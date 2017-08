ბურღი, “სვარკა” და მუსიკა: დღეიდან ხმაური დაისჯება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khmauri [1] => levan-gogichaishvili [2] => burghi [3] => khmaurmzomi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153667 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khmauri [1] => levan-gogichaishvili [2] => burghi [3] => khmaurmzomi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153667 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9208 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khmauri [1] => levan-gogichaishvili [2] => burghi [3] => khmaurmzomi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khmauri [1] => levan-gogichaishvili [2] => burghi [3] => khmaurmzomi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153667) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18177,9208,18178,18176) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153117 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-11 11:47:27 [post_date_gmt] => 2017-08-11 07:47:27 [post_content] => საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი წარმომადგენელი, თბილისში, მტკვარზე გადასაადგილებელ ბორანზე და ხმამაღალ ირანულ მუსიკაზე სტატუსს აქვეყნებს. მისი თქმით, ასეთი ფაქტი ყოველ ღამით ხდება. კობახიძე წერს, რომ ასეთი ტივები და გემები საუკეთესო ტურისტული მარშრუტია ყველა ქვეყანაში და ქვეყნის კულტურისა და მუსიკის გაცნობას ემსახურება. "მტკვარზე დადის ბორანი ირანული მუსიკა ბოლო ხმაზე ყოველ ღამე. წინ და უკან. რომელიმე ქალაქის მდინარის ტურისტული გემი შალახოთი დადის თუ იცით? სენაზე მაგალითად შემიძლია ყოველ ღამე ვიარო და ბოლო ხმაზე შალახო დავუკრა? პ.ს ასეთი გემები, ტივები საუკეთესო ტურისტული მარშუტია ყველა ქვეყანაში და შენი ქვეყნის კულტურის და მუსიკის გაცნობაც სხვათაშორის", – წერს ნინა კობახიძე. შეგახსენებთ, რომ 15 აგვისტოდან ღამით ხმაური საქართველოს კანონმდებლობით, დასჯადი ხდება. [post_title] => "მტკვარზე ყოველ ღამე დადის ბორანი, ირანული მუსიკით, ბოლო ხმაზე..." მთავრობამ უკვე განსაზღვრა ხმაურის დასაშვები ნორმა, რომელიც სხვადასხვა დაწესებულებისთვის სხვადასხვაა. პირველი არხის ინფორმაციით, საცხოვრებელსა და საძინებელში დღისით შემღწევი ხმაური 35 დეციბელს არ უნდა აღემატებოდეს, ღამით კი 30-ს. სავაჭრო დაწესებულებებში ხმაურის დასაშვები ნორმა 55 დეციბელია. სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულებებში 40-ზე მეტი დეციბელი ხმაურის გამოწვევა დაჯარიმდება. სასწავლო დაწესებულებებსა და სამკითხველოებში კი ხმაური 35 დეციბელზე მეტი არ უნდა იყოს. თუ ბარებსა და რესტორნებს ექვს და უფრო ნაკლებსართულიანი კორპუსი ესაზღვრება, დღის საათებში დასაშვები ნორმა 50 დეციბელია, ხოლო ღამით 40. მაღალსართულიანი კორპუსების მიმდებარედ ხმაურის დასაშვები ნორმა დღისით 55, ხოლო ღამით 45 დეციბელია. ხმაურის გამომწვევი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი თავდაპირველად გაფრთხილებას მიიღებს, განმეორების შემთხვევაში, ფიზიკური პირი 150 ლარით, ხოლო იურიდიული 500 ლარით დაჯარიმდება. შემდეგში კი ჯარიმის რაოდენობა გაორმაგდება. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები ძალაში 15 აგვისტოდან შედის. წყარო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი [post_title] => 15 აგვისტოდან დაწესებულებებს ხმაურისთვის დააჯარიმებენ ხმაურის შესახებ კანონის დარღვევაზე რეაგირებას 2018 წლის პირველ აპრილამდე შსს მოახდენს, შემდეგ კი - ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, საქართველომ მთავრობამ საცხოვრებელ სახლებსა და საჯარო დაწესებულებებში აკუსტიკური ხმაურის ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა. ჯანდაცვის მინისტრის, დავით სერგეენკოს ინფორმაციით, განისაზღვრა ტექნიკური დეტალები, მაგალითად - რომელი ხელსაწყოებით, რა სიხშირით და ვის მიერ უნდა მოხდეს ხმაურის გაზომვა. განისაზღვრა ტერიტორიებიც, სადაც შემოწმება მოხდება. [post_title] => თუ ხმაური შეგაწუხებთ, 2018 წლამდე პოლიციას, შემდეგ კი - მუნიციპალიტეტებს უნდა მიმართოთ 