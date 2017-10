დღეიდან მამაკაცთა შორის გროსმაისტერი: შემაძრწუნებელი ნინო ბაციაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chadraki [2] => nino-baciashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169934 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chadraki [2] => nino-baciashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169934 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chadraki [2] => nino-baciashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chadraki [2] => nino-baciashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169934) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1905,19810,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169869 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-02 12:08:08 [post_date_gmt] => 2017-10-02 08:08:08 [post_content] => ქართულ ფეხბურთში ტრაგედია დატრიალდა. ეროვნული ლიგა 2-ის მორიგი ტურის თამაშის დაწყებამდე „ზუგდიდის“ მეკარე შოთა მამინაშვილი შეუძლოდ გახდა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. სამწუხაროდ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ტრაგედიას სოცქსელში გამოეხმაურა ფეხბურთელი ერეკლე კილაძე. ქართული ფეხბურთის მორიგი ტრაგედია ოქტომბრის თვეში! დღეს მიხეილ გოგუაძის გარდაცვალების დღეა და უკვე, შოთა მამინაშვილის! ორივე მეკარე! ორივე კარგი პიროვნება და ასევე კარგი სპორტსმენები! 8-ში ნიკოლოზის (ნიკა კილაძე) გარდაცვალების დღე მოდის! სიმწარით და ტკივილით სავსე ოქტომბერი!! ცათა სასუფეველი გქონდეთ ბიჭებო! მიყვარხართ ცნობისათვის: 1 ოქტომბერს ავტოავარიის შედეგად, დაიღუპა „გურიის“ მეკარე მიხეილ გოგუაძე. შემთხვევა სოფელ შუხუთში მოხდა, 27 წლის გოგუაძემ ავტომანქანით მოძრაობისას ნაწვიმარზე საჭის დამორჩილება ვერ შეძლო, მანქანა მოსრიალდა და ღობეს დაეჯახა. ფეხბურთელი ქუთაისის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა, მისი სიცოცხლის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მიხეილ გოგუაძე 1989 წლის 29 ივნისს დაიბადა. „გურიის“ სახელით იგი 2011 წლიდან გამოდიოდა და ამ პერიოდში 34 თამაში გამართა. ასევე ლანჩხუთის „გურიას“ 25 წლის ნახევარმცველი ნიკა კილაძე ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. 7 ოქტომბრის ღამეს ფეხბურთელი მოტოციკლს მართავდა, როცა ის სატვირთო ტრაილერს დაეჯახა. მასთან ერთად მყოფი მეგობარი გოგონა ადგილზევე გარდაიცვალა, ხოლო ფეხბურთელი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ნიკა კილაძე 1988 წელს ქალაქ გაგრაში დაიბადა. ბავშვობის წლები თბილისში გაატარა. ის 6 წლიდან “ნორჩი დინამოელის” საფეხბურთო სკოლაში დადიოდა, ხოლო შემდეგ თბილისის “სპარტაკსა” და ომც-ში თამაშობდა. 2007-დან 2014 წლამდე ის ფინურ კლუბებში “კაჯაანში,” “კოკოლასა” და “ორპაში” გამოდიოდა. 2014 წელს კი ლანჩხუთელთა გუნდში ჩაირიცხა. სწორედ ნიკას ძმა გახლავთ ერეკლე, რომელმაც პოსტი გამოაქვეყნა. ისიც და თავის დროზე მამამისი - გია კილაძეც „გურიას“ ღირსებას იცავდნენ. [post_title] => ტრაგიკული ოქტომბერი: ქართველი ფეხბურთელები, რომლებიც ოქტომბერში დაიღუპნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tragikuli-oqtomberi-qartveli-fekhburtelebi-romlebic-oqtombershi-daighupnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 12:10:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 08:10:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169869 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169860 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-02 11:33:09 [post_date_gmt] => 2017-10-02 07:33:09 [post_content] => გიორგი ჩაკვეტაძემ ბელგიის ჩემპიონატში სადებიუტო მატჩი ჩაატარა. მისი ახალი კლუბი, „გენტი“ პირველი დივიზიონის (უმაღლესი ლიგა) ლიდერს, „ბრიუგეს“ ესტუმრა და დაძაბულ ბრძოლაში 1:2 დამარცხდა. 18 წლის ქართველი შემტევი ნახევარმცველი 83-ე წუთზე გამოჩნდა. ჩაკვეტაძე თავიდან „გენტის“ ახალგაზრდულ გუნდში ათამაშეს, სადაც თავი დუბლით გამოიჩინა. მათე ვაწაძემ დანიის სუპერლიგის ლიდერთან გოლი გაიტანა. „სილკებორგმა“, სადაც, მასთან ერთად, დავით სხირტლაძე თამაშობს, ჩემპიონატის ლიდერი „ნორდსაელანდი“მიიღო. ორივე ქართველი ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში იყო. სხირტლაძემ შეუცვლელად ითამაშა, ხოლო ვაწაძე 63-ე წუთზე შეცვალეს. მანამდე, 52-ე წუთზე კი გოლი გაიტანა და „სილკებორგი“ 2:0 დააწინაურა. თუმცა, მასპინძლებმა ათ წუთში ოთხი გოლი გაუშვეს და 2:4 დამარცხდნენ. ვაწაძემ ბოლო ოთხ შეხვედრაში უკვე მეოთხე გოლი ჩაიწერა ანგარიშზე. სლოვაკეთის ფორტუნა ლიგაში მორიგი გოლი გაიტანა გიორგი ბერიძემ. საქართველოს 21-წლამდელთა ნაკრების შემტევმა თავი "ტრენჩინისა" და "ზლატე მორავცეს" მატჩში გამოიჩინა. თამაში მასპინძლებმა 3:0 მოიგეს, ხოლო გიორგიმ 78-ე წუთზე სტუმართა რბევას წერტილი დაუსვა. ბერიძემ შეუცვლელად ითამაშა. ქართველი ფეხბურთელის ანგარიშზე 10 შეხვედრაში 4 გოლია, მათ შორის სამი ბურთი უკანასკნელ ორ მატჩში გაიტანა. "სან ხოსე ერსქვიქსის" შემტევმა ვაკო ყაზაიშვილმა MLS-ში ერთ-ერთი ლიდერის "პორტლენდ ტიმბერსის" წინააღმდეგ გოლი გაიტანა. 24 წლის ფეხბურთელმა მე-16 წუთზე მარცხენა ფლანგიდან მოხდენილი დარტყმით გამოიჩინა თავი. საბოლოოდ ვაკოს გუნდმა შინ 2:1 იმარჯვა. ქართველმა ფეხბურთელმა ამერიკაში უკვე მეოთხე გოლი გაიტანა. ყაზაიშვილმა ამავდროულად ორი საგოლე გადაცემა შეასრულა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fdfjnQtHYXY ირაკლი სირბილაძემ დუბლი მიითვალა ფინეთში: კპვ-სა და "ეკენასის" შეხვედრაში (3:0). ქართველმა გუნდის რიგით პირველი და მესამე გოლები გაიტანა. ესტონეთში ზაქარია ბეგლარიშვილის "ფლორამ" სტუმრად 2:2 დაასრულა მატჩი "ტულევიკთან". ბეგლარიშვილმა ორჯერ დაარტყა პენალტი. პირველ ტაიმში გაიტანა, მეორე ნახევარში კი გააცუდა. ზაქარიას სეზონში 16 გოლი მოუგროვდა. თორნიკე ოქრიაშვილი ისევ ტრავმირებულია. ქართველმა მარცხენა მუხლი "კრასნოდარისა" და "არსენალის" მატჩში დაიზიანა. ოქრიაშვილი ტულის "არსენალთან" მატჩში 71-ე წუთზე შეცვლაზე შევიდა და ზუსტად 8 წუთში დაშავდა. შეგახსენებთ, თორნიკე ოქრიაშვილმა მუხლის მძიმე ტრავმის გამო 6 თვე უკვე გამოტოვა და მოედანს სულ რაღაც 2 კვირის წინ დაუბრუნდა. თორნიკე უელსთან და სერბეთთან შეხვედრებისთვის საქართველოს ნაკრებშიცაა გამოძახებული. [post_title] => ევროპაში ქართული გოლები დაგროვდა: ჩაკვეტაძემ დაიწყო, ოქრი ისევ დაიმტვრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropashi-qartuli-golebi-dagrovda-chakvetadzem-daiwyo-oqri-isev-daimtvra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 11:33:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 07:33:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169860 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169856 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-02 10:14:03 [post_date_gmt] => 2017-10-02 06:14:03 [post_content] => ესპანეთის ჩემპიონატის მეშვიდე ტური მადრიდში „რეალისა“ და „ესპანიოლის“ შეხვედრით დასრულდა. მასპინძლებმა ისკოს დუბლით 2:0 მოიგეს. პირველი გოლის დროს ღირსშესანიშნავი მოვლენა მოხდა - კარიერაში მე-200 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა კრიშტიანო რონალდომ. პორტუგალიელმა ამდენი პასი ოთხი გუნდის რიგებში შეაგროვა: 112 გადაცემა „რეალში“ ჰქონდა, 54 - „მანჩესტერ იუნაიტედში“, 27 - პორტუგალიის ნაკრებში და 7 - „სპორტინგში“. რონალდოს კარიერაში 607 გოლი აქვს გატანილი. [post_title] => რონალდო 200: გოლების გარდა პასებიც იცის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldo-200-golebis-garda-pasebic-icis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 10:14:03 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 06:14:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169856 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169869 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-02 12:08:08 [post_date_gmt] => 2017-10-02 08:08:08 [post_content] => ქართულ ფეხბურთში ტრაგედია დატრიალდა. ეროვნული ლიგა 2-ის მორიგი ტურის თამაშის დაწყებამდე „ზუგდიდის“ მეკარე შოთა მამინაშვილი შეუძლოდ გახდა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. სამწუხაროდ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ტრაგედიას სოცქსელში გამოეხმაურა ფეხბურთელი ერეკლე კილაძე. ქართული ფეხბურთის მორიგი ტრაგედია ოქტომბრის თვეში! დღეს მიხეილ გოგუაძის გარდაცვალების დღეა და უკვე, შოთა მამინაშვილის! ორივე მეკარე! ორივე კარგი პიროვნება და ასევე კარგი სპორტსმენები! 8-ში ნიკოლოზის (ნიკა კილაძე) გარდაცვალების დღე მოდის! სიმწარით და ტკივილით სავსე ოქტომბერი!! ცათა სასუფეველი გქონდეთ ბიჭებო! მიყვარხართ ცნობისათვის: 1 ოქტომბერს ავტოავარიის შედეგად, დაიღუპა „გურიის“ მეკარე მიხეილ გოგუაძე. შემთხვევა სოფელ შუხუთში მოხდა, 27 წლის გოგუაძემ ავტომანქანით მოძრაობისას ნაწვიმარზე საჭის დამორჩილება ვერ შეძლო, მანქანა მოსრიალდა და ღობეს დაეჯახა. ფეხბურთელი ქუთაისის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა, მისი სიცოცხლის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მიხეილ გოგუაძე 1989 წლის 29 ივნისს დაიბადა. „გურიის“ სახელით იგი 2011 წლიდან გამოდიოდა და ამ პერიოდში 34 თამაში გამართა. ასევე ლანჩხუთის „გურიას“ 25 წლის ნახევარმცველი ნიკა კილაძე ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. 7 ოქტომბრის ღამეს ფეხბურთელი მოტოციკლს მართავდა, როცა ის სატვირთო ტრაილერს დაეჯახა. მასთან ერთად მყოფი მეგობარი გოგონა ადგილზევე გარდაიცვალა, ხოლო ფეხბურთელი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ნიკა კილაძე 1988 წელს ქალაქ გაგრაში დაიბადა. ბავშვობის წლები თბილისში გაატარა. ის 6 წლიდან “ნორჩი დინამოელის” საფეხბურთო სკოლაში დადიოდა, ხოლო შემდეგ თბილისის “სპარტაკსა” და ომც-ში თამაშობდა. 2007-დან 2014 წლამდე ის ფინურ კლუბებში “კაჯაანში,” “კოკოლასა” და “ორპაში” გამოდიოდა. 2014 წელს კი ლანჩხუთელთა გუნდში ჩაირიცხა. სწორედ ნიკას ძმა გახლავთ ერეკლე, რომელმაც პოსტი გამოაქვეყნა. ისიც და თავის დროზე მამამისი - გია კილაძეც „გურიას“ ღირსებას იცავდნენ. [post_title] => ტრაგიკული ოქტომბერი: ქართველი ფეხბურთელები, რომლებიც ოქტომბერში დაიღუპნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tragikuli-oqtomberi-qartveli-fekhburtelebi-romlebic-oqtombershi-daighupnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 12:10:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 08:10:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169869 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 979 [max_num_pages] => 327 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d28d38652018eaf42e0fa1de56c6afbf [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )