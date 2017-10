21-ე საუკუნის ფობიები – იცით, რა არის სოციონეტფობია? – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fobiebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168674 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fobiebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168674 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3526 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fobiebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fobiebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168674) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3526) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137034 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-10 00:16:56 [post_date_gmt] => 2017-06-09 20:16:56 [post_content] => უშიშრები მხოლოდ ბრიყვები არიან, ჭკვიანი ადამიანები კი, უბრალოდ კარგად მალავენ საკუთარ შიშებს. შიში ბუნებრივი გრძნობაა და სამარცხვინო ამაში არაფერია, რადგან სწორედ ასე ვლინდება თვითგადარჩენის ინსტინქტი. ზრდასრულებს ეს კარგად ესმით და არასასიამოვნო ემოციებთან ბრძოლაც შეუძლიათ, თუმცა როგორ უნდა დავეხმაროთ ბავშვებს სიბნელის, მარტოობის ან თუნდაც ცხოველების შიშის დამარცხებაში? * მარტოობის შიში მარტოობის შიში ყველაზე გავრცელებული ფობიაა 2-3 წლის ბავშვებში (აღსანიშნავია, რომ მარტო დარჩენის ბიჭებს უფრო ეშინიათ, ვიდრე გოგონებს). ფსიქოლოგების მტკიცებით მარტოობის შიში მოულოდნელი თავდასხმის (როცა ბავშვი მარტოა, ის განსაკუთრებით დაუცველად გრძნობს თავს) ან ზღაპრის ბოროტი პერსონაჟების შიშითაა გამოწვეული. თუ ბავშვი სისტემატურად ურთიერთობს თანატოლებთან, მაშინ მარტოობის შიში ნაკლებად სტანჯავს, თუმცა ხშირად, ზედმეტად მზრუნველი მშობლები არ აძლევენ პატარას საშუალებას დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს ფსიქოლოგიური დაცვის საკუთარი მექანიზმები. მარტოობის დაძლევის საუკეთესო საშუალება ბავშვის თანატოლებთან ურთიერთობაა. არაა აუცილებელი პატარას საბავშვო ბაღში მიყვანა, საკმარისია რეგულარული გასეირნება ეზოში ან სათამაშო მოედანზე, სადაც ბავშვი დამოუკიდებლად, მშობელის მეთვალყურეობის გარეშე გაერთობა სხვა ბავშვებთან. * ფანტასტიკური პერსონაჟების შიში სიზმრებში „მონსტრების მრავალრიცხოვანი კორპორაცია“ ბავშვებს 2-6 წლის ასაკში უტევენ. მგლები, ურჩხულები და ბოროტი მბრძანებლები ყველაზე ხშირად იმ პატარებს ესიზმრებათ, ვისაც რთული ურთიერთობა აქვს მამასთან, კუდიანი დედაბრები და ალქაჯები კი, იმ ბავშვებს აშინებენ, ვინც დედასთან ვერ პოულობს საერთო ენას. ჩვეულებრივ, ამგვარი შიშები მკაცრი, უხეში და ემოციონალურად არასტაბილური მშობლების შვილებს ახასიათებთ. ღამის კოშმარების საუკეთესო პროფილაქტიკა სიმშვიდე, მზრუნველობა და მშობლის მეგობრული დამოკიდებულებაა. ხშირად მოეფერეთ ბავშვს დღის გნმავლობაში, ძილის წინ კი, მაგრად მოეხვიეთ და აკოცეთ. აკონტროლეთ პატარას ძილი, ეცადეთ ბავშვმა დროულად და კარგად განიავებულ ოთახში დაიძინოს. * ფანტასტიკური პერსონაჟების შიში ცხადში 4-5 წლის ასაკში კოშმარები სიბნელიდან გამოდიან და ბავშვებს დღისითაც აშინებენ. ზოგადად, ნებისმიერი ზღაპრის პერსონაჟი ბავშვისთვის მშობლებთან ასოცირდება - კეთილი გმირები როგორც წესი, იმ პატარებთან „მეგობრობენ“ ვინც მშობლების სიყვარულით და მზრუნველობითაა განებივრებული, ბოროტი პერსონაჟები კი, საკუთარ თავში ჩაკეტილ, შვილების მიმართ გულგრილი უფროსების გვერდით გაზრდილ ბავშვებს აფრთხობენ. ამ ასაკში შიშთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალება ხატვაა. შესთავაზეთ პატარას დახატოს საზარელი არსება მისთვის სასურველ სიტუაციაში და სცადოს მასთან დამეგობრება, ან პირიქით - დახატოს და დახიოს საკუთარი ნახატი, რათა სამუდამოდ დაამარცხოს საკუთარი „მტერი“. * უცხოების შიში პირველად ამგვარი შიში, ბავშვ რვა თვის ასაკში უჩნდება, როცა მოულოდნელად და უმიზეზოდ იწყებს ტირილს. მართალია, ამ ასაკში ადამიანების შიში ყველა პატარას ახასიათებს, 1 წლის შემდეგ კი, მათ მიმართ ინტერესით იცვლება, მაგრამ ზოგჯერ უცხოებთან კონტაქტის შიში ბავშვს წლების მანძილზე მიჰყვება და ხასიათის თავისებურება ხდება. რა თქმა უნდა, ხიფათით სავსე თანამედროვე სამყაროში ბავშვი სიფრთხილეს უნდა მიაჩვიოთ, მაგრამ არ ღირს ზედმეტად შეშინება და დევნიის მანიის განვითარება, რადგან ადრეულ ასაკში შეშინებულ ბავშვს ძალიან უჭირს ზრდასრულ ასაკში რეალურ სამყაროსთან ადაპტირება. * აკვიატებული შიშები არსებობს შიშები, რომლებიც ბავშვის ფსიქიკაში მიმდინარე არასასიამოვნო ცვლილებებზე მიუთითებენ. სასურველია ამგვარი პრობლემის დროულად აღმოჩენა და კორექტირება, რადგან უმიზეზო შიშები და ფობიები ჩვეულებრივ, ნევროზის ან შიზოფრენიის დროს ვითარდება. ყველაზე გავრცელებული ფობიები ამ შემთხვევაში - რაიმეთი დაავადების და სიკვდილის, ღია და დახურული სივრცის, სიბნელისა და მოჩვენებების, ძაღლებისა და მწერების შიშია. მართალია, პატარების გარკვეული შიშები აბსოლუტურად ნორმალურია, მაგრამ თუ ბავშვს ყველაფრის ერთდროულად ეშინია, ეს უკვე ნევროპათოლოგიური პრობლემებია, ე.წ. ბოდვითი შიშები კი, რომლებიც უმიზეზოდ ჩნდება და მუდმივი განგაშიც ახლავს თან, სერიოზული ფსიქიური დარღვევევის - შიზოფრენიის მანიშნებელია და იშვიათად ექვემდებარება კორექტირებას. [post_title] => ყველაზე გავრცელებული ფობიები - როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს შიშის დამარცხებაში? "დიახ, მე კვერცხის მეშინია. გინახავთ რაიმე უფრო ამაზრზენი, ვიდრე კვერცხის გულია? მე ის არასდროს გამისინჯავს", - განაცხადა ერთ-ერთ ინტერვიუში ”სასპენსის” მამამ. ჰიჩკოკს გახედვაც კი არ შეეძლო ფეხმძიმე მეუღლისკენ, რადგან მისი მუცელიც კვერცხს აგონებდა. თუმცა, ეს ერთადერთი არაა, რისიც ”ჰიჩს” ეშინოდა - ბავშვები და პოლიციელები მისი კიდევ ერთი კოშმარი იყო. გარდა ამისა, რეჟისორს პანიკურად ეშინოდა, რომ მისი ყველა შემდეგი ფილმი წინაზე უარესი იქნებოდა. ბარბარა სტრეიზანდს გლოსოფობია (საჯარო გამოსვლების შიში) ტანჯავდა, რომელიც პირველად 1976 წელს გამოვლინდა, როცა ნიუ-იორკის ცენტრალურ პარკში გამოსვლისას მას სიმღერის სიტყვები დაავიწყდა. სტრეიზანტმა გამოსვლები შეწყვიტა და მხოლოდ 27 წლის შემდეგ, ფსიქოლოგთან თერაპიის გავლის შემდეგ შეძლო საკუთარი ფობიის დამარცხება და საკონცერტო მოღვაწეობის განახლება. რობი უილიამსს ბავშვობაში მულტფილმების ეშინოდა, თუმცა ასაკთან ერთად მუსიკოსმა ავადმყოფობა დაამარცხა და დღეს მულტფილმების გახმოვანებაზეც მუშაობს. აღსანიშნავია, რომ პირველად მან ზუსტად ის პროგრამა - "ჯადოსნური კარუსელი" გაახმოვანა, რომლისაც ერთ დროს ყველაზე მეტად ეშინოდა. ჯენიფერ ენისტონს აეროფობია (თვითმფრინავებით ფრენის შიში) აქვს. პირველად მსახიობს მაშინ შეეშინდა, როცა მისი თვითმფრინავი ჭექა-ქუხილში მოხვდა. აეროფობია საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა, თუმცა ვარსკვლავს, რომელსაც ხშირი ფრენები უწევს, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნის. ფობიის დასამარცხებლად ენისტონმა ჰიპნოზის სეანსებიც სცადა, თუმცა უშედეგოდ. რობერტ დე ნირო დენტოფობიით (სტომატოლოგების შიში) იტანჯება და დანტისტთან ყოველ მიღებაზე ეშინია, რომ ექიმი მას რაიმე ინფექციით დააავადებს. შერონ სტოუნი თავისი ელექტროფობიითა (ელექტრომოწყობილობების შიში) ცნობილი. მსახიობს ეშინია, რომ ნებისმიერი ელექტრომოწყობილობა მოკლე ჩართვას და ხანძარს გამოიწვევს, ამიტომ მისი სახლი თანამედროვე დამცველებით და სხვა მოწყობილობებითაა აღჭურვილი, რადგან მხოლოდ ასე გრძნობს სტოუნი თავს უსაფრთხოდ. ნიკოლ კიდმანი ბავშვობიდან ლეპიდოპტეროფობიას (პეპლების შიში) ებრძვის. ამერიკის ბუნებათმცოდნეობის მუზეუმში ის სპეციალურად მოწყობილ პეპლების დარბაზშიც კი შევიდა, თუმცა ვერც ამან უშველა. კიდმანი იხსენებდა, რომ როცა ბავშვობაში სახლის ჭიშკარზე პეპელას ხედავდა, ის ან ჭიშკრის ქვეშ ძვრებოდა ან ღობეზე გადადიოდა სახლის მეორე მხარეს, ოღონდ პირისპირ არ შეხდედროდა "ვერაგ მტერს". ტომ კრუზს გამელოტების ეშინია და უზარმაზარ ფულს ხარჯავს საკუთარი თმის შესანარჩუნებლად. ბრიტნის სპირსს კანცეროფობია (სიმსივნით დაავადების შიში) აწუხებს. სწორედ ამ შიშმა გადააწყვეტინა ვარსკვლავს დაენებებინა თავი ალკოჰოლისა და თამბაქოსთვის და დაეწყო ჯანსაღი ცხოვრება. კიანუ რივზიც საკმაოდ გავრცელებული ფობიით - ნიქტოფობიით (სიბნელის შიში) იტანჯება და ყოველთვის ანთებულს ტოვებს სინათლეს. თუმცა, ეს სულაც არ უშლის მსახიობს ხელს უყვარდეს საშინელებათა ფილმები. რივზს ტელეფონის ზარისაც ეშინია, რადგან თვლის, რომ ტელეფონით აუცილებლად ცუდ ამბავს შეატყობინებენ. კარმენ ელექტრას ჰიდროფობია (წყლის შიში) ტანჯავს. სერიალის "მალიბუს მაშველები" ვარსკვლავს იმდენად ეშინია დახრჩობის, რომ მხოლოდ იქ ცურავს, სადაც ფსკერამდე ფეხის მიწვდენა შეუძლია. პანიკა კი, მაშინ ეწყება, როცა წყალი ყელამდე წვდება. ასე რომ, მაშველი ხშირად თვითონაა საშველი. ოპრა უინფრის ორიგინალური ჩიკლეფობია (საღეჭი რეზინის შიში) აქვს. ყველაფერი ბავშვობაში დაიწყო, როცა მას ბებიას კარადიდან საღეჭი რეზინის აღებას უკრძალავდნენ, ახლა კი, თავად უკრძალავს ღეჭვას ყველას, ვინც მის სტუდიას სტუმრობს. პოპულარულმა ტელეწამყვანმა პირდაპირ ეთერშიც კი მოისროლა თეფში, სადაც მისმა ერთ-ერთმა სტუმარმა საღეჭი რეზინი დადო. სარა მიშელ გალარი კოიმეტროფობიით (სასაფლაოების შიში) იტანჯება. მსახიობს საიქიო ცხოვრების სჯერა და ცდილობს არ შეაწუხოს მისი მობინადრეები. ასე რომ, ვამპირების ცნობილ დამამარცხებელს, სინამდვილეში პანიკურად ეშინია მათი. რთული დასაჯერებელია, რომ ცნობილ რემბოს შეიძლება რაიმესი ეშინოდეს, თუმცა სილვესტერ სტალონეს ამეტოფობია (უცხო ადამიანების და თვალებში ყურების შიში) აღმოაჩნდა. მსახიობი დარწმუნებულია, რომ ყველა, ვინც მას თვალებში უყურებს, ენერგიას ართმევს. სწორედ ამიტომ ატარებს სტალონე მუქ სათვალეს და მხოლოდ ყველაზე ახლობლებს აძლევს თვალებში შეხედვის უფლებას. ჯულია რობერტსი თავისი მიზოფობიითაა (ბაქტერიების და ობის შიში) ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცემინებაც კი გულს უხეთქავს. მისი შიში იმდენად მანიაკალურია, რომ ნებისმიერ შენობაში შესვლამდე, ის ჰაერის სპეციალური ხსნარით დეზინფექციას მოითხოვს. ტაირა ბენქსს დელფინების ეშინია. ფობიის დასამარცხებლად ყოფილმა მოდელმა დელფინოთერაპიის კურსი გაიარა და ამბობს, რომ სრულად დაძლია საკუთარი შიში. ბილი ბობ ტორტონს, რომელსაც ჯერ კოლბა ეკეთა ყელზე მეუღლის - ანჯელინა ჯოლის სისხლით, მერე კი, იმავე ჯოლის მიწის ნაკვეთი აჩუქა სასაფლაოზე, საკმაოდ უცნაური ფობია - ანტიკვარული ავეჯის შიში აქვს. მსახიობის განცხადებით, მას ნაკლებად აშინებს ამერიკული ნაწარმი და საშინელ პანიკას იწვევს ლუი XIV-ს ეპოქის ფრანგული ავეჯი. პამელა ანდერსონი ეისოპტროფობიით (სარკის და საკუთარი ანარეკლის შიში) იტანჯება. მსახიობს ეშინია, რომ ერთხელ მისი ანარეკლი აღარ გაჰყვება მას და არა თუ ერთ ადგილზე გაჩერდება, არამედ საუბარსაც გააბამს მასთან!!! ორლანდო ბლუმს ღორების ეშინია, რადგან დარწმუნებულია, რომ ღორს ადამიანის შეჭმა შეუძლია. მსახიობს გამუდმებით ეჩვენება გიგანტური ღორი, რომელიც ჯერ მისდევს, მერე თავისი სადგომისკენ მიათრევს და თავსაც აჭამს. თუმცა, დაუძლეველი შიშის მიუხედავად, ბლუმი არასდროს ამბობს უარს "საშიში" ცხოველისგან მომზადებულ კერძებზე. ჯონი დეპს კლოუნოფობია (მასხარების შისი) აქვს და საშინლად ეშინია მათი, ვინც სხვას მხოლოდ ამხიარულებს. დეპი თავისებურად ცდილობს პრობლემის მოგვარებას - ყველგან მასხარების ფოტოებსა და პოსტერებს აკრავს და თვლის, რომ რაც უფრო ხშირად შეხედავს საკუთარ შიშს, მით უფრო მარტივად შეძლებს მის დამარცხებას. 