ბელგია მიგრანტებს უარს ეუბნება

ჩეხეთს მიგრანტების მიღებაზე უარის თქმისთვის დააჯარიმებენ. ქვეყანას 10 მილიონამდე ევროს გადახდა და ასევე სხვა სანქციებიც ელის, თუმცა მიუხედავად ამისა, ის თავისი გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის წარმომადგენელმა რამდენიმე დღის წინ ოფიციალური განცხადება გააკეთა, სადაც ყველა ქვეყანას ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა. რაც იმას გულისხმობს, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა საბერძნეთისა და იტალიის ბანაკებში მცხოვრები მიგრანტები უნდა შეიფარონ. პროექტის ფარგლებში სახლი უკვე ათასობით ადამიანმა იპოვა. ჩეხეთმა კი სავალდებულო 1,6 ათასი ადამიანის ნაცვლად მხოლოდ 12 ადამიანი მიიღო და მეტის მიღებას არც აპირებს. აღსანიშნავია, რომ ჩეხეთს სოლიდარობა სლოვაკეთმა, უნგრეთმა და რუმინეთმა გამოუცხადეს და სანქციები სავარაუდოდ, მათაც დაეკისრებათ. [post_title] => ჩეხეთს მიგრანტების გამო დააჯარიმებენ

აჭარის ტურისტულ პოტენციალს ბელგიიდან ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები ეცნობიან. ვიზიტის მიზანს აჭარის ტურისტული პროდუქტების, ღირსშესანიშნაობების, ასევე მომსახურების ხარისხის, ტურისტული კანონმდებლობის, დაგეგმილი და საინვესტიციო პროექტების გაცნობა წარმოადგენს. დღეს, დელეგაციის წევრებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში აჭარის ეკონომიკის სამინისტროსა და ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა რეგიონის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ პრეზენტაცია ჩაუტარეს. ოთხდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სტუმრები აჭარის ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებსა და ტურისტულ ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებენ. ეწვევიან სამთო-სათხილამურო კურორტ „გოდერძი"-ს, სადაც განხორციელებულ და მიმდინარე ტურისტულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გაეცნობიან. დელეგაცია აჭარას 29 აპრილს დატოვებს. [post_title] => აჭარის ტურისტულ პოტენციალს ბელგიური კომპანიები ეცნობიან

ებრაელებმა მიგრანტებს საკონცენტრაციო ბანაკში გამგზავრება ურჩიეს. გერმანიაში გადაწყვიტეს, რომ მიგრანტების ინტეგრაცია ისტორიის უკეთ გაცნობის გარეშე შეუძლებელი იქნება. გამოცემა „Die Welt"-ის ცნობით, საინტერესო ინიციატივის ავტორი ებრაელთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იოზეფ შუსტერი გახდა. იოზეფი დარწმუნებულია, რომ მიგრანტთა დიდი ნაწილი ისეთი ქვეყნებიდანაა ჩამოსული, სადაც ებრაელების მიმართ სიძულვილს განიცდიან, ამიტომ გენოციდის შესახებ მათ უფრო მეტი უნდა გაიგონ. შუსტერმა ასევე დაამატა, რომ ინტეგრაცია ორ წელიწადში ვერ მოხდება და ამ პროცესს სავარაუდოდ, რამდენიმე თაობა მაინც დასჭირდება. შეგახსენებთ, რომ გერმანიაში დღეისათვის მილიონზე მეტი მიგრანტი ცხოვრობს. [post_title] => წადით ბანაკებში და ნახეთ ისტორია [post_title] => ჩეხეთს მიგრანტების გამო დააჯარიმებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chekhets-migrantebis-gamo-daajarimeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 18:13:43 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 14:13:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133249 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 34 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b3ed7a9008325b0a49d05601495c5ae6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )