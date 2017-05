100%-ით ქართული საბანკო პროდუქტი – რა სარგებელს მიიღებთ mBank -ით?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => barati [2] => dagroveba [3] => app-store ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135044 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => barati [2] => dagroveba [3] => app-store ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135044 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 180 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => banki [1] => barati [2] => dagroveba [3] => app-store ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => banki [1] => barati [2] => dagroveba [3] => app-store ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135044) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16146,180,4394,16145) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134993 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-29 15:51:19 [post_date_gmt] => 2017-05-29 11:51:19 [post_content] => ჩინეთის მთავრობა მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს საქართველოში ჩინური ბანკის შემოსვლას და ეს ბანკი 100%-ით კომერციული იქნება. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. მედიასთან საკითხის კომენტირებისას ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ჩინეთში ჯერ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათის დოკუმენტი გაფორმდა, რომლითაც ინვესტორებმა აიღეს ვალდებულება შექმნან $300 მილიონის საწესდებო კაპიტალის ბანკი, მომავალში კი, კაპიტალი 1 მილიარდამდე გაზარდონ. ქუმსიშილი ამბობს, რომ ეროვნულ ბანკთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა და ურთიერთობა მიმდინარეობს, მოუხედავად იმისა, რომ გასულ კვირას, სებ-ის პრეზიდენტმა მხოლოდ ადრეული კონსულტაციები დაადასტურა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციითვე, ქართულმა მხარემ ჩინეთის ვიცე პრემიერისგანაც მიიღო ამ ბანკის დაფუძნებაზე მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, ახალი ბანკის გაცხადებული კაპიტალი 1 მლრდ. აშშ დოლარი, ხოლო შევსებული კაპიტალი - 300 მლნ აშშ დოლარი იქნება. ბანკის დამფუძნებლები არიან ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კორპორაცია „CEFC China Energy Company Limited“-ი და კომპანია „Eurasian Invest LLC”. ბათუმში ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა ვერც მეოთხე აუქციონზე გაიყიდა. ობიექტის მიმართ დაინტერესება არავინ გამოთქვა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აუქციონი 20 აპრილს დაიწყო და 27 აპრილს დასრულდა. ობიექტის საწყისი ღირებულება 15 მილიონი ლარი იყო. აუქციონი პირობების მიხედვით, მ. აბაშიძის ქუჩა N25-ში მდებარე ისტორიული ნაგებობის საწყისი ფასი 15 მილიონი ლარი იყო. ამას გარდა, ინვესტორს კიდევ არანაკლებ 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა და 2 წელიწადში შენობაში სულ მცირე 25 ნომრიანი სასტუმრო უნდა გაეხსნა. პირობებს შორის იყო 50 მოქალაქის დასაქმებაც, რომელთა 90% საქართველოს მოქალაქე იქნებოდა. ცნობისთვის, ობიექტი 2012 წლიდან დღემდე აუქციონზე მეოთხედ გამოვიდა. საქართველოს ბანკმა საბანკო მომსახურების ახალი მოდელის დანერგვისა და ახალი სერვისცენტრის გახსნის შესახებ განაცხადა. საქართველოს ბანკი მომხმარებელთან მეტ ურთიერთობაზე დამყარებულ მომსახურების მოდელზე გადადის. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობეს, ახალი მოდელის მიხედვით, საქართველოს ბანკში მისვლისას, მომხმარებელი მომსახურებას 360° გრადუსით იღებს და მას აღარ უწევს სიარულში დროისა და ენერგიის ხარჯვა. მომხმარებელს ნებისმიერი მომსახურების მიღება ბანკის ერთ თანამშრომელთან- ურთიერთობის მენეჯერთან შეუძლია. მათივე ცნობით, საბანკო მომსახურების მოდელის ცვლილებასთან ერთად, საქართველოს ბანკმა, მსოფლიოში წამყვან საკონსულტაციო კომპანიასთან რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ, შეცვალა გარემოც. დღეს, ი.ჭავჭავაძის N7-ში ახალი მოდელის პირველი სერვის ცენტრი გაიხსნა. ახალი სერვის ცენტრი მომხმარებელთან ურთიერთობას უფრო უშუალოს, მყუდროსა და კონფიდენციალურს ხდის. როგორც ბანკში აცხადებენ, სერვის ცენტრში სივრცე რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი – მომხმარებლებთან ურთიერთობა შესაძლებელია როგორც პრივატულ გარემოში, ასევე ე.წ. „co-working" სივრცეში, სადაც მომხმარებელი და ბანკის თანამშრომელი შეძლებენ ერთობლივ მუშაობას პროექტზე. "ახალ სერვის ცენტრში ბანკის მიერ დაფინანსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ცალკე სივრცეა გამოყოფილი, სადაც მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის ხილვა ბანკში შესვლისას ყველას შეეძლება. უფრო კომფორტული გახდა თვითმომსახურების ზონაც, სადაც მეტი ბანკომატი და თვითმომსახურების ტერმინალია განთავსებული. შედეგად, ერთდროულად მეტ მომხმარებელს აქვს საშუალება განახორციელოს სასურველი ოპერაციები", - აღნიშნეს საქართველოს ბანკში. მათივე ცნობით, 2017 წლის ბოლომდე, საქართველოს მასშტაბით 20-მდე ახალი სერვისცენტრი გაიხსნება, მომავალ წელს კი საქართველოს ბანკის ყველა სერვისცენტრი სრულიად ახალი მოდელის იქნება. „საქართველოს ბანკი ყოველთვის გამოირჩეოდა საბანკო სფეროში მომსახურების ახალი სტანდარტების დანერგვით. ათწლეულზე მეტია ის ზრუნავს მაქსიმალურად კომფორტული და მომხმარებელზე მორგებული გახადოს საბანკო მომსახურება. ჯერ კიდევ 2007 წელს საქართველოს ბანკმა დანერგა საერთაშორისო დონის მომსახურების მოდელი, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებლის საჭიროებებს მორგებული ახალი ტიპის სერვის ცენტრები გაიხსნა. ახლა ბანკი მომსახურების განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის და ნერგავს უახლეს მოდელს, რომელიც კიდევ უფრო მეტ ურთიერთობას გულისხმობს მომხმარებელთან. აღნიშნული სიახლის გასახორციელებლად, საქართველოს ბანკმა მოცულობითი ინვესტიცია განახორციელა. საქართველოს ბანკის მომსახურების ახალი მოდელი საბანკო სფეროზე არსებულ სტერეოტიპს არღვევს და გვაჩვენებს, რომ ბანკთან მეტი ურთიერთობით მომხმარებელს გაცილებით მეტი სარგებლის მიღება შეუძლია, მეტიც მომხმარებელი იღებს ზუსტად იმ პროდუქტსა და სერვისს, რომელიც მას ჭირდება", - განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა, კახა კიკნაველიძემ. 