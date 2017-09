აუდიტის სამსახური ”ქართული ოცნებისა” და ”ევროპული საქართველოს” შემომწირველების გამოკითხვას დღეიდან იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri [1] => partiebis-dafinanseba [2] => zurab-aznaurashvili [3] => shemomwirvelebis-shemowmeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164615 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri [1] => partiebis-dafinanseba [2] => zurab-aznaurashvili [3] => shemomwirvelebis-shemowmeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164615 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5376 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri [1] => partiebis-dafinanseba [2] => zurab-aznaurashvili [3] => shemomwirvelebis-shemowmeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri [1] => partiebis-dafinanseba [2] => zurab-aznaurashvili [3] => shemomwirvelebis-shemowmeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164615) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9322,5376,19301,19298) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163049 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 12:32:27 [post_date_gmt] => 2017-09-13 08:32:27 [post_content] => სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებლის, ნინო ლომჯარიას, განცხადებით, თბილისოს მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგოდ გარკვეული ფინანსები იხარჯება, რაც დეკლარირებული არ არის. ლომჯარიას თქმით, ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანია facebook-გვერდების საშუალების მიმდინარეობს და ამის თაობაზე აუდიტის სამსახურს ინფორმაცია თავად ალექსანდრე ელისაშვილმა მიაწოდა. ნინო ლომჯარიას თქმით, მას არ აქვს ინფორმაცია, ვინ დგას facebook-გვერდების უკან, რომლითაც აგიტაციული შინაარსის მასალის დასპონსორება ხდება. ლომჯარიას განმარტებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, აუდიტის სამსახური სამართალდამცავ ორგანოებთან ითანამშრომლებს. აუდიტის სამსახურში, ასევე, შესულია "ნაციონალური მოძრაობის" განცხადება მიკროავტობუსებზე "ქართული ოცნების" სარეკლამო პოსტერების 2016 წლის არჩევნების პერიოდიდან არსებობის შესახებ. [post_title] => ალეკო ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება - ნინო ლომჯარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aleko-elisashvilis-sawinaaghmdego-kampaniaze-garkveuli-finansebi-ikharjeba-nino-lomjaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 12:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 08:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163049 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163079 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 12:31:08 [post_date_gmt] => 2017-09-13 08:31:08 [post_content] => "პარტიების შემომწირველ 14 ფიზიკურ პირთან დაკავშირებით გარკვეული ეჭვები და კითხვები გაჩნდა," - ამის შესახებ გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელმა, ნინო ლომჯარიამ, განაცხადა. ლომჯარიას თქმით, ეჭვს აჩენს ის გარემოება, რომ აღნიშნული პირების დეკლარირებული შემოსავლები დაბალია ან მცირედით აღემატება მათ მიერ პარტიებისთვის შეწირულ თანხას. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, 14 ფიზიკური პირი აუდიტის სამსახურმა გამოკითხვის მიზნით უკვე დაიბარა. მათგან 6 "ევროპული საქართველოს" შემომწირველია, მთლიანობაში 60,300 ლარის შემოწირულობით, ხოლო 8 - "ქართული ოცნების", მთლიანობაში 240,000 ლარის შემოწირულობით. [post_title] => პარტიების შემომწირველ ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით გარკვეული ეჭვები და კითხვები გაჩნდა - ნინო ლომჯარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => partiebis-shemomwirvel-fizikur-pirebtan-dakavshirebit-garkveuli-echvebi-da-kitkhvebi-gachnda-nino-lomjaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 12:31:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 08:31:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163079 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132836 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-22 12:32:11 [post_date_gmt] => 2017-05-22 08:32:11 [post_content] => დავით ნარმანიას კანდიდატურა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე განიხილება, თბილისის მერმა ინფორმაცია თავად დაადასტურა. „განიხილება რამდენიმე ვერსია, მათ შორის განიხილება ეს ვერსიაც“, - განაცხადა ნარმანიამ. ამასთან, მერმა აღნიშნა, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს თბილისის მერობის კანდიდატსა და ზოგადად, თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხის შესახებაც. „კონსულტაციები მიმდინარეობს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის არის არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხი და როგორც კი დასრულდება, აუცილებლად გაიგებთ ამის შესახებ“, - აღნიშნა დავით ნარმანიამ. [post_title] => ლაშა თორდიას, სავარაუდოდ, დავით ნარმანია შეცვლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordias-savaraudod-davit-narmania-shecvlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 12:32:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 08:32:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163049 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 12:32:27 [post_date_gmt] => 2017-09-13 08:32:27 [post_content] => სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებლის, ნინო ლომჯარიას, განცხადებით, თბილისოს მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგოდ გარკვეული ფინანსები იხარჯება, რაც დეკლარირებული არ არის. ლომჯარიას თქმით, ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანია facebook-გვერდების საშუალების მიმდინარეობს და ამის თაობაზე აუდიტის სამსახურს ინფორმაცია თავად ალექსანდრე ელისაშვილმა მიაწოდა. ნინო ლომჯარიას თქმით, მას არ აქვს ინფორმაცია, ვინ დგას facebook-გვერდების უკან, რომლითაც აგიტაციული შინაარსის მასალის დასპონსორება ხდება. ლომჯარიას განმარტებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, აუდიტის სამსახური სამართალდამცავ ორგანოებთან ითანამშრომლებს. აუდიტის სამსახურში, ასევე, შესულია "ნაციონალური მოძრაობის" განცხადება მიკროავტობუსებზე "ქართული ოცნების" სარეკლამო პოსტერების 2016 წლის არჩევნების პერიოდიდან არსებობის შესახებ. [post_title] => ალეკო ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება - ნინო ლომჯარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aleko-elisashvilis-sawinaaghmdego-kampaniaze-garkveuli-finansebi-ikharjeba-nino-lomjaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 12:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 08:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163049 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 97043ef1a4f61c8d67ed235bde0020a5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )