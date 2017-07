ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის ამოქმედების ახალი თარიღი დასახელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => baqo-tbilisi-yarsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149903 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => baqo-tbilisi-yarsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149903 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1242 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => baqo-tbilisi-yarsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => baqo-tbilisi-yarsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149903) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13573,1242) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147449 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 11:43:29 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:43:29 [post_content] => პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ერთდღიანი ვიზიტით აზერბაიჯანს ეწვია, რომლის დროსაც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საბაჟო ადმინისტრაციათა უმაღლესი დონის სამმხრივ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. დიმიტრი ქუმსიშვილი შეხვედრის მსვლელობისას მოხსენებას გააკეთებს და თავის აზერბაჯანელ და თურქ კოლეგებთან ერთად საბაჟო სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს. სამმხრივი შეხვედრის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო გადაზიდვების მიმართებით საბაჟო თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები. შეხვედრის დასასრულს, მინისტრებს ხელს მოაწერენ ერთობლივ დეკლარაციას საბაჟო სფეროში სამმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. [post_title] => აზერბაიჯანში ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო განვითარების პერსპექტივებს განიხილავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => azerbaijanshi-baqo-tbilisi-yarsis-sarkinigzo-ganvitarebis-perspeqtivebs-ganikhilaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 11:43:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 07:43:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147449 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146658 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-17 13:34:31 [post_date_gmt] => 2017-07-17 09:34:31 [post_content] => სავაჭრო და გასართობ ქალაქ „ისთ ფოინთამდე" რკინიგზის გაყვანა იგეგმება. როგორც „ფორტუნას" „ისთ ფოინთში" განუმარტეს, აღნიშნულ პროექტზე ფიქრი დიდი ხანია მიმდინარეობს და სავაჭრო ცენტრამდე რკინიგზის მიყვანა აქტიურად განიხილება. „პროექტი განხილვის სტადიაზე, ჩვენ უკვე დიდი ხანია, გვინდა „ისთ ფოინთამდე რკინიგზის გაყვანა", - აცხადებენ სავაჭრო და გასართობ ქალაქში და ამბობენ, რომ პროექტის განხორციელების ვადები ჯერჯერობით უცნობია. აღნიშნულ თემაზე, გადაცემა „საქმის კურსს" თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ავტორი მერაბ ბოლქვაძე ესაუბრა. ბოლქვაძის ინფორმაციით, აღნიშნული იდეის ავტორი „ისთ ფოინთის" ხელმძღვანელობაა. „მათ უნდათ მეტროს ღია წესით განვითარება და ამისთვის გარკვეულ დანახარჯებსაც გაიღებენ. მაგალითად, სამგორიდან ან ვარკეთილიდან რკინიგზა „ისთ-ფოინთში“ რომ გაგრძელდეს. ჩვენ ამ წინადადებას ქალაქის ხელმძღვანელობას მივაწვდით", - განაცხადა ბოლქვაძემ. [post_title] => „ისთ ფოინთამდე" რკინიგზას გაიყვანენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ist-fointamde-rkinigzas-gaiyvanen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 13:39:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 09:39:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146658 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146583 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-17 12:06:06 [post_date_gmt] => 2017-07-17 08:06:06 [post_content] => იმერეთში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე კურორტ საწირემდე რკინიგზა მივა. ადგილზე ძველი სადგურის დემონტაჟისა და ახალი სადგურის მოწყობის ტენდერში კომპანია TG Union-მა გაიმარჯვა. ტენდერის თანხა 226 300 ლარია. TG Union ვალდებულია, სადგურის მოწყობის სამუშაოები ოქტომბერში დაასრულოს. არსებული ინფორმაციით, მშენებლობაზე საწირლებიც დასაქმდებიან. ცნობისთვის, საწირეში რკინიგზის სადგურის მოწყობა კურორტის განვითარების პროექტის ერთ-ერთი ნაწილია. კურორტ საწირეს განვითარებისთვის სულ 15 მილიონი ლარის მობილიზება იგეგმება. კურორტის განვითარების სტრატეგია ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს - ესაა მყარი ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება. შეგახსენებთ, იგეგმება საწირეს მომავლის სოფელად გარდაქმნა. მიმდინარე წლის აპრილში, ქუთაისში, სამხარეო ადმინისტრაციაში, გუბერნატორთან პროექტის „საწირე – მომავლის სოფელი“ პრეზენტაცია გაიმართა. როგორც ”ფორტუნას” მაშინ პროექტის ავტორებმა აცნობეს, საწირე წარმოადგენს ბავშვთა და ახალგაზრდების კურორტს ზემო იმერეთში. საწირის განვითარების სტრატეგია, რომელიც დაწერილია პროფ. დიმიტრი ჯაფარიძის მიერ კოლუმბიის უნივერსიტეტში სამეცნიერო მივლინებისას, გულისხმობს საწირის, როგორც ტერიტორიული ერთეულის კომპლექსურ განვითარებას. პროექტის მიზანია სოფლის ახლაგაზრდობისთვის ცხოვრების და მუშაობის პირობების შექმნა და მიგრაციული პროცესების შეჩერება.როგორც იდეის ავტორები ამბობენ, პროექტი სრულ შესაბამისობაშია მთავრობის მიერ შემუშავებულ 4-პუნქტიან გეგმასთან. [post_title] => როგორ გადაიქცევა საწირე მომავლის სოფლად: კურორტამდე რკინიგზა მივა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gadaiqceva-sawire-momavlis-soflad-kurortamde-rkinigza-miva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 12:07:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 08:07:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146583 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147449 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 11:43:29 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:43:29 [post_content] => პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ერთდღიანი ვიზიტით აზერბაიჯანს ეწვია, რომლის დროსაც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საბაჟო ადმინისტრაციათა უმაღლესი დონის სამმხრივ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. დიმიტრი ქუმსიშვილი შეხვედრის მსვლელობისას მოხსენებას გააკეთებს და თავის აზერბაჯანელ და თურქ კოლეგებთან ერთად საბაჟო სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს. სამმხრივი შეხვედრის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო გადაზიდვების მიმართებით საბაჟო თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები. შეხვედრის დასასრულს, მინისტრებს ხელს მოაწერენ ერთობლივ დეკლარაციას საბაჟო სფეროში სამმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. [post_title] => აზერბაიჯანში ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო განვითარების პერსპექტივებს განიხილავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => azerbaijanshi-baqo-tbilisi-yarsis-sarkinigzo-ganvitarebis-perspeqtivebs-ganikhilaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 11:43:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 07:43:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147449 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 40 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 88cce8b3ded1a46ec8f979cc9f2eeb83 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )