ზოგიერთი პროდუქციით გარევაჭრობა ნებადართული იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garevachroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135285 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garevachroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135285 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garevachroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garevachroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135285) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5466,203) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134683 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 19:05:55 [post_date_gmt] => 2017-05-27 15:05:55 [post_content] => თბილისში, ლისის ტბაზე სპორტულ თევზჭერაში საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ეტაპი გაიმართა. პროფესიონალთა რეიტინგულ შეჯიბრში 51 ადამიანი - სულ 17 გუნდი მონაწილეობს. მეორე ეტაპის დასკვნითი ტური ხვალ გაიმართება, სადაც გამარჯვებულებიც გამოვლინდებიან. I, II, III და IV ადგილებზე გასული გუნდები სხვადასხვა მაღაზიების 100-100 ლარიანი ვაუჩერებით და სპონსორების საჩუქრებით დაჯილდოვდებიან. წელს ეს უკვე სპორტული თევზაობის მეორე ტურნირია. სულ 4 ორდღიანი რეიტინგული ტურნირი ჩატარდება. დასკვნითი შედეგების მიხედვით, 5 გამარჯვებული სპორტსმენი ბელორუსიაში, მეგობრობის თასზე საასპარეზოდ გაემგზავრება. ტურნირი ექვსი წელია ტარდება და მისი ორგანიზატორები საქართველოს სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ეროვნული ფედერაციაა. შეჯიბრი თბილისის მერიისა და ლისი დეველოპმენტის მხარდაჭერით ჩატარდა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="134695,134693,134692,134694,134691,134690,134689,134688,134687,134686,134684,134685"] ფოტოები მოგვაწოდა სანდრო ჯორკოშვილმა [post_title] => ჩემპიონატი სპორტულ თევზჭერაში: ლისის ტბა ტურნირს მასპინძლობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chempionati-sportul-tevzcherashi-lisis-tba-turnirs-maspindzlobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 19:22:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 15:22:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134683 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134627 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 15:01:39 [post_date_gmt] => 2017-05-27 11:01:39 [post_content] => გლდანის რაიონში , მუხიანის IV მ / რ - ის მიმდებარედ , რაგბის ახალი სავარჯიშო კომპლექსი გაიხსნა . საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ბაზა 4 ჰა ტერიტორიაზეა განთავსებული . სარაგბო კომპლექსის მშენებლობა თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურმა შპს „საბა კონსტრაქშენს“ დაუკვეთა. სამშენებლო სამუშაოები 2016 წლის ივნისში დაიწყო. პროექტის შესაბამისად, აშენდა ადმინისტრაციული შენობა, თანამედროვე სპორტული ინვენტარით აღჭურვილი სავარჯიშო დარბაზი და 1000 გულშემატკივარზე გათვლილი ტრიბუნები. სპორტული კომპლექსის მთელ პერიმეტრზე მოეწყო რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ღობე, სტადიონების საფარი და განათების ახალი სისტემა. ახალ სპორტულ კომპლექსში ოთხი მოედანია განლაგებული. მათ შორის, ერთი ქვიშის, ორი ხელოვნური და ერთიც ბუნებრივსაფარიანია. სავარჯიშო კომპლექსს აქვს საკუთარი პარკინგის ზონა. ახალი კომპლექსს რაგბის 2017 წლის მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის (U20) ფარგლებში, მონაწილე ნაკრებები სავარჯიშო ბაზად გამოიყენებენ. გახსნის ცერემონიას თბილისის მერი დავით ნარმანია საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილთან და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან ერთად დაესწრო. ნარმანიამ შეკრებილ სტუმრებს , სპორტსმენებსა და გულშემატკივრებს სიტყვით მიმართა და ახალი სპორტული კომპლექსის გახსნა მიულოცა . „ ეს არის მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი , რომლის ანალოგი ჩვენს ქალაქში აქამდე არ არსებობდა . ეს ბაზა რაგბის გარდა სპორტის კიდევ 7 სახეობისთვის არის გათვალისწინებული . ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რაგბი , ვინაიდან ჩვენ ვმასპინძლობთ რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს . განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი ეს ბაზა ჩვენი მოზარდებისა და პატარებისთვისაა , რომლებსაც მსგავსი მოედანი არ ჰქონდათ . დღეს უკვე ამ მოედანზე 300 - ზე მეტი მოზარდი აქტიურად ემზადება რაგბიში . დარწმუნებული ვარ , სპორტის ამ სახეობაში კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევთ “- განაცხადა დავით ნარმანიამ . სპორტული კომპლექსის გახსნას თბილისის მერთან ერთად ასევე ესწრებოდნენ თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი გივი კუბლაშვილი , განათლების , სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ირაკლი გვილავა , გლდანის რაიონის გამგებელი დიმიტრი ორმოცაძე , პარლამენტისა და საკრებულოს გლდანის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატები . [post_title] => თბილისში რაგბის ახალი სავარჯიშო კომპლექსი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-ragbis-akhali-savarjisho-kompleqsi-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 15:01:39 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 11:01:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134627 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134016 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 12:15:21 [post_date_gmt] => 2017-05-25 08:15:21 [post_content] => რიყის პარკში ხეები გახმა - ადგილიდან LIVE სტრიმი "ახალი საქართველოს" წარმომადგენლებმა სოციალურ ქსელში გაუშვეს. როგორც პარტიის ერთ–ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ ეს მიზანმიმართული მავნებლობაა, რადგან ხეები მოუვლელობის გამო გახმა. მისი თქმით ადგილი დაჭაობებულია. ვაშაძის აზრით, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. ის თბილისის მერისგან დავით ნარმანიასგან განმარტებებს ითხოვს. "ფორტუნა" ამ საკითხზე მერიას დაუკავშირდა, თუმცა ჯერჯერობიოთ კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღო. როგორც დედაქალაქის მთავრობაში განაცხადეს, ისინი კომენტარს მოგვიანებით გაავრცელებენ. [post_title] => რიყის პარკში 200-ზე მეტი ხე გახმა (LIVE) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => riyis-parkshi-200-ze-meti-khe-gakhma-live [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 12:22:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 08:22:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134016 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134683 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 19:05:55 [post_date_gmt] => 2017-05-27 15:05:55 [post_content] => თბილისში, ლისის ტბაზე სპორტულ თევზჭერაში საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ეტაპი გაიმართა. პროფესიონალთა რეიტინგულ შეჯიბრში 51 ადამიანი - სულ 17 გუნდი მონაწილეობს. მეორე ეტაპის დასკვნითი ტური ხვალ გაიმართება, სადაც გამარჯვებულებიც გამოვლინდებიან. I, II, III და IV ადგილებზე გასული გუნდები სხვადასხვა მაღაზიების 100-100 ლარიანი ვაუჩერებით და სპონსორების საჩუქრებით დაჯილდოვდებიან. წელს ეს უკვე სპორტული თევზაობის მეორე ტურნირია. სულ 4 ორდღიანი რეიტინგული ტურნირი ჩატარდება. დასკვნითი შედეგების მიხედვით, 5 გამარჯვებული სპორტსმენი ბელორუსიაში, მეგობრობის თასზე საასპარეზოდ გაემგზავრება. ტურნირი ექვსი წელია ტარდება და მისი ორგანიზატორები საქართველოს სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ეროვნული ფედერაციაა. შეჯიბრი თბილისის მერიისა და ლისი დეველოპმენტის მხარდაჭერით ჩატარდა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="134695,134693,134692,134694,134691,134690,134689,134688,134687,134686,134684,134685"] ფოტოები მოგვაწოდა სანდრო ჯორკოშვილმა [post_title] => ჩემპიონატი სპორტულ თევზჭერაში: ლისის ტბა ტურნირს მასპინძლობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chempionati-sportul-tevzcherashi-lisis-tba-turnirs-maspindzlobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 19:22:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 15:22:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134683 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 92 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0c34d6c1eeb1028f66e4e66643887fb6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )