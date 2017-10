ბიორკის კონცერტზე დასასწრებად საქართველოში მსმენელი 25 ქვეყნიდან ჩამოვა                        

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179763 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179763 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7718 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179763) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7718,20254) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179099 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-23 12:23:05 [post_date_gmt] => 2017-10-23 08:23:05 [post_content] => ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის, Björk-ის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაგეგმილი კონცერტის ბილეთები სრულად გაყიდულია. მსოფლიოში აღიარებული ავტორ შემსრულებლის კონცერტს, კლასიკურ დარბაზში 3 ნოემბერს, დაახლოებით 1000 ადამიანი დაესწრება. ამ დროისთვის ისევ იყიდება 31 ოქტომბრის კონცერტზე დასასწრები ბილეთები, რომელიც თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. (ბილეთების შეძენა ფილარმონიის სალაროებშიც არის შესაძლებელი. ფასი: 200 ლარიდან ) ისლანდიელი მუსიკოსის მოსასმენად თბილისს მსმენელი სხვა ქვეყნებიდანაც ეწვევიან. მათ შორის ბილეთები ისეთ ქვეყნებშიც გაიყიდა, როგორიცაა მადაგასკარი და მავრიტანია. ასევე - დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ბელგია, საფრანგეთი, ჩინეთი და იაპონია. ორივე კონცერტზე საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სიმების თანხლებით, ისლანდიელი ვირტუოზი ქართველ მსმენელს უახლეს ნამუშევარს „Vulnicura”-ს წარუდგენს. „Vulnicura” თითქმის ყველა მოწინავე მუსიკალურმა პლატფორმამ წლის საუკეთესო ალბომად დაასახელა, კრიტიკოსებმა კი ალბომს Björk-ის ყველაზე “პერსონალური“ და „გულწრფელი“ ნამუშევარი უწოდეს. კონცერტები მოიცავს არტისტის რამოდენიმე საკვანძო სიმღერასაც, მისი მუსიკალური წარსულიდან. შესრულდება ახალი სიმღერებიც. კონცერტების მასპინძელი მუსიკალური პლატფორმა SOU-ა და სასტუმროების ქართული ბრენდი ROOMS HOTELS -ია. შეგახსენებთ, რომ ბიორკის რამდენიმედღიანი ვიზიტის ფარგლებში, შემსრულებლისთვის სვანეთში, კახეთში, ზემო აჭარასა და გურიაში სპეციალური ექსპედიცია დაიგეგმა, რომლის ფარგლებშიც ის ქართულ ხალხურ მუსიკას გაეცნობა. ნიკოლოზ რაჭველი: საერთოდ, ყოველთვის, დიდი არტისტი და ხელოვანი გამოირჩევა იმით, რომ ის უსწრებს დროს. ბიორკი მუდამ უსწრებდა დროს 90-იან წლებშიც, 2000-იანებშიც და ახლაც. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მისი მუსიკა არ არის საყოველთაო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მთელ მსოფლიოშიც და მათ შორის, ჩვენს ქვეყანაშიც, არიან ადამიანები, ვინც ისე მიჰყვება მუსიკალურ პროცესებს სხვადასხვა ჟანრში, რომ მისთვის ბიორკის მუსიკა არათუ ძვირფასია, არამედ აცნობიერებს, რომ საქმე გვაქვს ერთ-ერთ უდიდეს ისტორიულ მოვლენასთან - ის, რომ თბილისში ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ორ კონცერტს მართავს, არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი ფაქტი. ეს არ არის უბრალოდ, კომერციულად დიდი ვარსკვლავის გასეირნება ერთდღიან ტურზე საკონცერტოდ ჰონორარის მიღების მიზნით. საუბარია იმაზე, რომ ჩამოდის ალტერნატიული მუსიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მოგზაურობს სხვადასხვა რეგიონში, უსმენს ქართულ ფოლკლორს, პარალელურად, ასმენინებს თავის ბოლოდროინდელ საკონცერტო შემოქმედებას ორი დღის განმავლობაში ქართველ და საქართველოში ჩამოსულ მსმენელს... ეს ყველაფერი ხდება SOU ფესტივალის ეგიდით, რომელის პლატფორმაც ჩვენს ქვეყანაში სიახლეების დანერგვაა. არც კი მახსოვს, ბოლოს როდის ყოფილა ასეთი მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში. ნინო მურღულია [post_title] => ბიორკი კახეთში, სვანეთში, გურიასა და ზემო აჭარაში იმოგზაურებს - მომღერლის ვიზიტის დეტალები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorki-kakhetshi-svanetshi-guriasa-da-zemo-acharashi-imogzaurebs-momgherlis-vizitis-detalebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 17:24:41 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 13:24:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178057 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 177598 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-19 17:42:39 [post_date_gmt] => 2017-10-19 13:42:39 [post_content] => ისლანდიელი შემსრულებელი, ბიორკი, თავისი ოფიციალური „ფეისბუქის“ გევრდზე აქვეყნებს „SOU ფესტივალის პლაკატს, თავისი გამოსახულებით და აღნიშნავს, რომ საქართველოში მისი ორი შოუ გაიმართება. „როგორც იქნა, ცოცხალი შესრულებით შესანიშნავ საქართველოში - ორი შოუ! პირველი შოუ: 31 ოქტომბერს, თბილისის საკონცერტო დარბაზში მეორე შოუ: 3 ნოემბერს, ოპერისა და ბალეტის თეატრში ორივე შოუს დასაწყისი 21:00 საათზე ბილეთების ყიდვა უკვე შეგიძლიათ საიტზე www.tkt.ge. (ბილეთების შეძენა ფილარმონიის სალაროებშიც არის შესაძლებელი. ფასი: 200 ლარიდან ) ისლანდიელი მუსიკოსის მოსასმენად თბილისს მსმენელი სხვა ქვეყნებიდანაც ეწვევიან. მათ შორის ბილეთები ისეთ ქვეყნებშიც გაიყიდა, როგორიცაა მადაგასკარი და მავრიტანია. ასევე - დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ბელგია, საფრანგეთი, ჩინეთი და იაპონია. ორივე კონცერტზე საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სიმების თანხლებით, ისლანდიელი ვირტუოზი ქართველ მსმენელს უახლეს ნამუშევარს „Vulnicura”-ს წარუდგენს. „Vulnicura” თითქმის ყველა მოწინავე მუსიკალურმა პლატფორმამ წლის საუკეთესო ალბომად დაასახელა, კრიტიკოსებმა კი ალბომს Björk-ის ყველაზე “პერსონალური“ და „გულწრფელი“ ნამუშევარი უწოდეს. კონცერტები მოიცავს არტისტის რამოდენიმე საკვანძო სიმღერასაც, მისი მუსიკალური წარსულიდან. შესრულდება ახალი სიმღერებიც. კონცერტების მასპინძელი მუსიკალური პლატფორმა SOU-ა და სასტუმროების ქართული ბრენდი ROOMS HOTELS -ია. შეგახსენებთ, რომ ბიორკის რამდენიმედღიანი ვიზიტის ფარგლებში, შემსრულებლისთვის სვანეთში, კახეთში, ზემო აჭარასა და გურიაში სპეციალური ექსპედიცია დაიგეგმა, რომლის ფარგლებშიც ის ქართულ ხალხურ მუსიკას გაეცნობა. 