ანტიტერორისტული ოპერაცია პარიზში – დაკავებულია 2 ადამიანი

საფრანგეთის ქალაქ კალეში, არეულობის შედეგად, 16 მიგრანტი დაშავდა. ამის შესახებ სააგენტო „ფრანს-პრესი" ადგილობრივ პრეფექტურაზე დაყრდნობით იუწყება. სააგენტოს ინფორმაციით, ავღანელ და ერიტრიელ მიგრანტებს შორის შეტაკება დღეს ღამით მოხდა. არეულობაში 200-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. კალეს პრეფექტურის განცხადებით, შეტაკებების შედეგად 16 ადამიანი დაშავდა. წინასწარი ინფორმაციით, მიგრანტებს შორის შეტაკებები საჭმლის გაცემის დროს დაიწყო, შემდეგ კი არეულობა ქალაქის სხვა რაიონებსაც მოედო. მიგრანტების არალეგალური ბანაკი, ცნობილი როგორც „კალეს ჯუნგლები", 2002 წელს მიგრანტების მიერ შეიქმნა. 2016 წლის ზაფხულში ბანაკში 9 ათასზე მეტი მიგრანტი ცხოვრობდა. 2016 წლის ოქტომბერში საფრანგეთის ხელისუფლებამ მათი განსახლების ოპერაცია დაიწყო, თუმცა პრობლემა ბოლომდე გადაჭრილი არ არის და ბანაკში 600-მდე ადამიანი აგრძელებს ცხოვრებას. საფრანგეთში არეულობის შედეგად 16 მიგრანტი დაშავდა

საფრანგეთში საქართველოს ელჩი, ეკა სირაძე-დელონე, გაძარცვეს. აღნიშნულის შესახებ ფრანგული გამოცემა Le Parisien იუწყება. ინციდენტი პარასკევს „სტად დე ფრანსის" მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. საქართველოს ელჩის მანქანა საავტომობილო ნაკადიდან გამოდიოდა, როდესაც მას სკუტერით მოძრავი ორი პირი მიუახლოვდა, რომლებმაც მანქანის ფანჯარა ჩაამტვრიეს და ეკა სირაძე-დელონეს დიპლომატიური ჩანთა გაიტაცეს. ინციდენტის შედეგად საქართველოს ელჩი არ დაშავებულა. მოგვიანებით დიპლომატიური ჩანთა ერთ-ერთ რაიონში იპოვეს. საფრანგეთში საქართველოს ელჩი გაძარცვეს

საქართველოს რკინგიზა საფრანგეთის რკინიგზის ექსპერტებს მასპინძლობს. 3 აგვისტოს 10:00 საათზე, მხარეები შეხვედრას გამართავენ. ფრანგი და ქართველი რკინიგზელები ევროკავშირის 34-ე ევრო-დირექტივას განიხილავენ, რომელიც რკინიგზის სტრუქტურულ რეფორმას ეხება. ცნობისთვის, შეხვედრა საქართველოს რკინგიზაში, თამარ მეფის #15-ში გაიმართება. ფრანგი ექსპერტები საქართველოს რკინიგზის სტრუქტურულ რეფორმას განიხილავენ საფრანგეთში არეულობის შედეგად 16 მიგრანტი დაშავდა

საფრანგეთის ქალაქ კალეში, არეულობის შედეგად, 16 მიგრანტი დაშავდა. ამის შესახებ სააგენტო „ფრანს-პრესი" ადგილობრივ პრეფექტურაზე დაყრდნობით იუწყება. სააგენტოს ინფორმაციით, ავღანელ და ერიტრიელ მიგრანტებს შორის შეტაკება დღეს ღამით მოხდა. არეულობაში 200-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. კალეს პრეფექტურის განცხადებით, შეტაკებების შედეგად 16 ადამიანი დაშავდა. წინასწარი ინფორმაციით, მიგრანტებს შორის შეტაკებები საჭმლის გაცემის დროს დაიწყო, შემდეგ კი არეულობა ქალაქის სხვა რაიონებსაც მოედო. მიგრანტების არალეგალური ბანაკი, ცნობილი როგორც „კალეს ჯუნგლები", 2002 წელს მიგრანტების მიერ შეიქმნა. 2016 წლის ზაფხულში ბანაკში 9 ათასზე მეტი მიგრანტი ცხოვრობდა. 2016 წლის ოქტომბერში საფრანგეთის ხელისუფლებამ მათი განსახლების ოპერაცია დაიწყო, თუმცა პრობლემა ბოლომდე გადაჭრილი არ არის და ბანაკში 600-მდე ადამიანი აგრძელებს ცხოვრებას.