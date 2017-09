ანჯელინა ჯოლი ბრედ პიტზე კითხვებმა გააღიზიანა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166629 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166629 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 72 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166629) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (72) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165161 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-19 12:43:32 [post_date_gmt] => 2017-09-19 08:43:32 [post_content] => ანჯელინა ჯოლის სადებიუტო რეჟისორული ნამუშვარი „თავდაპირველად მათ მამაჩემი მოკლეს“ „ოსკარისთვის“ იბრძოლებს, კატეგორიაში „საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი“ და მას კამბოჯა წარადგენს. ახალ ამბავზე კომენტარი თავად ანჯელინამაც გააკეთა და განაცხადა, რომ ეს ფილმზე თითოეული მომუშავის დიდი წარმატებაა. ვარსკვლავის ნამუშევარი კამბოჯელი მწერლის, ლუნგ ანგის ცხოვრების იმ რთულ მონაკვეთებს მოგვითხრობს, რომელიც მან წითელი ქმერების მმართველობის დროს გადაიტანა. ფილმის გადაღებებში ჯოლის უფროსი ვაჟები - მედოქსი და პაქსიც მონაწილეობდნენ. ფილმის პრემიერა კამბოჯაში შედგა. თავად ანჯელინას თქმით, ანგის წიგნმა ის კამბოჯელ მოსახლეობასთან დააახლოვა. შეგახსენებთ, რომ მედოქსი მან სწორედ კამბოჯადან აიყვანა, ამიტომ ამ ქვეყანას მის ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ანჯელინა ჯოლის ფილმი „ოსკარისთვის" იბრძოლებს

უახლოეს მომავალში დიდ ეკრანებზე ანჯელინა ჯოლის ახალი ფილმი „თავდაპირველად მათ მამაჩემი მოკლეს" პრემიერა გაიმართება. უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ჯოლიმ ნამუშევარი ტორონტოსა და ტელურიდის კინოფესტივალებზე წარადგინა, ამჯერად კი მსახიობი ამავე მისიით ნიუ-იორკს ესტუმრა. ჯოლის თაყვანისმცემლები აეროპორტში ელოდებოდნენ, სადაც მსახიობი საკმაოდ კარგ ხასიათზე მივიდა: მას ტანსაცმელიც და ფეხსაცმელიც კრემისფერ ტონალობებში ეცვა, ტუჩებზე მკვეთრი წითელი ფერის ტუჩსაცხი ესვა, დაარიგა უამრავი ავტოგრაფი და პოლიციელთან სამახსოვრო სელფიც გადაიღო. ამის შემდეგ მან ვაჟიშვილებთან ერთად ისადილა და კიდევე ერთხელ დაეკონტაქტა თაყვანისმცემლებს. როგორც ჩანს, მძიმე დღეები მართლაც წარსულში დარჩა, რადგან ბოლო დროს ანჯელინა განსაკუთრებით კარგ განწყობაზე ჩნდება საზოგადოებაში. მსახიობმა აღიარა, რომ სწორედ ახალი ფილმის გადაღება დაეხმარა მას დეპრესიას გამკლავებოდა, რომელიც ბრედ პიტთან დაშორების შემდეგ ჰქონდა. ანჯელინას სახეზე ღიმილი დაუბრუნდა

[gallery columns="4" link="file" ids="163818,163817,163816,163815"]

გასულ კვირას, ტორონტოში სტარტი მორიგმა კინოფესტივალმა აიღო. რეჟისორები მთელი მსოფლიოდან კანადაში საკუთარი ახალი ფილმის პრეზენტაციისთის შეიკრიბნენ. მათ შორის აღმოჩნდა ანჯელინა ჯოლიც, რომლის უკანასკნელი რეჟისორული ნამუშევარია „თავდაპირველად მათ მამაჩემი მოკლეს". ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან დღეს ჯოლისთან ერთად მისი ექვსივე შვილი იყო. სპეციალურად ამ დღისთვის, 42 წლის ვარსკვლავმა „ჟივენშის" თეთრი ორეული ჩაიცვა, რომელიც განიერ შარვალსა და ზედას წარმოადგენდა. თაყვანისმცემლებს ჯოლი საკმაოდ თბილად შეხვდა, ავტოგრაფები დაარიგა და სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღო. ანჯელინა ჯოლი ტორონტოს კინოფესტივალზე ექვსივე შვილთან ერთად მივიდა

[gallery columns="4" link="file" ids="162085,162086,162087,162088"] ანჯელინა ჯოლის სადებიუტო რეჟისორული ნამუშვარი „თავდაპირველად მათ მამაჩემი მოკლეს" „ოსკარისთვის" იბრძოლებს, კატეგორიაში „საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი" და მას კამბოჯა წარადგენს. ახალ ამბავზე კომენტარი თავად ანჯელინამაც გააკეთა და განაცხადა, რომ ეს ფილმზე თითოეული მომუშავის დიდი წარმატებაა. ვარსკვლავის ნამუშევარი კამბოჯელი მწერლის, ლუნგ ანგის ცხოვრების იმ რთულ მონაკვეთებს მოგვითხრობს, რომელიც მან წითელი ქმერების მმართველობის დროს გადაიტანა. ფილმის გადაღებებში ჯოლის უფროსი ვაჟები - მედოქსი და პაქსიც მონაწილეობდნენ. ფილმის პრემიერა კამბოჯაში შედგა. თავად ანჯელინას თქმით, ანგის წიგნმა ის კამბოჯელ მოსახლეობასთან დააახლოვა. შეგახსენებთ, რომ მედოქსი მან სწორედ კამბოჯადან აიყვანა, ამიტომ ამ ქვეყანას მის ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია.