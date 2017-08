ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამოფენა-კონფერენცია ,,მეგრული ვაზის ჯიშები“ გაიმართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => zugdidi [2] => botanikuri-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154398 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => zugdidi [2] => botanikuri-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154398 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 123 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => zugdidi [2] => botanikuri-baghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => zugdidi [2] => botanikuri-baghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154398) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5540,123,1566) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149781 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-28 12:15:15 [post_date_gmt] => 2017-07-28 08:15:15 [post_content] => 29 ივლისს ლაგოდეხში ბლუზის ფესტივალის სტუმრებს მიეცემათ საშუალება, დაათვალიერონ ორგანიზაცია Nova Societas-ის მიერ მომზადებული გამოფენა, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის ქართველ ინტელექტუალთა თვალით დანახულ ევროპას ასახავს. გამოფენა მომზადდა მეცხრამეტე საუკუნის ქართული ჟურნალებისა და გაზეთების შესწავლისა და დამუშავების შედეგად. კვლევის მიზანი იყო ქართულ ინტელექტუალურსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ევროპისადმი დამოკიდებულებების შესწავლა. "თანამედროვეობისგან განსხვავებით მეცხრამეტე საუკუნის მედიაში ანტიევროპულ განწყობებს და მითებს ვერ შეხვდებით. ევროპას ამ პერიოდის ქართველი ინტელექტუალები უყურებდნენ როგორც განვითარების ერთადერთ სწორსა და მისაბაძ მოდელს, რაც კარგად ჩანს, მაგალითად, ალექსანდრე ჯამბაკურ–ორბელიანის სიტყვებში: „ევროპია არის ლამპარი მთელი ქვეყნისა, განმანათლებელი კაცის გონებისა, მეცნიერება მოსწავლეთა, სიბრძნე გამგეთა და სიკეთილე კაცობრიობისა". "მეცხრამეტე საუკუნის ქართველების ევროპისადმი ერთმნიშვნელოვნი დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს, რომ ევროპული არჩევანი თანამედროვე ქართველთა გამონაგონი არ არის. ევროპული არჩევანი არ არის მხოლოდ ჩვენი თანამედროვე გამოწვევებით ან უკეთესად - „ევროპულად“ - ცხოვრების სურვილით ნაკარნახევი. ევროპული არჩევანი ჩვენი კულტურული მეხსიერების განუყოფელი ნაწილია. ამ მეხსიერების თვალნათელი დადასტურება კი მეცხრამეტე საუკუნის ქართული პრესის ფურცლებზეა," - განმარტავენ კვლევის და გამოფენის ორგანიზატორები. 