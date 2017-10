ბრიტანული „ფეარ ჯგუფი“: საქართველო მიმზიდველია ყველა საერთაშორისო ინვესტორისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => britaneti [1] => sastumro [2] => investori [3] => fear-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179916 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => britaneti [1] => sastumro [2] => investori [3] => fear-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179916 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179866 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 16:10:25 [post_date_gmt] => 2017-10-24 12:10:25 [post_content] => ვაჭრობის საკითხებში გაერთიანებული სამეფოს სპეციალური წარმომადგენლის მაიკლ პრიტჩარდის განცხადებით, ბრიტანეთი საქართველოში ინვესტიციების გაზრდით დაინტერესებულია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვაჭრობის საკითხებში გაერთიანებული სამეფოს სპეციალური წარმომადგენლის მაიკლ პრიტჩარდის გაცხადებით, საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება ორივე ქვეყნის მთავრობებისათვის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. “კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა და ერთად წარმატების მიღწევა, ორივე ქვეყნის ეროვნულ ინტერესს წარმოადგენს“, – ამის შესახებ მაიკლ პრიტჩარდმა, ლონდონში, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების და საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით, ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის გამართული ღონისძიების შემდეგ განაცხადა. მაიკლ პრიტჩარდის შეფასებით, საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდის თვალსაზრისით უზარმაზარი პოტენციალია არსებობს. მისივე თქმით, ბრიტანეთის მთავრობა სხვადასხვა სექტორებში ინვესტიციების განხორციელებით დაინტერესებულია. „გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა დაინტერესებულია ინფრასტრუქტურის, განათლების, გარემოს დაცვის და საცალო ვაჭრობის სფეროებით, ასევე საინტერესოა საფინანსო, საბანკო და საპენსიო სერვისები. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით მანსონ ჰაუსში, ლონდონის ცენტრში, რომელიც მსოფლიოს ფინანსურ ცენტრს წარმოადგენს და როცა ვსაუბრობთ პენსიებზე, ბანკებსა და ფინანსურ მომსახურებაზე გაერთიანებული სამეფო წარმოადგენს საუკეთესო პარტნიორს ამ მიმართულებებით“, – განაცხადა პრიტჩარდმა. საგარეო სამინისტროს ინფორმაციით, ბრიტანული საინვესტიციო, ენერგეტიკული და ფინანსური წრეების წარმომადგენლებისათვის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების და საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით გამართული ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით ლონდონის სითის ლორდ მერმა ენდრიუ პარმლიმ და საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარაო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ გახსნეს. [post_title] => ადგილები, სადაც სახელმწიფო ინვესტორებს უძრავ ქონებას სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => adgilebi-sadac-sakhelmwifo-investorebs-udzrav-qonebas-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 15:40:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 11:40:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179819 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179812 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 15:30:51 [post_date_gmt] => 2017-10-24 11:30:51 [post_content] => საქართველოს ბანკმა განაცხადა KTW ჯგუფთან კიდევ ერთი წარმატებული თანამშრომლობის შესახებ. თანამშრომლობის შედეგად, KTW ჯგუფს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქვეყანაში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კუთხით და კახეთის რეგიონში კერძოდ, ახაშენში 41 ნომრიან სასტუმროს ააშენებს. სასტუმროში განთავსდება ღვინის მარანი, სადეგუსტაციო ტერიტორია, რესტორანი და საცურაო აუზი. სასტუმროს პროექტის მოცულობა 2.3 მლნ აშშ დოლარია, რომელიც დაფინანსებულია საქართველოს ბანკის მიერ, დაფინანსება ასევე გაცემულ იქნა DCFTA პროექტის ფარგლებში. "KTW ჯგუფისა და “საქართველოს ბანკის” თანამშრომლობა სათავეს 2014 წლიდან იღებს, ამ დრომდე ჯუგფმა ბევრი წარმატებული პროექტი განახორციელა, საქართველოს ბანკის დაფინანსებით. მათ შორის არის ღვინის საწარმოები - ველისციხეში, ქედა სადაასკანაში. KTW ჯგუფის ღვინო და კონიაკი მსოფლიოს მასშტაბით 17 ქვეყანაში იყიდება. უკრაინაში კი ბრენდის ჯამური იმპორტის 70 პროცენტი სწორედ KTW ჯგუფის წარმოებულ პროდუქციაზე მოდის", - აცხადებენ საქართველოს ბანკში. მათივე ცნობით, “საქართველოს ბანკის” დაფინანსებით KTW ჯგუფმა ველისციხის ღვინის საწარმოების ტერიტორიაზე, კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სპირტის სახდელი საწარმო ააშენა და აღჭურვა. ველისციხეში ცისტერნების მოცულობები რეალურად შთამბეჭდავია და ქარხანა ყურძნის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი შემსყიდველია. საღვინე ცისტერნები - 4816 ტონას იტევს, ხოლო სასპირტე - 9200 ტონას. მხოლოდ ბოლო სამი წლის განმავლობაში, KTW ჯგუფს მიღებული და გადამუშავებული აქვს 50,000 ტონამდე ყურძენი. ჯამში ჯგუფის მასშტაბით 501 ადამიანი დასქმებული. ბანკის ინფორმაციითვე, საქართველოს ბანკსა და KTW ჯგუფს შორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი პირველი საგანი, ხილის გადამამუშავებელი ორი საწარმოს მშენებლობა გახლდათ, ქედასა და ჩოხატაურში. 2014 წელს საქართველოს ბანკმა დააფინანსა პროექტი, რომელიც „ნენა“-ს ბრენდის ქვეშ მაღალი ხარისხის, ნატურალურ ჯემებსა და კომპოტებს აწარმოებს. პროდუქცია ქართულ ბაზარზე დიდი მოწონებით სარგებლობს, რაც მუდმივად მზარდ გაყიდვებში გამოიხატება.„ნენა-„ს პროდუქცია ექსპორტზეჩინეთშიცგადის. 