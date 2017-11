ავტომფლობელებს ზაფხულის საბურავების შენახვას საბურავების სასტუმროში სთავაზობენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tegeta-motorsi [2] => saburavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183319 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tegeta-motorsi [2] => saburavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183319 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2873 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tegeta-motorsi [2] => saburavi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tegeta-motorsi [2] => saburavi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183319) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20933,2873,4361) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182404 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-31 17:57:48 [post_date_gmt] => 2017-10-31 13:57:48 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის“ ფარგლებში თბილისში, დ. უზნაძის ქუჩა N14–ში მდებარე სახელმწიფო ქონება 1 960 000 ლარად ელექტრონულ აუქციონზე გაყიდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აუქციონის პირობების მიხედვით კომპანია სულ მცირე 120 ნომრიან სასტუმრო-კომპლექსს მოაწყობს, რისთვისაც არანაკლებ 6 500 000 დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის“ ფარგლებში ერთი წლის შემდეგ, საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში, გაყიდულია 26 602 501 ლარის უძრავი ქონება, ხოლო სასტუმროების ასაშენებლად განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა 58 200 000 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ პროექტი ინვესტორებს აძლევს შესაძლებლობას საქართველოს მასშტაბით უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით მოაწყონ სასტუმრო კომპლექსი და უპასუხონ ტურიზმის დარგში დაფიქსირებულ გაზრდილ მოთხოვნას. [post_title] => თბილისს ახალი 120 ნომრიანი სასტუმრო შეემატება „საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის, „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის" (OPIC) მმართველ დირექტორს მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსურ დარგში ქენეთ ენჯელს შეხვდა. მხარეებმა ფონდისა და OPIC-ის ერთობლივი პროექტების შესახებ ისაუბრეს და მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები დასახეს. შეხვედრაზე მხარეებმა აშშ-ის განვითარების ბანკის მიერ წინანდალში ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო „რედისონის" ფინანსირების საკითხი განიხილეს.

OPIC-ის მმართველმა დირექტორმა ქენეთ ენჯელმა აღნიშნა, რომ „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია" პროექტისთვის 10 მილიონი აშშ დოლარის გამოყოფას გეგმავს. ფონდში გამართულ შეხვედრაზე, ასევე განიხილეს „საპარტნიორო ფონდის" ინვესტიცია ამერიკულ საინვესტიციო ფონდ Gazelle Finance-ში, რომელიც „საპარტნიორო ფონდისა" და ამერიკული მხარის ინვესტიციებით შეიქმნა. მხარეებმა ისაუბრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ და საქართველოში OPIC-ის მონაწილეობით, ამერიკული საავადმყოფოების ოპერატორების შემოყვანის საკითხი განიხილეს. ამასთანავე, იმსჯელეს სხვადასხვა დარგში შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ, კერძოდ, სამშენებლო მასალების წარმოებისა და სამაცივრე მეურნების განვითარების მიმართულებით. „საპარტნიორო ფონდსა" და აშშ-ის მთავრობის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებულია ურთიერთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოში ამერიკული კაპიტალის მონაწილეობით, OPIC-ისა და „საპარტნიორო ფონდის" მიერ პროექტების დაფინანსებას გულისხმობს. „საპარტნიორო ფონდი" და „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია" აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოს ეკონომიკაში ამერიკული კაპიტალის მონაწილეობის გასააქტიურებლად და ერთობლივად მუშაობენ ქართულ-ამერიკული პროექტების მოსაზიდად. [post_title] => OPIC წინანდალში ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო „რედისონს"10 მილიონით დააფინანსებს თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩაზე „თეგეტა მოტორსმა" ახალი სავაჭრო ობიექტი გახსნა, სადაც წარმოდგენილია მხოლოდ სპეცტექნიკის ნაწილები, ზეთები, საპოხი მასალები, ფილტრები, საბურავები, აკუმულატორები, დამატებითი მოწყობილობები და სხვა აქსესუარები.

"აღნიშნულ სეგმენტზე გაზრდილი მოთხოვნის გამო, გადავწყვიტეთ, ცალკე მაღაზიაში წარმოგვედგინა ნებისმიერი კატეგორიის სპეცტექნიკის როგორც სათადარიგო ნაწილები, ასევე სხვა აქსესუარები. აქ მომხმარებელს დახვდება მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებული უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, როგორც ორიგინალი, ისე ალტერნატიული და ბიუჯეტური პროდუქცია", -აცხადებენ "თეგეტა მოტორსში". მათივე ინფორმაციით, მაღაზია მოემსახურება, როგორც საცალო ასევე კორპორატიულ მომხმარებელს. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე განვადებით. [post_title] => თბილისში „თეგეტა მოტორსის" ახალი სავაჭრო ობიექტი გაიხსნა 