლოდ მერე დაიწყეთ შესაფერის პარტნიორზე "ნადირობა". მორიელი ზოდიაქოს ნიშნებს შორის მთავარი ემოციონალური ექსტრემალი მორიელი, ყოველთვის აქტიურად ებმება სასიყვარულო თავგადასავლებში, თუმცა სწრაფად კარგავს ინტერსს პარტნიორის და სერიოზული ურთიერთობის მიმართ, რისი მიზეზიც პირველ რიგში უნდობლობაა, რაც საკმაოდ ართულებს მასთან ურთიერთობას. შედეგი - რამდენიმე ხანმოკლე ქორწინება და უზარმაზარი გამოცდილებაა, რომელსაც მორიელი ხშირად ვერც იყენებს. მშვილდოსანი ლაღი და თავისუფლების მოყვარე მშვილდოსანს ხშირად "ზოდიაქალურ მოგზაურსაც" ეძახიან. გარდა ამისა, მას სერიოზული გადაწყვეტილების მოგვიანებით და რაც მთავარია განუსაზღვრელი ვადით გადადება ახასიათებს, ამიტომ საკმაოდ გვიან - 35 წლის ასაკში თხოვდება, როცა თვლის თავს მზად ქორწინებისთვის. თუმცა, თუ პარტნიორი, მის სურვილებს გაიზიარებს - თანახმა იქნება მომთაბარე ცხოვრებაზე და ხშირ მოგზაურობაზე - იდეალური კავშირი ბევრად ადრეც შეიძლება შედგეს. თხის რქა თხის რქა საკმაოდ ახალგაზრდა ქორწინდება და და დედაც ადრე ხდება, რასაც პირველ რიგში უსაზღვრო პასუხისმგებლობის გრძნობითა და დროის უშეცდომოდ განაწილების წყალობით ახერხებს. მისთვის მნიშვნელოვანია აღაფრთოვანოს გარშემომყოფები საკუთარი ოჯახით, მით უფრო რომ ყველაზე კომფორტულად სწორედ სახლში გრძნობს თავს, ოჯახის წევრების ერთგულება კი, ნებისმიერი სირთულის დაძლევაში ეხმარება. გარდა ამისა, ადრეული ქორწინება შესაძლებლობას აძლევს შრომისმოყვარე თხის რქას მშვიდად მიუძღვნის თავი კარიერას და აღარ დახარჯოს დრო პირად ცხოვრებაში რეალიზებაზე. თუმცა, თუ კარიერამ ახალგაზრდა ასაკში გაიტაცა, მაშინ გათხოვების შანსი მხოლოდ 40 წლის შემდეგ ექნება. მერწყული მშვილდოსნის მსგავსად, მერწყულიც თავისუფლების მოყვარეა და მარტოობის შემთხვევაშიც საკმაოდ ბედნიერად გრძნობს თავს. მითუმეტეს, რომ საკუთარ უნიკალურობასა და ორიგინალურობაში დარწმუნებული, ნებისმიერ ურთიერთობაში პირველ რიგში საკუთარ თავზე ფიქრობს და მხოლოდ მერე ახსენდება პარტნიორი, ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ მერწყული ყოველთვის გვიან - 40-45 წლის ასაკში თხოვდება. გარდა ამისა, მას უსაფრთხოების მოთხოვნილება აქვს და თუ მხარდაჭერას მეგობრებსა და ოჯახის წევრებში ვერ მიაგნო, მფარველის ძებნას სწორედ ქორწინებაში იწყებს. თევზები ფენომენალური შინაგანი სამყაროს მფლობელ თევზებს, ძალიან უყვართ "ღრუბლებში ფრენა" და ხშირად ვერ ხვდებიან, რომ მოჭარბებული ფანტაზიები და მეოცნე ბუნება ხელს უშლით რეალობის ობიექტურ შეფასებაში. თუ საოცრება მოხდა და თევზებმა თანამოაზრეს მოაგნეს, მაშინ ქორწინება ხანგრძლივი და მყარი იქნება, თუმცა, მონათესავე სულის ძიება ხშირად მთელი ცხოვრება გრძელდება და უშედეგოდ სრულდება. [caption id="attachment_153811" align="aligncenter" width="600"] Cropped shot of a romantic young couple at the beach[/caption] მორიელი და კირჩხიბი ზოდიაქოს ეს ნიშნები განსაკუთრებული მესაკუთრეები არიან და პარტნიორსაც ყოველთვის საკუთარი გავლენის ქვეშ აქცევენ. თუმცა, სწორედ ამგვარი ურთიერთობა სჭირდება ეჭვიან მორიელს, რათა დარწმუნდეს, რომ პარტნიორისთვის ყოველთვის სასურველი და ყველაზე საყვარელია, გაუბედავი კირჩხიბი კი, მხოლოდ მორიელის გვერდით გრძნობს თავს დაცულად და კომფორტულად. თხის რქა და კურო თხის რქას და კუროს პირველ რიგში ის ძალა აერთიანებთ, რომელსაც მშობლიური - მიწის სტიქია ჩუქნით, რადგან ორივე "მყარად დგას მიწაზე", უსიტყვოდ ესმით ერთმანეთის და თუ მთელი ცხოვრება მოგზაურობაა, მაშინ ეს დუეტიც ნებისმიერ სირთულეს თავისუფლად დაძლევს და ყოველთვის ერთად იქნება. თევზები და კურო ზოდიაქოს ამ ნიშნების მმართველი ორი სტიქიის გაერთიანით პრაქტიკულად იდეალური პირობები ქმნება ხანგრძლივი და ნაყოფიერი ურთიერთობისთვის, რადგან კუროს პრაქტიკულობა და საღი აზრი მშვენივრად აბალანსებს თევზების ემოციურ და მეოცნებე ნატურას. 