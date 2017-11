ზუგდიდის სასაფლაოზე 90-იან წლებში დამარხული ცხედარი იპოვეს.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => ckhedari [2] => saflavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189038 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => ckhedari [2] => saflavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189038 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1566 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => ckhedari [2] => saflavi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => ckhedari [2] => saflavi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189038) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9745,1566,14836) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187547 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-15 18:18:56 [post_date_gmt] => 2017-11-15 14:18:56 [post_content] => ზუგდიდში 9 წლის ბავშვს ავტომობილი დაეჯახა, რის შედეგად ის დაიღუპა. თვითმხილველების ინფორმაციით, ბავშვი მაღაზიიდან სახლში ბრუნდებოდა. რეფერალურ ჰოსპიტალში აცხადებენ, რომ დაშავებულს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები აღენიშნებოდა და საავადმყოფოში შემოყვანისას ის უკვე გარდაცვლილი იყო. [post_title] => ზუგდიდში ავარიას 9 წლის ბავშვი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidshi-avarias-9-wlis-bavshvi-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 18:20:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 14:20:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187547 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181195 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-28 12:31:49 [post_date_gmt] => 2017-10-28 08:31:49 [post_content] => კვარიათში, ზღვაში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. შსს-ს ცნობიტ გარდაცვლილის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ცხედარს ექპერტიზა უტარდება. [post_title] => კვარიათში, ზღვაში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvariatshi-zghvashi-mamakacis-ckhedari-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 12:31:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 08:31:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181195 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179449 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-23 16:47:26 [post_date_gmt] => 2017-10-23 12:47:26 [post_content] => ზუგდიდის დასუფთავების ცენტრი ქვეყნებს ფოტოებს პაატა გოგელიას ულამაზესი ეზოდან, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს მოწონებას. როგორც აღმოჩნდა, ეზოს პატრონი დიდი ხანია, მას უვლის და ის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ყველაზე ლამაზ ეზოდ გამოცხადდა. დასუფთავების სამსახურის გვერდი წერს: „სამეგრელოში ლამაზი ეზო არავის უკვირს, რადგან ამ კუთხეში სახლ-კარის მოვლა ეზოდან იწყება. მაგრამ პაატა გოგელიას ეზო-კარი საცხოვრებელს ნამდვილად არ ჰგავს, უფრო ბოტანიკურ ბაღს ან დენდროლოგიურ პარკს მოგაგონებს. საოცარი სილამაზე, სიმწვანე, ყველაფერი საგულდაგულოდ, საკუთარი ხელით აქვს მოვლილი. რამდენიმე დღის წინ კი ახალაბასთუმნელი პაატა გოგელიას ეზო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ყველაზე ლამაზ ეზოდ გამოცხადდა“. [gallery columns="4" link="file" ids="179453,179454,179455,179456"] [post_title] => ზუგდიდის ყველაზე ლამაზი ეზო პაატა გოგელიას ეკუთვნის (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidis-yvelaze-lamazi-ezo-paata-gogelias-ekutvnis-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 16:47:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 12:47:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179449 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187547 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-15 18:18:56 [post_date_gmt] => 2017-11-15 14:18:56 [post_content] => ზუგდიდში 9 წლის ბავშვს ავტომობილი დაეჯახა, რის შედეგად ის დაიღუპა. თვითმხილველების ინფორმაციით, ბავშვი მაღაზიიდან სახლში ბრუნდებოდა. რეფერალურ ჰოსპიტალში აცხადებენ, რომ დაშავებულს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები აღენიშნებოდა და საავადმყოფოში შემოყვანისას ის უკვე გარდაცვლილი იყო. [post_title] => ზუგდიდში ავარიას 9 წლის ბავშვი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidshi-avarias-9-wlis-bavshvi-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 18:20:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 14:20:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187547 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 49 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9b8220eb2d63f972780f9da7cbd197c6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )