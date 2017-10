ბიორკი კახეთში, სვანეთში, გურიასა და ზემო აჭარაში იმოგზაურებს – მომღერლის ვიზიტის დეტალები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178057 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178057 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7718 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178057) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7718,20254) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177598 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-19 17:42:39 [post_date_gmt] => 2017-10-19 13:42:39 [post_content] => ისლანდიელი შემსრულებელი, ბიორკი, თავისი ოფიციალური „ფეისბუქის“ გევრდზე აქვეყნებს „SOU ფესტივალის პლაკატს, თავისი გამოსახულებით და აღნიშნავს, რომ საქართველოში მისი ორი შოუ გაიმართება. „როგორც იქნა, ცოცხალი შესრულებით შესანიშნავ საქართველოში - ორი შოუ! პირველი შოუ: 31 ოქტომბერს, თბილისის საკონცერტო დარბაზში მეორე შოუ: 3 ნოემბერს, ოპერისა და ბალეტის თეატრში ორივე შოუს დასაწყისი 21:00 საათზე ბილეთების ყიდვა უკვე შეგიძლიათ საიტზე www.tkt.ge. [post_title] => ბიორკი: „როგორც იქნა, ორი შოუ საქართველოში!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorki-rogorc-iqna-ori-shou-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 17:42:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 13:42:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175810 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-16 13:19:21 [post_date_gmt] => 2017-10-16 09:19:21 [post_content] => ბიორკის კონცერტები საქართველოში 31 ოქტომბერს და 3 ნოემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში და თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გაიმართება. ისლანდიელი შემსრულებელი საქართველოში SOU ფესტივალს ჩამოჰყავს. დღეს tkt.ge-ზე უკვე განთავსდა ორივე ღონისძიების ბილეთები, სამწუხაროდ, 50 და 80 ლარიანი ბილეთების შეძენა უკვე შეუძლებელია. თბილისის საკონცერტო დარბაზში კონცერტზე დასასწრებად ბილეთებს 200 ლარიდან შეიძენთ (200, 300, 370, 460, 500, 540, 550, 560, 570 ლარი), ხოლო თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში - 250 ლარიდან (250, 370, 450, 600, 650, 700, 750 ლარი). ბილეთების ფასებმა სოციალურ ქსელში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. გთავაზობთ რამდენიმე კომენტარს: Fortuna.ge ექსკლუზიურად დაუკავშირდა ფესტივალის დამფუძნებელს, სანდრო ლომინაშვილს და ჰკითხა, რამ განაპირობა ბილეთების ასეთი მაღალი ფასი. სანდრო ლომინაშვილი: მიუხედავად იმისა, რომ კონცერტების ფროდაქშენი ფასდაკლებით გაგვიკეთეს, საქართველოსთვის ეს ძალიან მაღალი თანხაა. კონცერტები მაღალბიუჯეტიანია. სახელმწიფოს მონაწილეობა („ჩექ ინ ჯორჯია“) არის მინიმალური, მხოლოდ დარბაზების უფასოდ დათმობა. კონცერტებს გამოუჩნდა მხოლოდ ერთი სპონსორი - „აჭარა გრუპი“. ალბათ, წარმოგიდგენიათ, რომ ისინი ვერ დაფარავდნენ მთლიან ხარჯს. ბიორკის კონცერტები საქართველოში კეთდება მთლიანად კერძო სექტორის ხარჯზე, თუკი არ ჩავთვლით სახელმწიფოს მიერ დარბაზების დათმობას. სწორედ ამან განაპირობა ბილეთების მაღალი ფასებიც. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ როცა სახელმწიფოსგან უფრო დიდი დაფინანსება გვქონდა, ჩვენ მიერ აქამდე გამართულ 26 ღონისძიებაზე ბილეთების ფასები 10-50 ლარის ფარგლებში იყო. სანდრო, ელოდებით, რომ გაგეყიდებათ ასეთი მაღალფასიანი ბილეთები? ბილეთები საიტზე დღეს დაიდაო და ნახევარზე მეტი უკვე გაყიდულია. სტატისტიკას თუ ვადევნებთ თვალს, ველოდებით, რომ დღის ბოლომდე ბილეთები აღარ იქნება. როგორც ფესტივალის დამფუძნებელმა გვითხრა, პრესკონფერენცია ბიორკის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ოთხშაბათს შედგება, სადაც ყველა დეტალზე ჟურნალისტებთან დაწვრილებით ისაუბრებენ. ნინო მურღულია [post_title] => რატომ ღირს ბიორკის კონცერტის ბილეთები ძალიან ძვირი - ორგანიზატორის კომენტარი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-ghirs-biorkis-koncertis-biletebi-dzalian-dzviri-organizatoris-komentari [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 13:22:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 09:22:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 175386 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-14 23:32:24 [post_date_gmt] => 2017-10-14 19:32:24 [post_content] => როგორც რადიო "ფორტუნამ" რამდენიმე დღის წინ ექსკლუზიურად გაცნობათ, თბილისში ისლანდიელი შემსრულებელი, ბიორკი ჩამოდის. ის ორ კონცერტს SOU ფესტივალის ფარგლებში გამართავს. ამის შესახებ ფესტივალის ორგანიზატორებმა უკვე დაწერეს ოფიციალურად. გთავაზობთ მათ განცხადებას: საღამო მშვიდობისა, მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ SOU ფესტივალის 2017 წლის პროგრამა გრძელდება. ROOMS HOTELS და ფესტივალი სიამაყით წარმოგიდგენთ ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის Björk-ის ორ სოლო-კონცერტს თბილისში. საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სიმების თანხლებით, კონცერტები თბილისის საკონცერტო დარბაზსა და თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გაიმართება. • თბილისის საკონცერტო დარბაზში კონცერტი 31 ოქტომბერს, 21:00-ზე დაიწყება. ბილეთების შეძენა ორშაბათს დილის 10:00-დან იქნება შესაძლებელი, საკონცერტო დარბაზის სალაროებსა და www.tkt.ge-ზე. ფასი: 50 ლარიდან - 570 ლარამდე • თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში კონცერტი 3 ნოემბერს, 21:00-ზე დაიწყება. ბილეთების შეძენა ორშაბათს დილის 10:00-დან იქნება შესაძლებელი, ოპერის სალაროებსა და www.tkt.ge-ზე. ფასი: 80 ლარიდან -750 ლარამდე". [post_title] => ბიორკი თბილისში SOU ფესტივალის ფარგლებში ორ კონცერტს გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorki-tbilisshi-sou-festivalis-farglebshi-or-koncerts-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-14 23:33:15 [post_modified_gmt] => 2017-10-14 19:33:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177598 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-19 17:42:39 [post_date_gmt] => 2017-10-19 13:42:39 [post_content] => ისლანდიელი შემსრულებელი, ბიორკი, თავისი ოფიციალური „ფეისბუქის“ გევრდზე აქვეყნებს „SOU ფესტივალის პლაკატს, თავისი გამოსახულებით და აღნიშნავს, რომ საქართველოში მისი ორი შოუ გაიმართება. „როგორც იქნა, ცოცხალი შესრულებით შესანიშნავ საქართველოში - ორი შოუ! პირველი შოუ: 31 ოქტომბერს, თბილისის საკონცერტო დარბაზში მეორე შოუ: 3 ნოემბერს, ოპერისა და ბალეტის თეატრში ორივე შოუს დასაწყისი 21:00 საათზე ბილეთების ყიდვა უკვე შეგიძლიათ საიტზე www.tkt.ge. [post_title] => ბიორკი: „როგორც იქნა, ორი შოუ საქართველოში!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorki-rogorc-iqna-ori-shou-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 17:42:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 13:42:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 00d2a02b736dc0e9d2d80e0bf18147cf [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )