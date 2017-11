ბევერლი ჰილსში გამართულ ცერემონიაზე მთავარი პრიზი ბრიტანელ მსახიობს ქეით უინსლეტს გადასცეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => beverli-hilzi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186323 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => beverli-hilzi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186323 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 870 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => beverli-hilzi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => beverli-hilzi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186323) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21125,870) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183954 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-05 13:26:42 [post_date_gmt] => 2017-11-05 09:26:42 [post_content] => ქეით უინსლეტი არასდროს არც ერთ სოციალურ ქსელში არ დარეგისტრირებულა. მას არც ინსტაგრამი, არც ფეისბუქი და არც ტვიტერი აქვს. ოსკაროსანი მსახიობი სოციალურ ქსელებს სრულ იგნორირებას უკეთებს. ამის შესახებ მან "ჰარპერ ბაზართან" ინტერვიუსას განაცხადა. ბევრს გონია, რომ ცნობილი მსახიობი თავის პირად ცხოვრებას უფრთხილდება, რეალურად კი მიზეზი სხვაა "მე მეშინია სოციალური ქსელების იმ ზეგავლენის, რის ქვეშაც დღეს ახალგაზრდა გოგოები იმყოფებიან. ისინი გამუდმებით ცდილობენ იყვნენ იდეალურთან მიახლოებული, იმ სტანდარტებთან ახლოს , რასაც სამოდელო სააგენტოები უწესებენ მოდელებს. მე მუდმივად ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორი დამანგრეველი შეიძლება იყოს სოციალური ქსელები მოზარდებისთვის"- ამბობს ქეით უინსლეტი მსახიობმა თავის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ქეითი კარიერის დასრულებას ღრმა სიბერებმდე არ აპირებს. "მე არ მინდა ვიყო ის მსახიობი, რომელმაც ოსკარი აიღო და გაქრა. მე მინდა ვიყო ის ქალი, რომელიც 90 წლის ასაკშიც ბევრს გააკვირვებს" - განაცხადა ქეით უინსლეტმა

რატომ ამბობს უარს სოციალურ ქსელებზე ქეით უინსლეტი

მსახიობი ქეით უინსლეტი ტელეარხ ABC-ის გადაცემას „დილა მშვიდობისა, ამერიკა" ესტუმრა. ვარსკვლავმა „ტიტანიკის" ეკრანებზე გამოსვლიდან 20 წლის იუბილეზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ის და ლეონარდო დიკაპრიო ერთმანეთს დღემდე ფილმის ციტატებით ესაუბრებიან. „მაშინ 21 წლის ვხდებოდი, ლეონარდო კი 22-ის. სულ მალე 42-ის გავხდები, ის კი - 43-ის. ეს ხომ სიგიჟეა?" - განაცხადა მსახიობმა და დაამატა, რომ დიკაპრიო მისთვის ოჯახის წევრის ტოლფასია. გადაცემის ფარგლებში უინსლეტმა თავის ახალ ფილმზეც, „ჩვენს შორის მთებია", ისაუბრა, სადაც პარტნიორობას მას იდრის ელბა უწევს. პროექტის პრემიერა ოქტომბრის დასაწყისში შედგება. ქეით უინსლეტი და ლეონარდო დიკაპრიო დღემდე „ტიტანიკის" ციტატებით საუბრობენ

ვუდი ალენის ახალი ფილმის „ჯადოსნური ბორბლის" გადაღებები დასრულდა. ამ დღეებში კი, გამოცემამ Entertainment Weekly პროექტიდან ახალი ოფიციალური კადრები გაავრცელა. ყურადღებას მთავარი პერსონაჟების, ჯასტინ ტიმბერლეიკისა და ქეით უინსლეტის გარდა, ულამაზესი ბუნება იქცევს. საუბარია კონი-აილენდზე, სადაც ფილმის გადაღებები მიმდინარეობდა. როგორც გაირკვა, ეს ადგილი თავად ალენისთვისაც განსაკუთრებულია. მისი თქმით, ის სწორედ აქ გაიზარდა და ზუსტად იცოდა, რომ ოდესმე ამ სილამაზეს საკუთარ ფილმში გადაიღებდა. სიუჟეტი ქალის გარშემო ვითარდება, რომელსაც მოულოდნელად ახალგაზრდა მაშველი შეუყვარდება. სიტუაცია კი მას შემდეგ რთულდება, რაც ქალაქში მისი ქმრის უფროსი ქალიშვილი ჩადის და სიმპათიურ მამაკაცს ისიც ყურადღებას აქცევს. უინსლეტმა ტიმბერლეიკთან მუშაობის შესახებ ისაუბრა და აღიარა, რომ როდესაც ის ახლოს გაიცნო, სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩა. ის სულაც არ არის „ჯასტინ ტიმბერლეიკი", ის უბრალოდ არის ნიჭიერი ბიჭი, რომელიც მარტივად ირგებს ახალ როლებსა და სიტუაციებს - მორიდებული, მხიარული, შრომისმოყვარე და წყნარი. ჩემთვის ეს ყველაფერი სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო" - განაცხადა უინსლეტმა. ფილმის საპრემიერო ჩვენება 14 ოქტომბერს ნიუ-იორკის კინოფესტივალზე არის დაგეგმილი, ხოლო დიდ ეკრანებზე ის 1 დეკემბერს გამოვა. ჯასტინ ტიმბერლეიკმა ქეით უინსლეტი სასიამოვნოდ გააოცა "მე არ მინდა ვიყო ის მსახიობი, რომელმაც ოსკარი აიღო და გაქრა. მე მინდა ვიყო ის ქალი, რომელიც 90 წლის ასაკშიც ბევრს გააკვირვებს" - განაცხადა ქეით უინსლეტმა

რატომ ამბობს უარს სოციალურ ქსელებზე ქეით უინსლეტი

ქეით უინსლეტი არასდროს არც ერთ სოციალურ ქსელში არ დარეგისტრირებულა. მას არც ინსტაგრამი, არც ფეისბუქი და არც ტვიტერი აქვს. ოსკაროსანი მსახიობი სოციალურ ქსელებს სრულ იგნორირებას უკეთებს. ამის შესახებ მან "ჰარპერ ბაზართან" ინტერვიუსას განაცხადა. ბევრს გონია, რომ ცნობილი მსახიობი თავის პირად ცხოვრებას უფრთხილდება, რეალურად კი მიზეზი სხვაა "მე მეშინია სოციალური ქსელების იმ ზეგავლენის, რის ქვეშაც დღეს ახალგაზრდა გოგოები იმყოფებიან. ისინი გამუდმებით ცდილობენ იყვნენ იდეალურთან მიახლოებული, იმ სტანდარტებთან ახლოს , რასაც სამოდელო სააგენტოები უწესებენ მოდელებს. მე მუდმივად ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორი დამანგრეველი შეიძლება იყოს სოციალური ქსელები მოზარდებისთვის"- ამბობს ქეით უინსლეტი მსახიობმა თავის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ქეითი კარიერის დასრულებას ღრმა სიბერებმდე არ აპირებს.