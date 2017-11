ზუგდიდის სოფელ რუხში ხანძარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => khandzari [2] => sofeli-rukhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189510 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => khandzari [2] => sofeli-rukhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189510 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1566 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => khandzari [2] => sofeli-rukhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zugdidi [1] => khandzari [2] => sofeli-rukhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189510) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1566,7969,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189052 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-20 22:58:03 [post_date_gmt] => 2017-11-20 18:58:03 [post_content] => გომის მთაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია, - ამის შესახებ ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო ავრცელებს. ცეცხლი ტყის საფარის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო გაჩენილი. წინასწარი ინფორმაციით, საფარი მნიშვნელოვნად არ დაზიანებულა. ადგილზე რამდენიმე ერთეული სამაშველო ბრიგადა მუშაობდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, გომის მთის ფერდობზე ხანძარია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით ხანძარს შსს-ის მეხანძრე-მაშველები, მეტყევეები და ადგილობრივი მცხოვრებლები აქრობენ. ამასთან ცნობილია, რომ სახანძრო მანქანებს ცეცხლის კერამდე მისვლა უჭირთ. ცეცხლი ტყის მასივთან ახლოს არის გაჩენილი, თუმცა ფართობი ჯერჯერობით უცნობია და სავარაუდოდ გათენებამდე ამ მონაცემების დადგენა შეუძლებელი იქნება. ზუგდიდის სასაფლაოზე 90-იან წლებში დამარხული ცხედარი იპოვეს. ნაპოვნ ცხედარს იდენტიფიცირების მიზნით ექსპერტიზა უტარდება. უცნობი მამაკაცი, რომელიც დაახლოებით 50 სანტიმეტრის სიღრმეზე იყო ჩამარხული, მესაფლავეებმა ახალი საფლავის გაჭრისას აღმოაჩინეს. "ჩემი ვარაუდით ის ასე 30 წლის წინ არის მოკლული და ვიღაცამ პარკში გაახვია და სასწრაფოდ დამარხა, რადგან სხვა შემთხვევაში არ შეიძლებოდა მიცვალებული 50 სანტიმეტრზე დაემარხათ. პარკში სხვა არაფერი იდო,“, - ამბობს ააიპ „სასაფლაოების მართვის ცენტრის“ თანამშრომლი ანზორ კალანდია, რომელმაც მომხდარის შესახებ შესაბამის უწყებებს შეატყობინა. ცხედარი დაახლოებით ორი კვირის წინ აღმოაჩინეს, თუმცა ამის შესახებახლა გახდა ცნობილი. გარდაცვლილის ვინაობის დადგენაზე სამართალდამცველ სტრუქტურებთან ერთად წითელი ჯვრის წარმომადგენლობაც მუშაობს. ადგილი სადაც ცხედარი აღმოაჩინეს რამდენიმე საფლავს შორისაა მოქცეული. „სასაფლაოების მართვის ცენტრის“ თანამშრომელი, ანზორ კალანდია, ვარაუდობს რომ სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია შესასწავლია, რადგან შესაძლოა იქ სხვა უსახელო საფლავებიც აღმოჩნდეს. ზუგდიდის სასაფლაოზე 90-იან წლებში დამარხული ცხედარი იპოვეს გომის მთაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია