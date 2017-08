ზუგდიდის საავადმყოფოში GEM FEST-ის კიდევ რამდენიმე მონაწილე გადაიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => mowamlulebi [2] => zugdidis-saavadmyofo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151455 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => mowamlulebi [2] => zugdidis-saavadmyofo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151455 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4540 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => mowamlulebi [2] => zugdidis-saavadmyofo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => mowamlulebi [2] => zugdidis-saavadmyofo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151455) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4540,17888,17889) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151339 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 15:44:03 [post_date_gmt] => 2017-08-04 11:44:03 [post_content] => ანაკლიაში, GEM FEST-ზე ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზეზები უცნობია. ის ანაკლიაში მიმდინარე მუსიკალურ ფესტივალ GEM FEST-ს ესწრებოდა, რა დროსაც ცუდად გახდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. შსს-ში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება, თუმცა სხვა დეტალებზე განმარტებას არ აკეთებენ. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_title] => GEM FEST-ზე ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა - შსს-მ გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-ze-akhalgazrda-qali-gardaicvala-shss-m-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 15:47:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 11:47:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151173 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 13:06:43 [post_date_gmt] => 2017-08-04 09:06:43 [post_content] => ანაკლიაში, Gem Fest-ზე შიშველი მამაკაცი ცდილობდა პლაჟზე გადაადგილებას, რის გამოც შსს-მ გამოძიება დაიწყო. მანამდე პლაჟიდან შიშველი მამაკაცის გაყვანა პატრულმა მოახერხა, რადგან ის მათ მითითებას არ დაემორჩილა. საქმის წარმოება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლით დაიწყო, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს და ითვალისწინებს 100 ლარიან ჯარიმას ან 90-დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობას. შიშველი მამაკაცის ამსახველი ფოტოები "ლაივპრესმა" გაავრცელა. [post_title] => Gem Fest-ზე შიშველი კაცი დააკავეს - შსს-მ გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-ze-shishveli-kaci-daakaves-shss-m-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 13:30:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 09:30:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151173 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146871 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-17 17:26:58 [post_date_gmt] => 2017-07-17 13:26:58 [post_content] => "ჯემ ფესტის“-ის გახსნის პირველივე დღეებში ვუმასპინძლეთ 10 ათასამდე ვიზიტორს, საიდანაც 64% იყო უცხოელი. უკვე გვქონდა 48 შოუ 8 სცენაზე“ - ამის შესახებ მუსიკალური ფესტივალის „ჯემ ფესტის“-ის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ დღე გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომლის მთავარი მიზანი „ჩექ ინ ჯორჯიას“ პროექტის მიმდინარეობის შესახებ მედიის წარმომადგენლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება იყო. როგორც გიორგი სიგუამ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, წელს პირველად მოხდა განმუხურის გარეთ, GEM FEST-ის გარე ტერიტორიის ათვისებაც, მათ შორის არის კუნძული მდინარე ენგურში, ასევე ჩინური სცენა ანაკლიის სანაპიროზე და სხვა. „განმუხურში არის ქუჩები, სადაც ტურისტი იშვიათი იყო, ხოლო ახლა ჰოლანდიელებს და გერმანელებს აქვთ აღებული სახლები და ჩამოსულები არიან იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში საუკეთესო დრო გაატარონ. ძალიან დიდი ხალისი და სიცოცხლე ჩქეფს ანაკლიაში და განმუხურში, 100-ზე მეტი ობიექტია აშენებული. ხუმრობა არ არის, რომ სამეგრელოს სოფელ განმუხურში წარმოდგენილია სხვადასხვა საერთაშორისო ბრენდები, ინტენსიურად შენდება Guest House-ები და ახალი ობიექტები. ასე რომ, უკვე სამი დღეა დაიწყო ჩვენი მსოფლიოს ყველაზე ხანგრძლივი ფესტივალი და გელოდებით ყველას ანაკლიასა და განმუხურში“ - აღნიშნა სიგუამ პრესკონფერენციაზე. „ჯემ ფესტი 2017“ განმუხურში 14 ივლისს დაიწყო და 33 დღის განმავლობაში, 15 აგვისტომდე გაგრძელდება. ფესტივალზე 500-ზე მეტი არტისტი დაუკრავს, მათ შორის იქნებიან ელექტრონული მუსიკის საერთაშორისო დონის ვარსკვლავები. საფესტივალო ტერიტორიაზე 8 სცენა 24 საათის განმავლობაში იმუშავებს. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება 3000-ზე მეტი ღონისძიება და ტერიტორიაზე ყოველდღიურად მოეწყობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობები. „ჯემ ფესტის“ ტერიტორიაზე განთავსებულია დაცული და საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი საბავშვო სივრცე, მოედნებითა და ატრაქციონებით. საფესტივალო ტერიტორიაზე მოქმედებს ევროსტანდარტების შესაბამისი კარვების ქალაქი, სადაც ერთდროულად 10 000 ადამიანი განთავსდება. კარვები, ისევე როგორც სხვა სანიტარული პირობები, წლევანდელ GEM Fest-ზე გაუმჯობესებულია. წელს ფესტივალზე ასევე გაზრდილია კვების და სავაჭრო ობიექტების რაოდენობა - ერთი თვის განმავლობაში სტუმრებს 30 ბარი, 15 რესტორანი, 40-მდე სწრაფი კვების და 50-მდე სხვა სავაჭრო ობიექტი მოემსახურება. მნიშვნელოვანია, რომ „ჯემ ფესტი“-ს ფარგლებში დასაქმებულია 2800-ზე მეტი ადამიანი. ფესტივალი მნიშვნელოვან როლს შეასრულების რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებითაც. ფესტივალი მნიშვნელოვანი მოვლენაა ადგილობრივი მოსახლებისთვის - ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში, ადგილობრივმა მოსახლეობამ საოჯახო სასტუმროებისთვის ციფრული მარკეტინგის და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით რეკლამირების პაკეტების მიწოდების და ბიზნესის მართვის გაძლიერებისკენ მიმართული ტრენინგი გაიარეს. პროექტის შედეგად, დღეის მდგომარეობით, ანაკლია-განმუხურში, ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყველა საცხოვრებელი სახლი დაჯავშნილი, ან გაყიდულია. ფესტივალზე სტუმრები ჩამოდიან როგორც მეზობელი ქვეყნებიდან, ისე ევროპიდან, ამერიკიდან, ბრაზილიიდან და ა.შ. [post_title] => GEM FEST-მა გახსნის პირველივე დღეებში 10 ათასზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-ma-gakhsnis-pirvelive-dgheebshi-10-atasze-met-vizitors-umaspindzla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 17:27:29 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 13:27:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146871 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151339 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 15:44:03 [post_date_gmt] => 2017-08-04 11:44:03 [post_content] => ანაკლიაში, GEM FEST-ზე ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზეზები უცნობია. ის ანაკლიაში მიმდინარე მუსიკალურ ფესტივალ GEM FEST-ს ესწრებოდა, რა დროსაც ცუდად გახდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. შსს-ში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება, თუმცა სხვა დეტალებზე განმარტებას არ აკეთებენ. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_title] => GEM FEST-ზე ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა - შსს-მ გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-ze-akhalgazrda-qali-gardaicvala-shss-m-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 15:47:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 11:47:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cac8535807a5b9b935a4623f8f17b600 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )