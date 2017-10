ბიორკის კონცერტის რეპეტიცია ამ წუთებში დიდ საკონცერტო დარბაზში დაიწყო (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182288 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182288 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7718 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182288) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7718,20254) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181606 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-30 12:42:02 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:42:02 [post_content] => ისლანდიელი შემსრულებელი ბიორკი საქართველოშია. ის ნიკოლოზ რაჭველისა და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სიმებიანი ისნტრუმენტების რეპეტიციას დაესწრო. მოგეხსენებათ, 31 ოქტომბერსა ფილარმონიაში, ხოლო 3 ნოემბერს - ოპერისა და ბალეტის თეატრში მისი ორი კონცერტი გაიმართება. ბიორკი შეასრულებს კომპოზიციებს ახალი ალბომიდან, ასევე რამდენიმე ძველ სიმღერასაც. SOU ფესტივალის მიერ ორგანიზებული ვიზიტის ფარგლებში, ბიორკი საქართველოს რამდენიმე მხარეს მოინახულებს და ქართული ფოლკლორის ნიმუშებსაც გაეცნობა. ბიორკის დიდი თაყვანისმცემელია ნიკოლოზ რაჭველი, რომელმაც მასთან ერთად რეპეტიციის დროს გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა და დაწერა: „როდესაც ბიორკი და მისი შემოქმედება თავდავიწყებით შემიყვარდა, 18 წლის ვიყავი, ვენაში სწავლისას სიმწრით მოგროვებულ შილინგებს მისი ალბომის, საკონცერტო ლაივების და მასზე გამოცემული წიგნების შეძენაში ვხარჯვდი, მერე კი ხშირად საჭმლის და მგზავრობის საშუალება არ მქონდა, თუმცა ვიყავი ბედნიერი... და მაშინ ვერაფრით წარმოვიდგენდი, რომ გავიდოდა 20 წელი და შევხვდებოდი, თან არა როგორც მხოლოდ თაყვანისმცემელი, არამედ მასპინძელი, იმ ორკესტრის ხელმძღვანელი, რომელთან ერთადაც სასწაულებს მოახდენს 31 ოქტომბერს ფილარმონიაში და 3 ნოემბერს ოპერაში... ცოტა რამ ამ პროგრამის შესახებ: ბიორკი მუსიკაში ახალი ჟანრის ფუძემდებლად მოგვევლინა, ალტერნატივა ეწოდა ამ მიმდინარეობას, თუმცა იმდენად აიტაცა სამყარომ, რომ მალე პოპ მუსიკოსის კლიშე მიაკერეს. მაგრამ ბიორკი მალე დაუძვრა ცდუნებას და მისი ყოველი ახალი ნამუშევარი მიუღწეველ სიმაღლეებს მისწვდა, რითაც ყოველთვის იყო და არის წინ, იქ სადაც სიახლე ერწყმის სიღრმეს, იქ სადაც მთავრდება ჟანრების დიფერენცია და მუსიკა ხდება ფილოსოფიური ხელოვნება, რომელიც ადამიანს ბუნების და ღმერთის ენაზე ამეტყველებს. მას ძალიან ბევრი საკონცერტო ვერსია აქვს სცენაზე გამოტანილი, თუმცა ბოლო პროექტი, რომლითაც ის თბილისს ესტუმრა ჩემთვის ყველაზე ახლობელია, რადგან ის მღერის მხოლოდ ორკესტრთან, ყველა სხვა ელექტრონული ბგერის გარეშე, პირიქით მისი არანჟირებები საშუალებას გვაძლევენ მოვისმინოთ თუ როგორ შეუძლია კლასიკურმა სიმებიანმა ორკესტრმა თავად მიაღწიოს მეტალის, ელექტრო ბგერის და სხვა ხმოვანი ეფექტების ჟღერადობას. თავად ბიორკია ავტორი საორკესტრო ვერსიების და რეპეტიციაზე თავადვე უხსნიდა ჩვენს მუსიკოსებს თუ როგორი ხმოვანების მიღწევა სურდა ამ არანჟირებებზე მუშაობისას. პირველი კონცერტი ამ პროგრამით ლონდონის როიალ ალბერტ-ჰოლში მისცა და 8000 (რვა ათასი) მსმენელი ნახევარი საათი არ ცხრებოდა აპლოდისმენტებისგან. მერე რამდენიმე ქვეყანა მოიარა და ახლა სოუ ფესტივალის და სანდრო ლომინაშვილის დამსახურებით ჩვენთვის იმღერებს. ჰოდა იცით, ალბათ არ არის იოლი მისი მუსიკა, არც გასართობია და არც უბრალოდ სასიამოვნო, ყველა ვინც კონცერტზე დააპირებს მოსვლას (ფილარმონიაში ჯერ კიდევ არის ბილეთები და მუსიკის მოყვარულებო არ გამოტოვოთ შანსი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალია ფასი) უნდა იცოდეს, რომ მას იმ საღამოს სცენიდან მუსიკის ენით დაელაპარაკება ისლანდიის საოცარ ბუნებაში აღმოცენებული გენიოსი, რომელიც ყველაფერს რასაც აკეთებდა და აკეთებს არის თავისი, მისი ენა, მისი სტილი, მისი ჰარმონია, მისი ხასიათი, მისი აღმოჩენები, მისი წიაღსვლა და მისი ხედვა სამყაროს მიმართ. და ეს ყველაფერი თავის კვალს დატოვებს ჩვენში, ისევე როგორც ჩემში დატოვა და ყველას წინაშე კიდევ ერთხელ ვიტყვი: ის რომ მე გამომივიდა გია ყანჩელის მუსიკის პროექტი, კიდევ არაერთი გაორკესტრება თუ საკუთარი ნაწარმოები ვუმადლი ამ სასწაულ მუსიკოსს და მისი მუსიკით წლების მანძილზე მიღებულ შთაბეჭდილებებს... P.S. კონცერტს უდირიჟორებს ბიორკის პროექტების მუს. ხელმძღვანელი ისლანდიელი დირიჟორი ბიარნ ფრიმანი, რომელიც დღეს ჩამოვიდა. ის დაჰყვება მომღერალს საგასტროლო ტურებში და მათ შორის თბილისშიც. მე კი თქვენთან ერთად გადავინაცვლებ დარბაზში და ვუგულშემატკივრებ ეროვნულ ორკესტრს ამ მეტად ძვირფას პროექტში!!!“ [post_title] => ბიორკისა და ნიკოლოზ რაჭველის პირველი ერთობლივი ფოტო - „ვერ წარმოვიდგენდი, რომ გავიდოდა 20 წელი და შევხვდებოდი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorkisa-da-nikoloz-rachvelis-pirveli-ertoblivi-foto-ver-warmovidgendi-rom-gavidoda-20-weli-da-shevkhvdebodi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 12:42:02 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 08:42:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181606 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181174 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-28 10:57:22 [post_date_gmt] => 2017-10-28 06:57:22 [post_content] => ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსი თბილისში დღეს დილით, გამთენიისას ჩამოფრინდა. ბიორკი საქართველოში 12 კაციან ჯგუფთან ერთად ჩამოვიდა. როგორია ბიორკის განრიგი კონცერტებამდე, ჯერჯერობით უცნობია, გავრცელებული ინფორმაციით, ის მუსიკალური ექსპედიციის ფარგლებში, საქართველოს რამოდენიმე კუთხეს ესტუმრება. დღესვე თბილისში ჩამოფრინდება ბიორკის ორივე კონცერტის დირიჟორი, ახალგაზრდა ისლანდიელი მუსიკოსი ბიარნი ფრიმან ბარნასონი. ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის რეპეტიციებს, ბარნასონი ხვალიდან შეუერთდება. ბიორკი ცნობილ კომპოზიციებს სწორედ ორკესტრის სიმებიანი საკრავების თანხლებით შეასრულებს. “ექსპერიმენტულად შემოქმედებით მოვლენად“ აღიარებული ცოცხალი ლეგენდა კონცერტებს 31 ოქტომბერს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზსა და 3 ნოემბერს ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართავს. კონცერტებს წარმოგიდგენთ თანამედროვე მუსიკისა და ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალი SOU და სასტუმროების ქართული ბრენდი ROOMS HOTELS. შეგახსენებთ რომ ოპერის თეატრში გასამართ ღონისძიებაზე ბილეთები სრულად და 25 ქვეყნის მასშტაბით გაყიდულია, ხოლო ფილარმონიის კონცერტზე დარჩენილია ბილეთების ნაწილი (ფასი 200 ლარიდან). [post_title] => ბიორკი თბილისშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorki-tbilisshia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 10:59:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 06:59:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181174 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179763 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-24 14:01:18 [post_date_gmt] => 2017-10-24 10:01:18 [post_content] => ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის, Björk-ის კონცერტებზე დასასწრებად მსმენელი, საქართველოში მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ჩამოვა. ელექტორნული ბილეთების შეძენა რეკორდულად ბევრი ქვეყნიდან დაფიქსირდა. 31 ოქტომბერს, თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში და 3 ნოემბერს, ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაგეგმილ კონცერტებზე დასასწრები ბილეთების 16% საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მსოფლიოს 25 ქვეყანაში გაიყიდა. Björk-ის მოსასმენად თბილისში ჩამოვლენ, როგორც მეზობელი ქვეყნებიდან, ასევე ევროპიდან და აზიის ქვეყნებიდან. თბილისში დაგეგმილ კონცერტზე დასასწრები ბილეთი, პირველად შეიძინეს მადაგასკარსა და მავრიტანიაში. საქართველოში ისლანდიელი მუსიკოსის კონცერტს საქართველოდან მსმენელის 83% დაესწრება, შემდეგ პოზიციაზე რუსეთია შეძენილი ბილეთების პროცენტული მაჩვენებლით (6,74%), ბილეთები შეიძინეს ასევე აზერბაიჯანში, უკრაინაში, დიდ ბრიტანეთში, ისრაელში, თურქეთში, ყაზახეთში, აშშ-ში, იტალიაში, სამხრეთ კორეაში, ჩინეთსა და საფრანგეთში, ასევე ჰოლანდიასა და ბელგიაში. ამ დროისთვის ისევ იყიდება 31 ოქტომბრის კონცერტზე დასასწრები ბილეთები, რომელიც თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაგეგმილი მეორე კონცერტის ბილეთები უკვე გაყიდულია. ორივე კონცერტზე, ისლანდიელი ვირტუოზი ქართველ მსმენელს უახლეს ნამუშევარს, „Vulnicura”-ს საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სიმების თანხლებით წარუდგენს. „Vulnicura” თითქმის ყველა მოწინავე მუსიკალურმა პლატფორმამ წლის საუკეთესო ალბომად დაასახელა, კრიტიკოსებმა კი ალბომს Björk-ის ყველაზე “პერსონალური“ და „გულწრფელი“ ნამუშევარი უწოდეს. კონცერტები მოიცავს არტისტის რამდენიმე საკვანძო სიმღერასაც, მისი მუსიკალური წარსულიდან. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ შესრულდება ახალი სიმღერებიც. კონცერტების წარმდგენი მუსიკალური პლატფორმა SOU და სასტუმროების ქართული ბრენდი ROOMS HOTELS -ია. ბიორკის კონცერტზე დასასწრებად საქართველოში მსმენელი 25 ქვეყნიდან ჩამოვა SOU ფესტივალის მიერ ორგანიზებული ვიზიტის ფარგლებში, ბიორკი საქართველოს რამდენიმე მხარეს მოინახულებს და ქართული ფოლკლორის ნიმუშებსაც გაეცნობა. ბიორკის დიდი თაყვანისმცემელია ნიკოლოზ რაჭველი, რომელმაც მასთან ერთად რეპეტიციის დროს გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა და დაწერა: „როდესაც ბიორკი და მისი შემოქმედება თავდავიწყებით შემიყვარდა, 18 წლის ვიყავი, ვენაში სწავლისას სიმწრით მოგროვებულ შილინგებს მისი ალბომის, საკონცერტო ლაივების და მასზე გამოცემული წიგნების შეძენაში ვხარჯვდი, მერე კი ხშირად საჭმლის და მგზავრობის საშუალება არ მქონდა, თუმცა ვიყავი ბედნიერი... და მაშინ ვერაფრით წარმოვიდგენდი, რომ გავიდოდა 20 წელი და შევხვდებოდი, თან არა როგორც მხოლოდ თაყვანისმცემელი, არამედ მასპინძელი, იმ ორკესტრის ხელმძღვანელი, რომელთან ერთადაც სასწაულებს მოახდენს 31 ოქტომბერს ფილარმონიაში და 3 ნოემბერს ოპერაში... ცოტა რამ ამ პროგრამის შესახებ: ბიორკი მუსიკაში ახალი ჟანრის ფუძემდებლად მოგვევლინა, ალტერნატივა ეწოდა ამ მიმდინარეობას, თუმცა იმდენად აიტაცა სამყარომ, რომ მალე პოპ მუსიკოსის კლიშე მიაკერეს. მაგრამ ბიორკი მალე დაუძვრა ცდუნებას და მისი ყოველი ახალი ნამუშევარი მიუღწეველ სიმაღლეებს მისწვდა, რითაც ყოველთვის იყო და არის წინ, იქ სადაც სიახლე ერწყმის სიღრმეს, იქ სადაც მთავრდება ჟანრების დიფერენცია და მუსიკა ხდება ფილოსოფიური ხელოვნება, რომელიც ადამიანს ბუნების და ღმერთის ენაზე ამეტყველებს. მას ძალიან ბევრი საკონცერტო ვერსია აქვს სცენაზე გამოტანილი, თუმცა ბოლო პროექტი, რომლითაც ის თბილისს ესტუმრა ჩემთვის ყველაზე ახლობელია, რადგან ის მღერის მხოლოდ ორკესტრთან, ყველა სხვა ელექტრონული ბგერის გარეშე, პირიქით მისი არანჟირებები საშუალებას გვაძლევენ მოვისმინოთ თუ როგორ შეუძლია კლასიკურმა სიმებიანმა ორკესტრმა თავად მიაღწიოს მეტალის, ელექტრო ბგერის და სხვა ხმოვანი ეფექტების ჟღერადობას. თავად ბიორკია ავტორი საორკესტრო ვერსიების და რეპეტიციაზე თავადვე უხსნიდა ჩვენს მუსიკოსებს თუ როგორი ხმოვანების მიღწევა სურდა ამ არანჟირებებზე მუშაობისას. პირველი კონცერტი ამ პროგრამით ლონდონის როიალ ალბერტ-ჰოლში მისცა და 8000 (რვა ათასი) მსმენელი ნახევარი საათი არ ცხრებოდა აპლოდისმენტებისგან. მერე რამდენიმე ქვეყანა მოიარა და ახლა სოუ ფესტივალის და სანდრო ლომინაშვილის დამსახურებით ჩვენთვის იმღერებს. ჰოდა იცით, ალბათ არ არის იოლი მისი მუსიკა, არც გასართობია და არც უბრალოდ სასიამოვნო, ყველა ვინც კონცერტზე დააპირებს მოსვლას (ფილარმონიაში ჯერ კიდევ არის ბილეთები და მუსიკის მოყვარულებო არ გამოტოვოთ შანსი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალია ფასი) უნდა იცოდეს, რომ მას იმ საღამოს სცენიდან მუსიკის ენით დაელაპარაკება ისლანდიის საოცარ ბუნებაში აღმოცენებული გენიოსი, რომელიც ყველაფერს რასაც აკეთებდა და აკეთებს არის თავისი, მისი ენა, მისი სტილი, მისი ჰარმონია, მისი ხასიათი, მისი აღმოჩენები, მისი წიაღსვლა და მისი ხედვა სამყაროს მიმართ. და ეს ყველაფერი თავის კვალს დატოვებს ჩვენში, ისევე როგორც ჩემში დატოვა და ყველას წინაშე კიდევ ერთხელ ვიტყვი: ის რომ მე გამომივიდა გია ყანჩელის მუსიკის პროექტი, კიდევ არაერთი გაორკესტრება თუ საკუთარი ნაწარმოები ვუმადლი ამ სასწაულ მუსიკოსს და მისი მუსიკით წლების მანძილზე მიღებულ შთაბეჭდილებებს... P.S. კონცერტს უდირიჟორებს ბიორკის პროექტების მუს. ხელმძღვანელი ისლანდიელი დირიჟორი ბიარნ ფრიმანი, რომელიც დღეს ჩამოვიდა. ის დაჰყვება მომღერალს საგასტროლო ტურებში და მათ შორის თბილისშიც. მე კი თქვენთან ერთად გადავინაცვლებ დარბაზში და ვუგულშემატკივრებ ეროვნულ ორკესტრს ამ მეტად ძვირფას პროექტში!!!“ [post_title] => ბიორკისა და ნიკოლოზ რაჭველის პირველი ერთობლივი ფოტო - „ვერ წარმოვიდგენდი, რომ გავიდოდა 20 წელი და შევხვდებოდი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorkisa-da-nikoloz-rachvelis-pirveli-ertoblivi-foto-ver-warmovidgendi-rom-gavidoda-20-weli-da-shevkhvdebodi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 12:42:02 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 08:42:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181606 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 23b6924fef0d3c85843262b8cd2dfcdb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )