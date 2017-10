„ზუგდიდის“ ფეხბურთელი მატჩის დაწყების წინ გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => fekhburti [2] => shota-maminashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169822 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => fekhburti [2] => shota-maminashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169822 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1566 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => fekhburti [2] => shota-maminashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => fekhburti [2] => shota-maminashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169822) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3190,19791,1566) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168658 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 11:21:04 [post_date_gmt] => 2017-09-28 07:21:04 [post_content] => გუშინ, გვიან ღამით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი, გიორგი მიქავა, დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით, ამჟამად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებებლია. გიორგი მიქავა მკურნალობას სახლში განაგრძობს. შსს-ის ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი დაჭრეს ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამოფენა-კონფერენცია ,,მეგრული ვაზის ჯიშები" გაიმართა

ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების ინიციატივითა და ორგანიზებით, გამოფენა-კონფერენცია ,,მეგრული ვაზის ჯიშები" გაიმართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ძველკოლხური ვაზის ჯიშებიდან (მაჭყვადინა, კოლოში, ჭვიტილური, პანეში, ჩექობალი, ოჯალეში, ჩეში) დაყენებული ღვინოებიც. გამოფენა-კონფერენციას ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია, ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი მერაბ ქვარაია, მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები, მოყვარული მეღვინეები, მეღვინეობა-მევენახეობის სფეროთი დაინტერესებული პირები და ტურისტები ესწრებოდნენ. ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის მაია ღუბელაძის თქმით, სამეცნიერო კონფერენციის შემდეგ სამეგრელოში კოლხური ღვინისა და ვაზის ასოციაცია შეიქმნა, რომელიც ტურიზმის კუთხით იმუშავებს. როგორც კოლხური ღვინისა და ვაზის ასოციაციის თავმჯდომარემ მიხეილ ცირდავამ განაცხადა, ასოციაციის ძირითადი მიზანი კოლხური ღვინის პოპულარიზაცია და მეურნეობის განვითარება, ასევე ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის ხელშეწყობაა. კონფერენციაზე, სპეციალურად მოწვეულმა ღვინოთმცოდნე, მევენახეობა-მეღვინეობის მკვლევარმა გიორგი ბარისაშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე ,,მეგრული ვაზის ჯიშები". ზუგდიდის საფეხბურთო ბაზაზე გედებს ზრდიან

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვიდან გედები ჩამოიყვანა. ზუგდიდის მერია რამდენიმე დღეში გედებისთვის ბოტანიკურ ბაღში სპეციალურ ადგილს გამოყოფს, მანამდე კი სიჭინავამ ფრინველები ზუგდიდის "ბაიას" საფეხბურთო ბაზეზე სახელდახელოდ მოწყობილ აუზში მოათავსა. თეთრი ფერის გედების გარდა სიჭინავა უახლოეს მომავალში ამავე სახეობის შავი ფერის ფრინველებისა და ამასთანავე რამდენიმე ფარშევანგის ჩამოყვანას აანონსებს. ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი მმართველი შემოდგომაზე გასამართ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ემზადება და გამარჯვების შემთხვევაში ზუგდიდის მერის პოსტს დაიკავებს. წყარო: sport.adjara.com