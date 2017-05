Booking.com-ზე საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => booking-com [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128405 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => booking-com [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128405 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 459 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => booking-com [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => booking-com [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128405) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (459,12069,2471,15479) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127292 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 15:38:03 [post_date_gmt] => 2017-05-03 11:38:03 [post_content] => ხუთ სამინისტროში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურიდან 2300 ადამიანი გაანთავისუფლეს. აქედან ყველაზე მეტი - 2250 თავდაცვის სამინისტროდან, ხოლო ყველაზე ცოტა -2 თანამშრომელი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. საჯარო მოხელეები გაანთავისუფლეს კულტურის, ინფრასტრუქტურის და დევნილთა სამინისტროდანაც. განთავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ, კვლევის შედეგებს ”ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია” ავრცელებს. ”რეორგანიზაცია კანონმდებლობის დარღვევას არ წარმოადგენს, მაგრამ პროცესი გამჭვირვალე და გასაგებ კრიტერიუმებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, საჯარო უწყებებში კი რეორგანიზაციის პროცესი ხარვეზებით განხორციელდა” - განმარტავენ საია-ში. საია-ს განცხადებით, რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვერ მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე იუსტიციის, განათლების, სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან. სამინისტროებიდან გათავისუფლებული 2300 ადამიანი - რა მიზეზით დაატოვებინეს თანამშრომლებს სამსახური?

ფოტოგრაფი აურელიან ვილეტი 9 წელია მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს და ფოტოებს იღებს თემაზე: როგორც იცვლება არქიტექტურა კულტურის შეცვლის შემდეგ. ის ოკუპირებულ აფხაზეთშიც იმყოფებოდა, სადაც ნამუშევრების ორი სერია გადაიღო. "აფხაზეთი კონფლიქტური რეგიონია, შავი ზღვის სანაპიროზე. გაერო და საქართველო მას საქართველოს ნაწილად მიიჩნევენ, ხოლო რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიქვამს. ამის გამო აფხაზეთი, ყოფილი საბჭოთა სივრცის გაყინული კონფლიქტის ზონაა", - წერენ საიტზე, სადაც ფოტოგრაფის ნამუშევრები გამოქვეყნდა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="126385,126386,126387,126388,126389,126390,126391,126392,126393,126394,126395,126396,126397"] ნამუშევრების მეორე სერია, ადამიანების მიერ შექმნილ კონსტრუქციებს ეთმობა, რომლებიც ახლა მიტოვებულია [gallery royalslider="1" link="file" size="large" columns="1" ids="126399,126400,126401"] [post_title] => აფხაზეთი ფრანგი ფოტოგრაფის ობიექტივში მოხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afkhazeti-frangi-fotografis-obieqtivshi-mokhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-29 19:47:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-29 15:47:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126384 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126311 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 11:08:40 [post_date_gmt] => 2017-04-29 07:08:40 [post_content] => სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი პორტალი, ოკუპირებულ აფხაზეთს "ნაწილობრივ დამოუკიდებელ ქვეყანას უწოდებს". Booking.com-ზე აფხაზეთი ცალკე ქვეყანადაა გამოყოფილი. სასტუმროს დაჯავშნისას ის საქართველოსთან ერთად აღარ იძებნება. ქართველი მომხმარებლების შეშფოთებას, საიტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. მათ პირველ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ აფხაზეთი ნაწილობრივ დამოუკიდებელი ქვეყანაა. მას შემდეგ, რაც ამ განცხადებას უარყოფითი კომენტარები მოჰყვა, საიტმა პოზიცია შეცვალა. მათი თქმით, მობილური აპლიკაციის ბოლო განახლებაში, ეს შეცდომა უკვე გასწორებულია და აფხაზეთი საქართველოსთან ერთადაა მოხსენიებული. საიტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ამას ყურადღებას მიაქცევს. booking.com: აფხაზეთი ნაწილობრივ დამოუკიდებელი ქვეყანაა სამინისტროებიდან გათავისუფლებული 2300 ადამიანი - რა მიზეზით დაატოვებინეს თანამშრომლებს სამსახური? 