ზოლებიან ბინადრებს ბიჭი გაუჩნდათ

[post_title] => ვარშავის ზოოპარკი თბილისს საჩუქრად ცხოველებს და ფრინველებს გადასცემს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => varshavis-zooparki-tbiliss-sachuqrad-ckhovelebs-da-frinvelebs-gadascems [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 12:18:23 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 08:18:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158974 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131944 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-18 11:07:46 [post_date_gmt] => 2017-05-18 07:07:46 [post_content] => თბილისის ზოოლოგიური პარკის ახალ ტერიტორიაზე პირველი ვოლიერი იხსნება. პირველი ბინადრები კავკასიაში გავრცელებული ცხოველები - დათვები და მგლები არიან. ვოლიერი გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით აშენდა. გახსნის ოფიციალური ცერემონია დღეს 13:00 საათზე გაიმართება (თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია). ზოოპარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ღონისძიებას დაესწრებიან თბილისის მერიის, გერმანიის საელჩოსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების წარმომადგენლები. ვოლიერის ფართობი 1 ჰა-ზე მეტია. ახალ ტერიტორიაზე უკვე გადაყვანილია 4 მგელი და 3 დათვი. "ზოოპარკის ამჟამინდელ ტერიტორიაზე (გმირთა მოედნის მიმდებარედ) ადგილის სიმცირის გამო (5 ჰა) შეუძლებელია შემდგომი განვითარება - ცხოველების კოლექციის გამდიდრება და სრულყოფილი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ახალი ტერიტორია (48 ჰა) საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის აშენების შესაძლებლობას იძლევა - დიდი და კეთილმოწყობილი ვოლიერების უმრავლესობა თხრილებით, არხებითა და მსუბუქი კონსტრუქციებით შემოისაზღვრება; არსებული ლანდშაფტი ცხოველების ბუნებრივ საცხოვრებელ არეალთან მიმსგავსებულ გარემოს შექმნის; დამთვალიერებლისთვის მეტად საინტერესო საგანმანათლებლო-დასასვენებელი სივრცე მოეწყობა. „მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები დათვები და მგლები იქნებიან. დათვი ერთ-ერთი პრობლემური სახეობაა საქართველოში - დატყვევებულ დათვებს კერძო პირებთან, ან სხვადასხვა დაწესებულებაში, აუტანელ პირობებში უწევთ არსებობა. ახალ ვოლიერში დაახლოებით 10 მათგანს შევიფარებთ და დავიხსნით გაუსაძლისი ყოფისგან. გარდა ამისა, ვგეგმავთ დაობლებული ბელების ბუნებაში დაბრუნების პროგრამის განხორციელებას. სპეციალურად პატარებისთვის აგებულ ვოლიერში მოხდება ცხოველის რეინტროდუქციისთვის მომზადება მისი ბუნებაში დაბრუნების მიზნით. ეს უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება გარემოსდაცვით საქმიანობაში. დიდი მადლობა გერმანიის მთავრობას, რომ მოგვცა ჩვენი გეგმების რეალიზაციის შესაძლებლობა“, - აცხადებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. შემდეგ ეტაპზე ახალ ზოოპარკში ირმები და ნიამორები დაიდებენ ბინას. მათი ვოლიერიც გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით შენდება. ახალი ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის სრულ მოწესრიგებამდე, ცხოველების დათვალიერება საცხენოსნო ტურების ფარგლებში იქნება შესაძლებელი. [post_title] => ახალ ზოოპარკში პირველი ვოლიერი იხსნება - რის ნახვას შევძლებთ თბილისის ზღვასთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhal-zooparkshi-pirveli-volieri-ikhsneba-ris-nakhvas-shevdzlebt-tbilisis-zghvastan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 11:17:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 07:17:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131944 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131317 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-16 17:43:03 [post_date_gmt] => 2017-05-16 13:43:03 [post_content] => თბილისში ქვეითთა გადასასვლელების ნაწილი საფრთხის შემცველია. ე.წ. ზებრა განსაკუთრებულ საფრთხეს ცალმხრივ, რამდენიმე ზოლიან გზაზე წარმოადგენს, სადაც არ არის შუქნიშანი. ექსპერტების მტკიცებით, როდესაც ავტომობილი ქვეითს გზას უთმობს, მეორე ზოლში მოძრავი ავტომობილი მას ვერ ხედავს და იზრდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკი. ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკი მაღალია იმ ადგილებშიც, სადაც ქვეითად მოსიარულესთვის და ავტომობილისთვის შუქნიშანზე ერთდროულად მწვანე შუქი ინთება. გარდა ამისა, პრობლემას ქმნის არასწორად განლაგებული საგზაო ნიშნები. ექსპერტების თქმით, გამაფრთხილებელი ნიშანი - ახლოვდება ქვეითთა გადასასვლელი, აუცილებელია ე.წ. ზებრამდე 50 მეტრით ადრე შეხვდეს მძღოლს. სად არის თბილისში არასწორად გაკეთებული ქვეითთა გადასასვლელი 1. მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია - მშრალი ხიდის ქვეშ დახაზულია ე.წ. ზებრა, გზა არის ოთხზოლიანი, მოძრაობა ინტენსიური, არ არის შუქნიშანი. საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი შალვა ოგბაიძე: „მშრალ ხიდთან ყველაზე საფრთხისშემცველი ქვეითთა გადასასვლელია. მშრალი ხიდის კონსტრუქციას გამოვიყენებდი ქვეითად მოსირულეების ლიფტიანი გადასასვლელისთვის.“ [gallery royalslider="1" ids="131438,131439,131440,131441,131442"] 2. მარშალ გელოვანის გამზირი, ჰიპერმარკეტ „აგროჰაბის“ წინ - გზა ოთხზოლიანი, მოძრაობა ინტენსიური, არ არის არც შუქნიშანი და არც ხიდი, რომლითაც ქვეითად მოსიარულეები ისარგებლებენ. შალვა ოგბაიძე: „როგორც კი ამუშავდა „აგროჰაბი“ მაშინვე გაჩნდა საშიში ადგილი, იმიტომ რომ ყოველგვარი შუქნიშნის გარეშე, ყოველგვარი შემანელებელი, წინასწარ გამაფრთხილებელი ინფორმაციის გარეშე, მძღოლის წინ შეიძლება აღმოჩნდეს მაღაზიიდან გამოსული ქვეითად მოსიარულე. აქ ან მიწისქვეშა გადასასვლელი უნდა გაკეთდეს ან ხიდი.“ [gallery royalslider="1" ids="131443,131444,131445,131446,131447"] 3. გია ჭანტურიას ქუჩა - ორზოლიანი გზა, არ არის შუქნიშანი. შალვა ოგბაიძე: „ჭანტურიას ქუჩაზე ქვეითთა გადასასვლელი გაცრეცილია. გარდა ამისა, ქვაფენილიანი ქუჩის შუაში უნდა იყოს გამყოფი ხაზი, რომელიც ერთ ზოლს მეორე ზოლისგან გამოყოფს. ეს გამყოფი ზოლიც არ არის და ეს ცალკე უბედურებაა.“ [gallery royalslider="1" ids="131448,131449,131451,131453,131454,131456,131457"] 4. პეკინის ქუჩა - შუქნიშანზე ერთდროულად ირთვება მწვანე შუქი ავტომობილებისა და ქვეითად მოსირულეებისთვის. შალვა ოგბაიძე: „როდესაც მეფარიძის ქუჩიდან ამოვდივართ პეკინის ქუჩაზე, გვინდა მოვუხვიოთ მარჯვნივ. ჩვენ მარჯვნივ მოხვევის უფლება გვეძლევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც შუქნიშანზე დამატებითი მწვანე ისარი გვერთვება მარჯვენა მხარეს, მაგრამ ამავდროულად ქვეითად მოსიარულეებს, რომლებმაც უნდა გადაკვეთონ პეკინის ქუჩა, ასევე ენთებათ ქვეითებისათვის ძირითადი მწვანე.“ [gallery royalslider="1" ids="131469,131470,131471,131472"] 5. ვაჟა-ფშაველას და ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირების კვეთა - შუქნიშანზე ერთდროულად ირთვება მწვანე შუქი ავტომობილებისა და ქვეითად მოსიარულეებისთვის. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი: „არასწორია, როდესაც ქვეითებისთვის და ორი საავტომობილო ნაკადისთვის ერთდროულად არის მწვანე შუქი ანთებული. ქვეითი გარბის, მანქანა მისდევს. საბოლოო ჯამში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მოვუწოდებთ მოქალაქეებს ზებრაზე გადავიდნენ და ეს ზებრა არის საფრთხის შემცველი.“ [gallery royalslider="1" ids="131462,131463,131464,131465,131466,131467,"] საგზაო უსაფრთხოების სფერო ცოცხალი ორგანიზმია - ყველა ერთად მივდივართ მეტი უსაფრთხოებისკენ საგზაო უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტებისთვის უცნობია რა პრინციპით იხაზება დედაქალაქში ზებრა გადასასვლელები. შალვა ოგბაიძის თქმით, დღეისათვის თბილისში ზებრა გადასასვლელის დახაზვის სტანდარტები არ არსებობს და პრობლემა მოუგვარებელი დარჩება, მანამ, სანამ ამ სფეროს ერთიანი პატრონი არ გამოუჩნდება. „რომელი ორგანიზაციაა პასუხისმგებელი? შეიძლება ვიღაცამ მითხრას, რომ ეს არის თბილისის მერია. თბილისის მერია ძალიან დიდია. შეიძლება მითხრან, რომ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური. მანდაც ვიტყვი, რომ ეს ძალიან ზოგადი პასუხია. პრობლემა რომ მოგვარდეს ამ სფეროს ერთიანი პატრონი უნდა ჰყავდეს. დღეს პატრონი არ ჰყავს, თუ ვინმე გამოუჩნდა და არსებობს, სიამოვნებით ბოდიშს მოვუხდი და ხელს ჩამოვართმევ“, - აღნიშნავს შალვა ოგბაიძე. ზებრა გადასასვლელის ადგილმდებარეობას თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური ადგენს. როგორც ორგანოში აცხადებენ, მშრალის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქვეითთა გადასასვლელი მოქალაქეების დაჟინებული თხოვნის საფუძველზე გაკეთდა და უახლოეს მომავალში შუქნიშანი დაიდგმება. ქვეითად მოსიარულეებისთვის ხიდის გაკეთება იგეგმება მარშალ გელოვანის გამზირზეც. რაც შეეხება ადგილებს, სადაც შუქნიშანზე მწვანე შუქი ერთდროულად ინთება ქვეითებისა და მძღოლებისთვის, ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, რომ ქვეითთა გადასასვლელი ამ ადგილებში უსაფრთხოებისთვის არ გაკეთებული და მძღოლები ვალდებულნი არიან ზებრა გადასასვლელზე მიმავალ მოქალაქეებს გზა დაუთმონ. „ტრანსპორტის სამსახური კანონის შესაბამისად მოქმედებს და თბილისში არსებული ზებრა გადასასვლელები კანონს არ ეწინააღმდეგება“ - აცხადებენ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში. რა რეკომენდაციებს იძლევიან ექსპერტები ექსპერტების რეკომენდაციით, ზებრა გადასასვლელის წინ უნდა დაიდგას მაფრთხილებელი ნიშნები, გაუქმდეს ის ზებრა გადასასვლელები, სადაც ქვეითისა და ავტომობილისთვის ერთდროულად ინთება მწვანე შუქი, ცალმხრივ რამდენიმე ზოლიან გზებზე ქვეითთა გადასასვლელებთან შუქნიშნები დაიდგას. გარდა ამისა, ზებრა გადასასვლელები დაიხაზოს კარგად აღქმადი სპეციალური მასალით. გვანცა ბზიავა ავტორის ფოტოები [fbvideo link="https://www.facebook.com/shalva.ogbaidze/videos/1259993167453964/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0" width="600" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => სად არის თბილისში საფრთხის შემცველი ზებრა გადასასვლელები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-aris-tbilisshi-safrtkhis-shemcveli-zebra-gadasasvlelebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:37:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:37:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131317 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158974 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-01 12:18:23 [post_date_gmt] => 2017-09-01 08:18:23 [post_content] => თბილისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი ირაკლი ხუცურაული თბილისის პარტნიორ ქალაქ ვარშავის ზოოპარკის დირექტორს ანდრეი კრუშევიჩს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი თბილისში ახალი ზოოპარკის განვითარების შესაძლებლობებს და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებს შეეხო. როგორც ვარშავის ზოოპარკის დირექტორმა განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში, იგი თბილისის ზოოპარკის საჭიროებებს შეისწავლის, რის შემდეგაც პოლონური მხარე თბილისს იმ ცხოველებსა და ფრინველებს გადმოსცემს, რომლებიც თბილისის ზოოპარკისთვის პირველ ეტაპზე იქნება აუცილებელი. თბილისის ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ კი აღნიშნა, რომ თბილისის ზოოპარკი ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციის წევრობისთვის ემზადება, ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხი 21-22 სექტემბერს დადგება. თავის მხრივ, ანდრეი კრუშევიჩმა საქართველოს ასოციაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. 