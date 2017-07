ზურაბ აბაშიძე გრიგორი კარასინს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zurab-abashidze [1] => grigori-karasini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144501 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zurab-abashidze [1] => grigori-karasini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144501 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3028 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zurab-abashidze [1] => grigori-karasini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zurab-abashidze [1] => grigori-karasini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144501) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4862,3028) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 110112 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-21 13:57:01 [post_date_gmt] => 2017-02-21 09:57:01 [post_content] => ლავროვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ხდება „ბოევიკების“, ტერორისტების, ექსტრემისტების მარშრუტი, საქართველოსთან მიმართებაში არანაირად არ არის მართებული, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, თავად რუსეთიდან სირიასა და ერაყში გასულია რუსეთის დაახლოებით 2 000 მოქალაქე. „გავეცანით ბატონი ლავროვის კომენტარს საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის სავიზო რეჟიმის თაობაზე. კერძოდ, მან სავიზო რეჟიმის გაუქმება დააკავშირა რუს და ქართველ სამართალდამცავებს შორის თანამშრომლობასთან და ასევე, გარკვეულწილად, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენასთან. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრებები მოვისმინეთ. კერძოდ, 2015 წლის ბოლოს პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ იდგა საკითხი სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ცოტა მოგვიანებით რუსეთის საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ იგეგმებოდა არა სავიზო რეჟიმის გაუქმება, არამედ მისი გამარტივება, რაც მართლაც მოხდა და 2016 წლიდან სავიზო რეჟიმი გამარტივდა. რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ასევე მოვისმინეთ რუსეთის მხრიდან, რომ მიმდინარეობს მუშაობა სავიზო რეჟიმის შემდგომი გამარტივების მიზნით. ამჯერად ბატონმა ლავროვმა ამ თვალსაზრისით ახალი ელემენტები გააჟღერა. ჩვენი პოზიცია ასეთია - ქართულმა მხარემ გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ჯერ კიდევ 2011 წლიდან გააუქმა სავიზო მოთხოვნები რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ასეთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული რიგი სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისთვის და ამან გამოიწვია საქართველოში ტურისტების რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა. შარშან ჩვენ გვქონდა რეკორდული რაოდენობა ტურისტებისა - დაახლოებით 1 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა რუსეთიდან. ეს ციფრი და ის, რომ უცხოელი ტურისტები საქართველოში ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს, არის დასტური იმისა, რომ ჩვენში უსაფრთხოების ხარისხი მაღალია. ამაზე მეტყველებს მრავალი კვლევა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ადასტურებენ. ამიტომ, ბატონი ლავროვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ხდება „ბოევიკების“, ტერორისტების, ექსტრემისტების მარშრუტად, საქართველოსთან მიმართებაში არანაირად არ არის მართებული, ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, თვით რუსეთიდან სირიასა და ერაყში გასულია რუსეთის დაახლოებით 2 000 მოქალაქე. ამგვარად, რუსეთის მხარის გადასაწყვეტია, თუ რანაირ სავიზო რეჟიმს აირჩევს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჩვენ მათ ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მოვახვევთ თავს. თუ გადაიდგმება ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ კიდევ უფრო გამარტივდეს სავიზო რეჟიმი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენ ამას მივესალმებით, თუ გააუქმებენ, ამასაც მივესალმებით, მაგრამ ეს მათი პრეროგატივაა“, - განაცხადა აბაშიძემ. [post_title] => აბაშიძე - ლავროვის განცხადება არანაირად არის მართებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abashidze-lavrovis-ganckhadeba-aranairad-aris-martebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-21 13:57:01 [post_modified_gmt] => 2017-02-21 09:57:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=110112 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 101746 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-14 11:37:15 [post_date_gmt] => 2017-01-14 07:37:15 [post_content] => ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩად შესაძლოა „თავისუფალი დემოკრატების“ ყოფილი წევრი ზურაბ აბაშიძე დაინიშნოს, ინფორმაციას "ინტერპრესნიუსი" ავრცელებს. ზურაბ აბაშიძის თქმით, აღნიშნულთან დაკავშირებით კონსულტაციები გაიმართა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თუმცა საკითხი მთელ რიგ პროცედურას მოიცავს. „საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის მთავარი მოქმედი ორგანო, რომელიც ამ საკითხს წარადგენს, მთავრობამ, პრემიერ-მინისტრმა უნდა მოიწონოს ჩემი კანდიდატურა და პრეზიდენტმა უნდა დამნიშნოს. აღნიშნული პროცედურები არ გამივლია, აქედან გამომდინარე, ჯერ ელჩად არ ვარ დანიშნული. კონსულტაციები მიმდინარეობს. დანარჩენი, როცა საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული უმაღლეს დონეზე, საზოგადოება გაიგებს, მაგრამ კონსულტაციები რომ გაიმართა და გარკვეული პროცედურები მიმდინარეობს, ამას ვადასტურებ“, - განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. აღნიშნული თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ყაზახეთში საქართველოს ელჩი ზურაბ პატარაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ დაინიშნა. [post_title] => ზურაბ აბაშიძე, შესაძლოა, ყაზახეთში საქართველოს ელჩად დაინიშნოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zurab-abashidze-shesadzloa-yazakhetshi-saqartvelos-elchad-dainishnos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-14 11:37:15 [post_modified_gmt] => 2017-01-14 07:37:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 82494 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-18 13:57:32 [post_date_gmt] => 2016-10-18 09:57:32 [post_content] => პრაღაში ხვალ აბაშიძე-კარასინის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. "რუსთავი 2"-ის ინფორმაციით, მოლაპარაკებებზე დასასწრებად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლი, ჩეხეთში რამდნეიმე საათის წინ გაემგზავრა. ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან საუბარი იქნება რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხებზე. როგორც გამგზავრების წინ, აბაშიძემ განაცხადა, ქართული მხარე ელოდება კარასინისგან ამ თემაზე ახალ წინადადებებს. „იანვრიდან საკმაოდ გამარტივდა სავიზო მოთხოვნები საქართველოს მოქალაქეებისათვის, მაგრამ თუ არის რაიმე წინსვლა, მათ რაღაც განცხადებები გააკეთეს რამდენიმე თვის წინ, რომ თითქოს კიდევ უფრო გამარტივებას ფიქრობენ და გეგმავენ,“ - აცხადებს ზურაბ აბაშიძე. მისივე თქმით, რამდენიმე კვირაში დაიწყება ქართული კინო-არქივის დაბრუნება საქართველოში. [post_title] => აბაშიძე-კარასინი რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე ისაუბრებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abashidze-karasini-rusetis-mkhridan-savizo-redjimis-gamartivebaze-isaubreben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-18 13:57:32 [post_modified_gmt] => 2016-10-18 09:57:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=82494 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 110112 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-21 13:57:01 [post_date_gmt] => 2017-02-21 09:57:01 [post_content] => ლავროვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ხდება „ბოევიკების“, ტერორისტების, ექსტრემისტების მარშრუტი, საქართველოსთან მიმართებაში არანაირად არ არის მართებული, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, თავად რუსეთიდან სირიასა და ერაყში გასულია რუსეთის დაახლოებით 2 000 მოქალაქე. „გავეცანით ბატონი ლავროვის კომენტარს საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის სავიზო რეჟიმის თაობაზე. კერძოდ, მან სავიზო რეჟიმის გაუქმება დააკავშირა რუს და ქართველ სამართალდამცავებს შორის თანამშრომლობასთან და ასევე, გარკვეულწილად, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენასთან. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრებები მოვისმინეთ. კერძოდ, 2015 წლის ბოლოს პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ იდგა საკითხი სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ცოტა მოგვიანებით რუსეთის საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ იგეგმებოდა არა სავიზო რეჟიმის გაუქმება, არამედ მისი გამარტივება, რაც მართლაც მოხდა და 2016 წლიდან სავიზო რეჟიმი გამარტივდა. რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ასევე მოვისმინეთ რუსეთის მხრიდან, რომ მიმდინარეობს მუშაობა სავიზო რეჟიმის შემდგომი გამარტივების მიზნით. ამჯერად ბატონმა ლავროვმა ამ თვალსაზრისით ახალი ელემენტები გააჟღერა. ჩვენი პოზიცია ასეთია - ქართულმა მხარემ გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ჯერ კიდევ 2011 წლიდან გააუქმა სავიზო მოთხოვნები რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ასეთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული რიგი სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისთვის და ამან გამოიწვია საქართველოში ტურისტების რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა. შარშან ჩვენ გვქონდა რეკორდული რაოდენობა ტურისტებისა - დაახლოებით 1 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა რუსეთიდან. ეს ციფრი და ის, რომ უცხოელი ტურისტები საქართველოში ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს, არის დასტური იმისა, რომ ჩვენში უსაფრთხოების ხარისხი მაღალია. ამაზე მეტყველებს მრავალი კვლევა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ადასტურებენ. ამიტომ, ბატონი ლავროვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ხდება „ბოევიკების“, ტერორისტების, ექსტრემისტების მარშრუტად, საქართველოსთან მიმართებაში არანაირად არ არის მართებული, ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, თვით რუსეთიდან სირიასა და ერაყში გასულია რუსეთის დაახლოებით 2 000 მოქალაქე. ამგვარად, რუსეთის მხარის გადასაწყვეტია, თუ რანაირ სავიზო რეჟიმს აირჩევს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჩვენ მათ ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მოვახვევთ თავს. თუ გადაიდგმება ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ კიდევ უფრო გამარტივდეს სავიზო რეჟიმი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენ ამას მივესალმებით, თუ გააუქმებენ, ამასაც მივესალმებით, მაგრამ ეს მათი პრეროგატივაა“, - განაცხადა აბაშიძემ. [post_title] => აბაშიძე - ლავროვის განცხადება არანაირად არის მართებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abashidze-lavrovis-ganckhadeba-aranairad-aris-martebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-21 13:57:01 [post_modified_gmt] => 2017-02-21 09:57:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=110112 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 27a4af895cc5a03da1bebf320d6dfe88 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )