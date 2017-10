“აეროპორტი სადაც ჩამოფრინდებით სულაც არაა პარიზთან ახლოს” – Wizzair – ის ახალ რეისებზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vizeari [1] => akhali-reisebi [2] => qutaisi-parizi [3] => giorgi-fofkhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172018 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vizeari [1] => akhali-reisebi [2] => qutaisi-parizi [3] => giorgi-fofkhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172018 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3916 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vizeari [1] => akhali-reisebi [2] => qutaisi-parizi [3] => giorgi-fofkhadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vizeari [1] => akhali-reisebi [2] => qutaisi-parizi [3] => giorgi-fofkhadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172018) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14132,19981,19980,3916) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166675 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-22 14:02:47 [post_date_gmt] => 2017-09-22 10:02:47 [post_content] => "ვიზეარმა" საიტს მოგზაურობის დაგეგმვის ფუნქცია დაამატა. ის მსურველებს დაეხმარება მარშრუტის არჩევაში, ინტერესების, თარიღისა და ბიუჯეტის გათვალისწინებით. ავიაკომპანია თქვენზე მორგებულ მარშრუტს 550 ვერსიდიან შეარჩევს. მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ გაფილტრონ ძებნა, კატეგორიების მიხედვით, უკეთესი შედეგისთვის. კატეგორიებს შორის არის: ოჯახური არდადეგები, ზამთრის სპორტი, თავგადასავლები, რომანტიკული დასვენება, პლაჟი, შემეცნება, ღამის ცხოვრება და ა.შ. კომპანიის კომერციული დირექტორის ჰერი დოკის თქმით, ვიზეარი მომხმარებელს მსგავსს სერვისებს მომავალშიც შესთავაზებს. "უპირატესობა ძებნის დროს, დაბალ ფასებს მიენიჭება. მოვუწოდებ ყველას, მოიწონონ ჩვენი ოფიციალური გვერდი, სადაც მგზავრებს უამრავ სიახლეს ვთავაზობთ", – აღნიშნა მან. [post_title] => WIZZ AIR-ის საიტი მოგზაურობის დაგეგმვაში დაგეხმარებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wizz-air-is-saiti-mogzaurobis-dagegmvashi-dagekhmarebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 14:08:16 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 10:08:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143876 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 17:43:20 [post_date_gmt] => 2017-07-05 13:43:20 [post_content] => ავიაკომპანია „ვიზეარი“ ქუთაისი - ბერლინი და ბერლინი - ქუთაისის ავიარეისებთან დაკავშირებით, მგზავრებს ეტაპობრივად ტელეფონის საშუალებით უკავშირდება. როგორც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის „ფეისბუქის“ გვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, „ვიზეარი“ მგზავრებს სთავაზობს მათთვის ალტერნატიულ ავიარეისს, თარიღის გადაცვლას ან ავიაბილეთის თანხის ანაზღაურებას. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი აღნიშნული ფრენების გადადებას უამინდობას უკავშირებს. გერმანიიდან, მემინგემი-ქუთაისის ავიარეისი უამინდობის გამო, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა, შესაბამისად თვითმფრინავის ბორტი დედაქალაქში იმყოფება და სწორედ ამიტომ, ბერლინში ფრენა ვერ შესრულდა. [post_title] => ”ვიზეარი” მგზავრებს ავიაბილეთის თანხის ანაზღაურებას სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vizeari-mgzavrebs-aviabiletis-tankhis-anazghaurebas-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 17:43:20 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 13:43:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143876 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121780 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 13:51:19 [post_date_gmt] => 2017-04-11 09:51:19 [post_content] => 13 აპრილიდან ამატებს თბილისი-ზუგდიდი-თბილისის მიმართულებაზე საქართველოს რკინიგზა ახალ შემადგენლობას ამატებს. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, ახალი შემადგენლობა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, გაზრდილი მგზავრთნაკადის დასაკმაყოფილებლად გამოიყო. მათი ცნობით, 4 ვაგონიანი ელექტრომატარებელი რეისებს 13, 14, 15, 17 და 18 აპრილს შეასრულებს. რეისები შესრულდება ახალი განრიგით. მატარებელი თბილისის ცენტრალური ვაგზლიდან გავა 08:50, ზუგდიდში ჩავა 14:15, ზუგდიდან გამოვა 19:15 და თბილისში ჩამოვა 00:35. ასევე, ღამის სამგზავრო მატარებელს თბილისი-ზუგდიდი-თბილისი (№602/601) და ღამის და დღის სამგზავრო მატარებლებს, რომლებიც მოძრაობენ თბილისი-ოზურგეთი-თბილისის (№654/653 და №12/11) მიმართულებით ემატება სხვადასხვა კლასის სამგზავრო ვაგონები. ბილეთები იყიდება, როგორც საქართველოს რკინიგზის საბილეთო სალაროებში, ასევე სწრაფი გადახდის აპარატებით და ინტერნეტის მეშვეობით. [post_title] => საქართველოს რკინიგზა რეისებს და შემადგენლობას ზრდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-rkinigza-reisebs-da-shemadgenlobas-zrdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 13:51:19 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 09:51:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121780 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166675 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-22 14:02:47 [post_date_gmt] => 2017-09-22 10:02:47 [post_content] => "ვიზეარმა" საიტს მოგზაურობის დაგეგმვის ფუნქცია დაამატა. ის მსურველებს დაეხმარება მარშრუტის არჩევაში, ინტერესების, თარიღისა და ბიუჯეტის გათვალისწინებით. ავიაკომპანია თქვენზე მორგებულ მარშრუტს 550 ვერსიდიან შეარჩევს. მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ გაფილტრონ ძებნა, კატეგორიების მიხედვით, უკეთესი შედეგისთვის. კატეგორიებს შორის არის: ოჯახური არდადეგები, ზამთრის სპორტი, თავგადასავლები, რომანტიკული დასვენება, პლაჟი, შემეცნება, ღამის ცხოვრება და ა.შ. კომპანიის კომერციული დირექტორის ჰერი დოკის თქმით, ვიზეარი მომხმარებელს მსგავსს სერვისებს მომავალშიც შესთავაზებს. "უპირატესობა ძებნის დროს, დაბალ ფასებს მიენიჭება. მოვუწოდებ ყველას, მოიწონონ ჩვენი ოფიციალური გვერდი, სადაც მგზავრებს უამრავ სიახლეს ვთავაზობთ", – აღნიშნა მან. [post_title] => WIZZ AIR-ის საიტი მოგზაურობის დაგეგმვაში დაგეხმარებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wizz-air-is-saiti-mogzaurobis-dagegmvashi-dagekhmarebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 14:08:16 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 10:08:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 84f4c87f3798e8c75c25d6c5419c8c9b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )