ბიზნეს სექტორი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვას იწყებს

ინტერნეტში საავტორო უფლებებს ახალი კანონი დაარეგულირებს, რომელსაც ერთობლივად, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქაპატენტი" და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებენ. როგორც "ფორტუნას" "საქპატენტში" განუმარტეს, ამ ეტაპზე კანონპროექტზე აქტიური მუშაობა მიმდინარებს და ჯერჯერობით უცნობია, რა ფორმით ჩამოყალიბდება კანონი, ან რა დროიდან შევა ის ძალაში. "კანონის მთავარი მიზანი მომხმარებლების ინტერესების დაცვაა. ახალი კანონის მიხედვით, ინტერნეტში საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოებების განთავსების შემთხვევაში, უფლების მფლობელთა მიმართვის საფუძველზე, ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები ვალდებულნი იქნებიან, უზრუნველყონ ასეთ ნაწარმოებებზე წვდომის შეზღუდვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს", - აღნიშნავენ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრში. მათივე ინფორმაციით, ახალი კანონმდებლობა, ერთი მხრივ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ავტორთა უფლებების დაცვას და ქვეყანაში მეკობრეობის დონის შემცირებას, ხოლო მეორე მხრივ, მომხმარებელთათვის გააჩენს ხარისხიანი, ლეგალური პროდუქტის მიღების შესაძლებლობას და უზრუნველყოფს ინტელექტუალური საკუთრების ლეგალური მოხმარების კულტურის დამკვიდრებას. ინტერნეტში საავტორო უფლებები დაცული იქნება

„ავერსის კლინიკაში" საქველმოქმედო ფონდი „ავერსი" და „ავერსის კლინიკა" განაახლებენ საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტთან დადებულ მემორანდუმს. ღონისძიება 23 მაისს, 12.00 სთ-ზე გაიმართება. როგორც "ფორტუნას" "ავერსიდან" აცნობეს, მემორანდუმის თანახმად, საქველმოქმედო ფონდი „ავერსი" იღებს ვალდებულებას, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური ნაკრების წევრებს და ვეტერან სპორტსმენებს უფასოდ გაუწიოს სამედიცინო მომსახურება „ავერსის" კლინიკათა ქსელში და უფასოდ უზრუნველყოს მკურნალობისთვის საჭირო ყველა მედიკამენტით. შეგახსენებთ, მემორანდუმი პირველად 2009 წლის 19 თებერვალს გაფორმდა. დღემდე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტსმენებმა ისარგებლეს 843 598 ლარის ღირებულების სამედიცინო მომსახურებით და მიიღეს 372 211 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. ჯამური თანხა შეადგენს 1 215 809 ლარს. მემორანდუმის თანახმად, სპორტსმენების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა კომპანია „ავერსის" პრიორიტეტი იქნება. ავერსი ოლიმპიურ კომიტეტთან დადებულ მემორანდუმს განაახლებს

საპარტნიორო ფონდმა თურქულ კომპანია NATA Holding-თან ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა. NATA Holding თურქული მსხვილი სამშენებლო კომპანიაა, რომელიც ფლობს რამდენიმე ქარხანას, სადაც სხვადასხვა სამშენებლო მასალა იწარმოება. „თურქეთი ჩვენი მეგობარი და მთავარი სტრატეგიული და სავაჭრო პარტნიორია. ამიტომ, კიდევ უფრო მიხარია, რომ დღეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოვაწერეთ NATA Holding-თან. იგი ძლიერი თურქული კომპანიაა, დიდი გამოცდილებით და მასთან თანამშრომლობა დარწმუნებული ვარ წარმატებული იქნება," - განაცხადა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ. მემორანდუმის თანახმად, მხარეები თანხმდებიან თანამშრომლობის ზოგად პრინციპებზე, მათ შორის საქართველოში წარმოების სექტორში ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობაზე. მხარეები შეისწავლიან NATA Holding-ის პორტფელში შემავალ ქარხნებს და მათ საწარმოო ხაზებს, და საქართველოს ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ერთ-ერთი მათგანის ანალოგის საქართველოში განხორციელებაზე იმუშავებენ. თურქული სამშენებლო კომპანია საქართველოში ქარხანას გახსნის ინტერნეტში საავტორო უფლებები დაცული იქნება