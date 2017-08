6 მილიარდი ოკუპირებულ აფხაზეთს – პუტინის გეგმები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => putini-afkhazetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152237 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => putini-afkhazetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152237 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 459 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => putini-afkhazetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => putini-afkhazetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152237) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (459,17977) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150503 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-08 19:30:42 [post_date_gmt] => 2017-08-08 15:30:42 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბიჭვინთაში დღევანდელ ვიზიტს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე "დადებითად" აფასებს. როგორც მან "ფორტუნას" ეთერში განმარტა, ვიზიტი რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის დაგროვილი პრობლემების აღიარებაა. “რუსეთისა და დეფაქტო აფხაზეთის ურთიერთობაში ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა, დაწყებული ტურისტებზე მომხდარი თავდასხმებით, რაულ ხაჯიმბას არამყარი მდგომარეობით და რუსეთის მიმართ გაღიზიანებით. ამ პრობლემების არსებობას დადებითად ვაფასებ, ვინადიან პუტინის იქ ჩასვლა ამ მიზეზების გამო ხდებასაჭირო... ესეიგი პროცესები არ მისის ისე წყნარად, როგორც ეს რუსეთს უნდოდა“,- განაცხადა რამაზ საყვარელიძემ. "პუტინის აფხაზეთში ვიზიტი კარგია" "აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე მსგავსი ცინიკური ქმედება ემსახურება სამხედრო აგრესიის, ეთნიკური წმენდისა და ოკუპაციის გზით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას რუსეთის მხრიდან. ამ ნაბიჯით კრემლი ასევე უშედეგოდ ცდილობს თავისი საოკუპაციო რეჟიმების მხარდაჭერასა და ლეგიტიმაციას. "საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით რუსეთის პრეზიდენტის “ვიზიტს” ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. "საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, შეწყვიტოს პროვოკაციული ქმედებები საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ და პატივი სცეს სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას. "საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას, სათანადო შეფასება მისცეს მოსკოვის აგრესიულ ნაბიჯებს და ქმედითი ზომები მიიღოს, რათა რუსეთის ფედერაციამ შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება,“ - აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო პუტინის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტს ეხმაურება

„აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე მსგავსი ცინიკური ქმედება ემსახურება სამხედრო აგრესიის, ეთნიკური წმენდისა და ოკუპაციის გზით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას რუსეთის მხრიდან," - რუსეთის პრეზიდენტის ოკუპირებულ აფხაზეთში "ვიზიტს" საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგანგებო განცხადებით ეხმაურება, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ პუტინის "ვიზიტი" ოკუპანტი ქვეყნის გამიზნული პოლიტიკის გაგრძელებაა. „2008 წელს საქართველოში ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის დღეს რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის, ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში "ვიზიტი" წარმოადგენს საქართველოს წინააღმდეგ მოსკოვის გამიზნული პოლიტიკის გაგრძელებას. აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთს სტუმრობს

აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთს სტუმრობს. რუსეთის ლიდერი ბიჭვინთაში რაულ ხაჯიმბას ხვდება. მოლაპარაკებების დასრულების მედიისთვის ორივე ერთობლივ განცხადებას გააკეთებს. რუსეთის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში დღეს ჩავიდა. დაგეგმილია გაფართოებული შეხვედრაც რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებსა და საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ მინისტრებს შორის. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში "ისტორიული უსამართლობის დაკანონების მცდელობად" აფასებენ. "პუტინის აფხაზეთში ვიზიტი კარგია"